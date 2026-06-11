Intel bozorni boy bermoqdami: Amazon top-15 roʻyxatini toʻliq AMD egalladi

·38·Texno
Intel bozorni boy bermoqdami: Amazon top-15 roʻyxatini toʻliq AMD egalladi

AMD kompaniyasining marketing boʻyicha direktori Sasa Marinkovic oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida AQSHdagi eng ommabop protsessorlarning top-15 taligi aks etgan skrinshotni eʻlon qildi. Mazkur roʻyxat tarixda ilk bor toʻliqligicha faqatgina AMD modellari bilan toʻldi. "15 tadan 15 tasi. AMD protsessorlarining aqlbovar qilmas qatori", — deya izoh qoldirdi top-menejer. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sotuvlar boʻyicha Ryzen 7 9800X3D modeli yetakchilik qilmoqda, ikkinchi oʻrinni esa Ryzen 5 5500 egallagan. Shuningdek, roʻyxatdan Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 9950X3D hamda Ryzen 5000, Ryzen 7000 va Ryzen 9000 seriyalarining boshqa bir qator modellari oʻrin olgan.

Biroq WCCF resursining qayd etishicha, baʻzida Intel protsessorlari baribir kuchli oʻn beshlikka kirib turibdi. Masalan, bugungi reytingning 13-pogʻonasidan bir necha oy avval bozorga chiqqan 24 yadroli Intel Core Ultra 7 270K Plus joy olishga muvaffaq boʻldi.

Shunga qaramay, Amazon platformasidagi umumiy tendensiya foydalanuvchilarning AMD mahsulotlariga boʻlgan qiziqishi keskin ortganini koʻrsatmoqda. Bu Intel uchun bozor ulushini saqlab qolish borasida jiddiy signal boʻlishi mumkin.

AMDIntelProtsessorAmazonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampning smartfoni HTC U24 Pro modelining kloni boʻlib chiqdiTrampning smartfoni HTC U24 Pro modelining kloni boʻlib chiqdiBugun, 15:58Rossiyada sunʼiy intellektli oʻyinchoqlar uchun ilk standart joriy etildiRossiyada sunʼiy intellektli oʻyinchoqlar uchun ilk standart joriy etildiBugun, 15:56Pool ilovasi skrinshotlarni foydali maʼlumotlarga aylantiradiPool ilovasi skrinshotlarni foydali maʼlumotlarga aylantiradiBugun, 15:51Microsoft Hindistonning Alt Carbon startapi bilan shartnoma imzoladiMicrosoft Hindistonning Alt Carbon startapi bilan shartnoma imzoladiBugun, 15:28“Ekologik” aldovga qarshi kurash: Rossiyada yangi onlayn servis ishga tushdi“Ekologik” aldovga qarshi kurash: Rossiyada yangi onlayn servis ishga tushdiBugun, 15:27Mobil akkumulyatorlar davri tugamoqda: Anker rahbari kutilmagan bayonot berdiMobil akkumulyatorlar davri tugamoqda: Anker rahbari kutilmagan bayonot berdiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus