SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Aksiyalar narxi 135 dollardan belgilandi
Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi oʻz aksiyalarini sotish orqali 75 milliard dollar mablagʻ jalb qilganini rasman tasdiqladi. Kompaniya Nasdaq birjasida savdolarni boshlashdan avval 555,6 million dona aksiyaning har birini 135 dollardan narxladi. Bu koʻrsatkich SpaceX loyihasini tarixdagi eng yirik IPOga aylantirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur natija bilan SpaceX 2019-yilda Saudi Aramco tomonidan oʻrnatilgan 24,9 milliard dollarlik rekordni sezilarli darajada yangiladi. Ushbu kelishuv Elon Muskni dunyodagi ilk trillionerga aylantirishi kutilmoqda. Kompaniya birjada SPCX tikeri ostida savdo qilinadi va investorlar orasida unga boʻlgan qiziqish juda yuqori ekani aytilmoqda.
Agar talab kutilganidan oshib ketsa, bankirlar bozorga qoʻshimcha 83,3 million dona aksiya chiqarish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu esa kompaniya uchun yana 11 milliard dollar qoʻshimcha sarmoya deganidir. Hyperliquid kabi tahliliy platformalar aksiyalar narxi savdolarning ilk kunidayoq 20 foizga oʻsishini bashorat qilmoqda.
Uzoq muddatli istiqbolda SpaceX oʻzining ulkan qiymatini oqlashi uchun bir qator murakkab muhandislik loyihalarini amalga oshirishi lozim. Bular qatoriga dunyodagi eng yirik koʻp marta ishlatiladigan raketa tizimi va AQSHda yangi chip ishlab chiqarish zavodini barpo etish kabi vazifalar kiradi.
…