Cuktech yangi 90 W quvvatli ixcham quvvatlantirgichni taqdim etadi
Cuktech kompaniyasi AD902S model raqamiga ega yangi quvvatlantirish qurilmasini chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Mazkur gadjet Xitoyda milliy CCC sifat sertifikatidan muvaffaqiyatli oʻtdi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, bu smartfonlar, noutbuklar va boshqa qurilmalarni tezkor quvvatlantirishga moʻljallangan ixcham adapterdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilma ikkita USB-C porti bilan jihozlangan boʻlib, asosiy C1 porti 90 W gacha quvvat berish imkoniyatiga ega. U 5 V / 3 A dan 20 V / 4,5 A gacha boʻlgan keng koʻlamli rejimlarni qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa uni zamonaviy noutbuklar uchun ham mos keladigan qiladi.
Ikkinchi C2 porti esa 22,5 W gacha quvvatga moʻljallangan boʻlib, u kamroq energiya talab qiladigan gadjetlar uchun moʻljallangan. Har ikkala portdan bir vaqtning oʻzida foydalanilganda, umumiy quvvat taqsimoti 65 W (45 W + 20 W) gacha pasayadi.
Cuktech brendining ushbu yangi mahsuloti oʻzining ixcham oʻlchamlari va yuqori samaradorligi bilan bozorda kuchli raqobat hosil qilishi kutilmoqda. Hozircha qurilmaning rasmiy sotuv sanasi va narxi haqida aniq maʼlumotlar ochiqlanmagan.
…