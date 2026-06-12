Xitoyda 700 ming quyosh paneli va sunʼiy intellekt boshqaruvidagi vodorod zavodi ishga tushdi

·0·Texno
Xitoyda 700 ming quyosh paneli va sunʼiy intellekt boshqaruvidagi vodorod zavodi ishga tushdi

Xitoy qayta tiklanadigan energiya sohasidagi eng yirik loyihalardan birini yakunladi. China Energy Investment Corporation (CHN Energy) maʼlumotlariga koʻra, Szyansu provinsiyasining Rudun uezdida quyosh energiyasi, “yashil” vodorod ishlab chiqarish va energiyani saqlash tizimlarini birlashtirgan mamlakatdagi eng yirik qirgʻoq energetika klasteri toʻliq foydalanishga topshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Guohua Energy Investment kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan ushbu loyiha murakkab tabiiy sharoitlarda — muntazam suv toshqinlari sodir boʻladigan qirgʻoq boʻyi hududlarida barpo etildi. Sakkiz oydan kamroq vaqt ichida mutaxassislar 110 mingdan ortiq temir-beton poydevor oʻrnatib, ularning ustiga 700 mingga yaqin quyosh panelini montaj qilishdi. Ekotizimni saqlab qolish maqsadida barcha uskunalar va xizmat koʻrsatish yoʻlaklari yer sathidan baland koʻtarilgan maxsus estakadalarga joylashtirildi.

Majmuaning markaziy qismi 400 MW quvvatga ega quyosh elektr stansiyasidan iborat. Ishlab chiqarilgan energiyani tarmoqqa uzatish uchun 220 kV kuchlanishli yangi qirgʻoq podstansiyasi qurildi. Shuningdek, tizim tarkibiga quyosh generatsiyasidagi tebranishlarni muvozanatlash va tigʻiz vaqtlarda yuklamani qoplash uchun 120 MW·soat sigʻimli energiyani saqlash qurilmasi kiritilgan.

Loyiha doirasidagi vodorod xabi quyosh energiyasi ortiqcha boʻlgan vaqtlarda suvni elektroliz qilish orqali soatiga 1 500 m³ vodorod ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Yillik ishlab chiqarish hajmi 180 tonna “yashil” vodorodni tashkil etadi. Ushbu mahsulotni yetkazib berish boʻyicha kimyo korxonalari bilan shartnomalar imzolab boʻlingan.

Majmuaning barcha komponentlari yagona raqamli boshqaruv tizimiga birlashtirilgan boʻlib, u sunʼyiy intellekt algoritmlari yordamida energiya ishlab chiqarish, saqlash va vodorod sintezini muvofiqlashtiradi. Bu obʼyekt har bir kilovatt energiyadan maksimal darajada samarali foydalanishga qodir boʻlgan yopiq energetik ekotizim hisoblanadi.

XitoyQuyosh EnergiyasiYashil VodorodSunʼiy IntellektEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

200 Mp kamera va IP69 himoyasiga ega Moto G Max taqdim etildi200 Mp kamera va IP69 himoyasiga ega Moto G Max taqdim etildiBugun, 00:50Samsung Galaxy S25 seriyasi uchun yirik xavfsizlik yangilanishini chiqardiSamsung Galaxy S25 seriyasi uchun yirik xavfsizlik yangilanishini chiqardiBugun, 23:23Rossiya chiplar ishlab chiqarish uchun 2 milliard rubl ajratdiRossiya chiplar ishlab chiqarish uchun 2 milliard rubl ajratdiBugun, 21:56SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Aksiyalar narxi 135 dollardan belgilandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Aksiyalar narxi 135 dollardan belgilandiBugun, 20:55SpaceX investorlari IPO’dan keyin oʻz ulushlarini aniqlashda qiyinchilikka duch kelmoqdaSpaceX investorlari IPO’dan keyin oʻz ulushlarini aniqlashda qiyinchilikka duch kelmoqdaBugun, 20:27Oracle 100 dan ortiq kompaniyaga zarar yetkazgan xavfli zaiflikdan ogohlantirdiOracle 100 dan ortiq kompaniyaga zarar yetkazgan xavfli zaiflikdan ogohlantirdiBugun, 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus