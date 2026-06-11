Intel bozorni boy bermoqdami: Amazon top-15 roʻyxatini toʻliq AMD egalladi
AMD kompaniyasining marketing boʻyicha direktori Sasa Marinkovic oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida AQSHdagi eng ommabop protsessorlarning top-15 taligi aks etgan skrinshotni eʻlon qildi. Mazkur roʻyxat tarixda ilk bor toʻliqligicha faqatgina AMD modellari bilan toʻldi. "15 tadan 15 tasi. AMD protsessorlarining aqlbovar qilmas qatori", — deya izoh qoldirdi top-menejer. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sotuvlar boʻyicha Ryzen 7 9800X3D modeli yetakchilik qilmoqda, ikkinchi oʻrinni esa Ryzen 5 5500 egallagan. Shuningdek, roʻyxatdan Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 9950X3D hamda Ryzen 5000, Ryzen 7000 va Ryzen 9000 seriyalarining boshqa bir qator modellari oʻrin olgan.
Biroq WCCF resursining qayd etishicha, baʻzida Intel protsessorlari baribir kuchli oʻn beshlikka kirib turibdi. Masalan, bugungi reytingning 13-pogʻonasidan bir necha oy avval bozorga chiqqan 24 yadroli Intel Core Ultra 7 270K Plus joy olishga muvaffaq boʻldi.
Shunga qaramay, Amazon platformasidagi umumiy tendensiya foydalanuvchilarning AMD mahsulotlariga boʻlgan qiziqishi keskin ortganini koʻrsatmoqda. Bu Intel uchun bozor ulushini saqlab qolish borasida jiddiy signal boʻlishi mumkin.
…