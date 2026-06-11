DoorDash yangi AI-chatboti orqali matn va suratlar bilan buyurtma berishni yoʻlga qoʻydi

·16·Texno
DoorDash yangi AI-chatboti orqali matn va suratlar bilan buyurtma berishni yoʻlga qoʻydi

DoorDash kompaniyasi payshanba kuni oʻzining sunʼiy intellekt sohasidagi yangi qadami — foydalanuvchilarga matnli soʻrovlar va suratlar yordamida oziq-ovqat hamda mahsulotlar buyurtma qilish imkonini beruvchi yangi AI-chatbotni ishga tushirganini eʼlon qildi. “Ask DoorDash” deb nomlangan ushbu chatbot foydalanuvchilarga restoranlar va doʻkonlar roʻyxatini uzoq vaqt koʻzdan kechirmasdan, oʻz soʻzlari bilan qidiruvni amalga oshirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi tizim yordamida siz chatbotga qanday taom yeyishni xohlayotganingizni aytishingiz, retsept havolasini ulashishingiz yoki kerakli joyni band qilish uchun tavsiflarni yozishingiz mumkin. Kompaniya blogidagi postda taʼkidlanishicha, anʼanaviy qidiruv tizimlari aniq restoran nomini bilganingizda yaxshi ishlaydi, biroq “Ask DoorDash” foydalanuvchi nima xohlayotganini aniq bilmagan vaziyatlar uchun maxsus ishlab chiqilgan.

DoorDash ilovasi pazandachilik kitobidagi surat, qoʻlda yozilgan xaridlar roʻyxati yoki retsept asosida savatchani shakllantira oladi. Tizim barcha mahsulotlarni va ularning miqdorini avtomatik ravishda savatchaga qoʻshadi. Shuningdek, u foydalanuvchidan shakar yoki sariyogʻ kabi asosiy mahsulotlar uyda bor-yoʻqligini soʻrab, ortiqcha xarajatning oldini oladi. Chatbotdan oxirgi buyurtmani takrorlashni yoki avvalgi xaridlar asosida yangi mahsulotlar tavsiya qilishni ham soʻrash mumkin.

Taom buyurtma qilishda esa chatbotga “4 kishilik oila uchun toʻyimli kechki ovqat” kabi soʻrovlar yuborish mumkin. Ilova nafaqat restoranlarni koʻrsatadi, balki nima uchun aynan shu joy sizning soʻrovingizga mos kelishini tushuntirib beradi. Natijalarni “bolalar uchun mos, vegetarian va achchiq boʻlmagan taomlar” kabi qoʻshimcha shartlar bilan saralash imkoniyati ham mavjud.

Hozirda ushbu chatbot iOS platformasida tanlangan hududlarda restoran qidirish, xaridlar va band qilish xizmatlari uchun ishga tushirildi. Kompaniya yaqin haftalar ichida ushbu funksiyani butun AQSH boʻylab kengaytirishni rejalashtirmoqda. Bu kabi texnologiyalar Uber Eats va Instacart kabi raqobatchilar tomonidan ham faol joriy etilmoqda.

DoorDashSunʼiy IntellektChatbotTexnologiyaMobil Ilova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy SpaceX bilan raqobatlashuvchi Mosasaurus V raketa dvigatelini sinovdan oʻtkazdiXitoy SpaceX bilan raqobatlashuvchi Mosasaurus V raketa dvigatelini sinovdan oʻtkazdiBugun, 14:28Endurance Energy okean tubidan energiya olish uchun 54 million dollar jalb qildiEndurance Energy okean tubidan energiya olish uchun 54 million dollar jalb qildiBugun, 14:26Deezer Apple Music va Spotify uchun sunʻiy intellekt detektorini ishga tushirdiDeezer Apple Music va Spotify uchun sunʻiy intellekt detektorini ishga tushirdiBugun, 14:24Janubiy Koreya Coupang kompaniyasini 400 million dollardan ortiq jarimaga tortdiJanubiy Koreya Coupang kompaniyasini 400 million dollardan ortiq jarimaga tortdiBugun, 13:28SK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiSK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiBugun, 12:57Xiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiXiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdiBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus