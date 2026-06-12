SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Aksiyalar narxi 135 dollardan belgilandi

·90·Texno
SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Aksiyalar narxi 135 dollardan belgilandi

Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi oʻz aksiyalarini sotish orqali 75 milliard dollar mablagʻ jalb qilganini rasman tasdiqladi. Kompaniya Nasdaq birjasida savdolarni boshlashdan avval 555,6 million dona aksiyaning har birini 135 dollardan narxladi. Bu koʻrsatkich SpaceX loyihasini tarixdagi eng yirik IPOga aylantirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur natija bilan SpaceX 2019-yilda Saudi Aramco tomonidan oʻrnatilgan 24,9 milliard dollarlik rekordni sezilarli darajada yangiladi. Ushbu kelishuv Elon Muskni dunyodagi ilk trillionerga aylantirishi kutilmoqda. Kompaniya birjada SPCX tikeri ostida savdo qilinadi va investorlar orasida unga boʻlgan qiziqish juda yuqori ekani aytilmoqda.

Agar talab kutilganidan oshib ketsa, bankirlar bozorga qoʻshimcha 83,3 million dona aksiya chiqarish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu esa kompaniya uchun yana 11 milliard dollar qoʻshimcha sarmoya deganidir. Hyperliquid kabi tahliliy platformalar aksiyalar narxi savdolarning ilk kunidayoq 20 foizga oʻsishini bashorat qilmoqda.

Uzoq muddatli istiqbolda SpaceX oʻzining ulkan qiymatini oqlashi uchun bir qator murakkab muhandislik loyihalarini amalga oshirishi lozim. Bular qatoriga dunyodagi eng yirik koʻp marta ishlatiladigan raketa tizimi va AQSHda yangi chip ishlab chiqarish zavodini barpo etish kabi vazifalar kiradi.

SpaceXElon MuskIPONasdaqTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya chiplar ishlab chiqarish uchun 2 milliard rubl ajratdiRossiya chiplar ishlab chiqarish uchun 2 milliard rubl ajratdiBugun, 21:56SpaceX investorlari IPO’dan keyin oʻz ulushlarini aniqlashda qiyinchilikka duch kelmoqdaSpaceX investorlari IPO’dan keyin oʻz ulushlarini aniqlashda qiyinchilikka duch kelmoqdaBugun, 20:27Oracle 100 dan ortiq kompaniyaga zarar yetkazgan xavfli zaiflikdan ogohlantirdiOracle 100 dan ortiq kompaniyaga zarar yetkazgan xavfli zaiflikdan ogohlantirdiBugun, 20:20Bluesky ijtimoiy tarmogʻida guruhli chatlar funksiyasi ishga tushirildiBluesky ijtimoiy tarmogʻida guruhli chatlar funksiyasi ishga tushirildiBugun, 19:55Coinbase agentlari endi mustaqil savdo qilishi va xizmatlar uchun haq toʻlashi mumkinCoinbase agentlari endi mustaqil savdo qilishi va xizmatlar uchun haq toʻlashi mumkinKecha, 18:23Meta oʻzining Edits ilovasiga sunʼiy intellekt va desktop versiyasini qoʻshmoqdaMeta oʻzining Edits ilovasiga sunʼiy intellekt va desktop versiyasini qoʻshmoqdaKecha, 17:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus