Anker Smart Charge Pro+: Smartfon modelini koʻrsatuvchi 160 Wli quvvatlagich
Anker kompaniyasi oʻzining yangi 160 W quvvatga ega Smart Charge Pro+ quvvatlash qurilmasini sotuvga chiqardi. Yangi gadjet Xitoyning JD.com platformasida taxminan 95 dollar narxida paydo boʻldi. Mazkur modelning avvalgi versiyadan asosiy farqi — tezkor quvvatlash protokollarining kengaytirilganligidir: endi qurilma Xiaomi MiPPS (120 W gacha) va Huawei SCP (66 W gacha) interfeyslarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Quvvatlash bloki uchta USB-C porti bilan jihozlangan boʻlib, yuqoridagilardan tashqari USB Power Delivery 3.1 (140 W gacha), PPS (100 W gacha), QC 3.0 va FCP standartlarida ishlay oladi. Qurilmaning eng diqqatga sazovor jihati uning ancha katta hajmdagi rangli ekranidir. Bu displey nafaqat joriy chiqish quvvatini koʻrsatadi, balki unga ulangan iPhone modelining nomini ham chiqarib beradi (hozircha Apple smartfonlarining barcha modellari ham aniqlanmasligi mumkin).
Bundan tashqari, ekranga smartfon fon rasmlari kabi turli xil tasvirlarni oʻrnatish imkoniyati mavjud. Foydalanuvchilar oʻzlarining shaxsiy suratlarini ham yuklashlari mumkin. Smart Charge Pro+ maxsus mobil ilovaga ulanadi, u orqali portlar oʻrtasida quvvat taqsimotini masofadan nazorat qilish va qurilma ish parametrlarini boshqarish mumkin.
Garchi quvvat darajasi yuqori boʻlsa-da, qurilma korpusi juda ixcham — 65 × 52 × 35 mm. Oʻlchamlari boʻyicha ushbu quvvatlash bloki simsiz quloqchinlarning gʻilofiga deyarli teng keladi, bu esa uni sayohatlar uchun juda qulay qiladi.
…