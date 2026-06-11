Quantum Space harbiy SPAC orqali SpaceX muvaffaqiyatini takrorlamoqchi

·27·Texno
Quantum Space harbiy SPAC orqali SpaceX muvaffaqiyatini takrorlamoqchi

AQSH harbiylari uchun yuqori manyovrli kosmik kemalar yaratishni rejalashtirayotgan Quantum Space startapi 1,2 milliard dollarlik bitim doirasida SPAC (maxsus maqsadli sotib olish kompaniyasi) orqali birjaga chiqishini eʻlon qildi. 2021-yilda kosmik sektorda ommalashgan ushbu usul koʻplab investorlar uchun muvaffaqiyatsiz yakunlangan boʻlsa-da, Rocket Lab va Planet kabi loyihalar oʻzini oqladi. Endilikda Quantum Space ham ushbu yoʻldan borib, SpaceX va boshqa gigantlar yaratgan investitsiya toʻlqinidan foydalanmoqchi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya asoschisi Kam Ghaffarian avvalroq Intuitive Machines loyihasini muvaffaqiyatli yoʻlga qoʻygan edi. Hozirda 6,4 milliard dollarlik qiymatga ega boʻlgan ushbu kompaniya Oyga robotlashtirilgan missiyalarni yubormoqda. Ghaffarian yangi loyihasi orqali AQSH Kosmik kuchlarining (US Space Force) orbitalararo harakatlanuvchi va boshqa apparatlar bilan uchrasha oladigan texnikalarga boʻlgan ortib borayotgan ehtiyojini qondirishni maqsad qilgan.

Quantum Space boshqaruviga NASA sobiq administratori Jim Bridenstine tayinlangan. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya asosiy eʻtiborni milliy xavfsizlikka qaratadi. Hozirda startap oltita davlat dasturida, jumladan, Oyga parvoz qilish loyihasida ishtirok etmoqda. Bridenstine oʻzining siyosiy va sohaviy tajribasidan foydalanib, yirik davlat shartnomalarini qoʻlga kiritishni rejalashtirmoqda.

Kompaniyaning Ranger deb nomlangan kosmik kemasi Rossiya va Xitoyning yangi avlod apparatlariga raqobatchi sifatida ishlab chiqilgan. Aksariyat sunʻiy yoʻldoshlardan farqli oʻlaroq, Ranger katta miqdordagi yoqilgʻi zaxirasiga ega boʻladi va yuqori orbitalarda uzoq vaqt qolib, raqib obʻ yoʻldoshlarni kuzatish imkonini beradi. Shuningdek, u koinotda yoqilgʻi quyish imkoniyatiga ham ega boʻlishi kutilmoqda.

Quantum Space allaqachon 6,2 milliard dollarlik Andromeda shartnomasiga qoʻshilish uchun tanlab olingan. Ushbu loyiha koinotda razvedka ishlarini olib boruvchi apparatlarni yaratishga qaratilgan. Kompaniyaning asosiy vazifasi 2030-yildan boshlanadigan real moliyalashtirilgan missiyalar uchun buyurtmalarni qoʻlga kiritishdan iborat boʻladi.

Quantum SpaceNASASpaceXKoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Coinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiCoinbase savdo qiluvchi va tahlillarni sotib oluvchi AI-agentni taqdim etdiBugun, 17:27T2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiT2 operatori daqiqa va gigabaytlarni Aeroekspress chiptalariga almashtirishni yoʻlga qoʻydiBugun, 17:26Samsung Galaxy S25 smartfoni Galaxy S26 modeliga xos funksiyalarni oldiSamsung Galaxy S25 smartfoni Galaxy S26 modeliga xos funksiyalarni oldiBugun, 16:56TSMC imkoniyatlari chegarasida: oyiga 175 mingta plastina ham yetmayaptiTSMC imkoniyatlari chegarasida: oyiga 175 mingta plastina ham yetmayaptiBugun, 16:55Deezer sunʻiy intellekt yordamida yaratilgan musiqalarni aniqlash vositasini ishga tushirdiDeezer sunʻiy intellekt yordamida yaratilgan musiqalarni aniqlash vositasini ishga tushirdiBugun, 16:53Bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlayotgan davlatlar roʻyxatiBolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlayotgan davlatlar roʻyxatiBugun, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus