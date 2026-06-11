Samsung Galaxy S25 smartfoni Galaxy S26 modeliga xos funksiyalarni oldi
Samsung kompaniyasi Galaxy S25 smartfonlari uchun yangi proshivka yangilanishini taqdim etdi. Ushbu yangilanish bilan qurilmaga avvalroq faqat Galaxy S26 liniyasida mavjud boʻlishi kutilgan ikkita yangi Galaxy AI funksiyasi qoʻshildi. Gap Prioritise Notifications va File Summaries imkoniyatlari haqida bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Nomaʼlum sabablarga koʻra, ushbu funksiyalar Galaxy S25 uchun One UI 8.5 versiyasining yakuniy tarkibiga kiritilmagan edi. Biroq Samsung iyun oyi xavfsizlik yangilanishi orqali ushbu kamchilikni bartaraf etdi. Endilikda foydalanuvchilar sunʼiy intellektning eng soʻnggi imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin.
Prioritise Notifications funksiyasi sunʼiy intellekt yordamida bildirishnomalarni tahlil qiladi va eng muhim xabarlarni avtomatik ravishda roʻyxatning yuqori qismiga chiqaradi. Bu foydalanuvchilarga muhim voqealarni oʻtkazib yubormaslik va ikkinchi darajali xabarlarga chalgʻimaslik imkonini beradi.
Ikkinchi yangilik — File Summaries funksiyasi boʻlib, u hujjatlar bilan ishlash uchun moʻljallangan. Tizim PDF va TXT formatidagi fayllarning qisqacha mazmunini (summary) yaratib beradi. Bu esa foydalanuvchilarga uzun matnlarni toʻliq oʻqib chiqmasdan, ularning asosiy mazmuni bilan tezda tanishishga yordam beradi.
…