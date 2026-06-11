DoorDash yangi AI-chatboti orqali matn va suratlar bilan buyurtma berishni yoʻlga qoʻydi
DoorDash kompaniyasi payshanba kuni oʻzining sunʼiy intellekt sohasidagi yangi qadami — foydalanuvchilarga matnli soʻrovlar va suratlar yordamida oziq-ovqat hamda mahsulotlar buyurtma qilish imkonini beruvchi yangi AI-chatbotni ishga tushirganini eʼlon qildi. “Ask DoorDash” deb nomlangan ushbu chatbot foydalanuvchilarga restoranlar va doʻkonlar roʻyxatini uzoq vaqt koʻzdan kechirmasdan, oʻz soʻzlari bilan qidiruvni amalga oshirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi tizim yordamida siz chatbotga qanday taom yeyishni xohlayotganingizni aytishingiz, retsept havolasini ulashishingiz yoki kerakli joyni band qilish uchun tavsiflarni yozishingiz mumkin. Kompaniya blogidagi postda taʼkidlanishicha, anʼanaviy qidiruv tizimlari aniq restoran nomini bilganingizda yaxshi ishlaydi, biroq “Ask DoorDash” foydalanuvchi nima xohlayotganini aniq bilmagan vaziyatlar uchun maxsus ishlab chiqilgan.
DoorDash ilovasi pazandachilik kitobidagi surat, qoʻlda yozilgan xaridlar roʻyxati yoki retsept asosida savatchani shakllantira oladi. Tizim barcha mahsulotlarni va ularning miqdorini avtomatik ravishda savatchaga qoʻshadi. Shuningdek, u foydalanuvchidan shakar yoki sariyogʻ kabi asosiy mahsulotlar uyda bor-yoʻqligini soʻrab, ortiqcha xarajatning oldini oladi. Chatbotdan oxirgi buyurtmani takrorlashni yoki avvalgi xaridlar asosida yangi mahsulotlar tavsiya qilishni ham soʻrash mumkin.
Taom buyurtma qilishda esa chatbotga “4 kishilik oila uchun toʻyimli kechki ovqat” kabi soʻrovlar yuborish mumkin. Ilova nafaqat restoranlarni koʻrsatadi, balki nima uchun aynan shu joy sizning soʻrovingizga mos kelishini tushuntirib beradi. Natijalarni “bolalar uchun mos, vegetarian va achchiq boʻlmagan taomlar” kabi qoʻshimcha shartlar bilan saralash imkoniyati ham mavjud.
Hozirda ushbu chatbot iOS platformasida tanlangan hududlarda restoran qidirish, xaridlar va band qilish xizmatlari uchun ishga tushirildi. Kompaniya yaqin haftalar ichida ushbu funksiyani butun AQSH boʻylab kengaytirishni rejalashtirmoqda. Bu kabi texnologiyalar Uber Eats va Instacart kabi raqobatchilar tomonidan ham faol joriy etilmoqda.
…