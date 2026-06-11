WhatsApp eski iPhone va Android smartfonlarini qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatadi

·30·Texno
WhatsApp eski iPhone va Android smartfonlarini qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatadi

Ommabop WhatsApp messenjeri jamoasi oʻzining maʼlumotlar markazida qoʻllab-quvvatlanadigan operatsion tizimlar haqidagi maʼlumotlarni yangiladi. Soʻnggi oʻzgarishlarga koʻra, 2026-yil 30-noyabrdan boshlab iOS operatsion tizimining faqat 15.5 va undan yuqori versiyalari qoʻllab-quvvatlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shuningdek, Android smartfonlari uchun ham talablar oʻzgardi. 2026-yil 8-sentabrdan boshlab messenjer faqat Android 6 va undan yangi versiyalarda ishlashda davom etadi. Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, tizimni qoʻllab-quvvatlash butunlay toʻxtatilishidan oldin foydalanuvchilarga yangilanish zarurligi haqida bir necha bor ogohlantirishlar yuboriladi.

Eʼtiborlisi, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1-avlod), iPhone 7 va iPhone 7 Plus foydalanuvchilari uchun bu yangilik unchalik xavfli emas. Ushbu modellar uchun soʻnggi yangilanish iOS 15.8.8 versiyasigacha chiqarilgan, shuning uchun egalari belgilangan muddatgacha qurilmalarini yangilab olishlari kifoya.

Hozirgi vaqtda iOS 15.1 versiyasini qoʻllab-quvvatlaydigan barcha Apple qurilmalari 15.5 versiyasigacha yangilanish imkoniyatiga ega. Shu sababli, foydalanuvchilar messenjerdan foydalanishda davom etishlari uchun oʻz smartfonlaridagi dasturiy taʼminotni oʻz vaqtida yangilab turishlari tavsiya etiladi.

WhatsAppiPhoneAndroidYangilanishTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiSK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiBugun, 12:57Xiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiXiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiBugun, 12:53Telegram’da dronlar haqidagi soxta kanallar orqali yangi firibgarlik aniqlandiTelegram’da dronlar haqidagi soxta kanallar orqali yangi firibgarlik aniqlandiBugun, 12:27NASA Artemis III missiyasining murakkab tafsilotlarini ochiqladiNASA Artemis III missiyasining murakkab tafsilotlarini ochiqladiBugun, 12:25Anker Smart Charge Pro+: Smartfon modelini koʻrsatuvchi 160 Wli quvvatlagichAnker Smart Charge Pro+: Smartfon modelini koʻrsatuvchi 160 Wli quvvatlagichBugun, 11:54Anthropic korporativ AI yechimlarini kengaytirish uchun TCS bilan hamkorlik qiladiAnthropic korporativ AI yechimlarini kengaytirish uchun TCS bilan hamkorlik qiladiBugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus