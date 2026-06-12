Jeff Bezos asos solgan Prometheus startapi 12 milliard dollar investitsiya jalb qildi

·30·Texno
Jeff Bezos asos solgan Prometheus startapi 12 milliard dollar investitsiya jalb qildi

Jeff Bezos va Google kompaniyasining Verily boʻlinmasi sobiq hammuassisi Vik Bajaj tomonidan tashkil etilgan Prometheus startapi 12 milliard dollar miqdorida mablagʻ jalb qilganini eʼlon qildi. Ushbu moliyalashtirish bosqichidan soʻng kompaniyaning umumiy qiymati 41 milliard dollarga yetdi. Investitsiya raundida shaxsan Bezosning oʻzi, shuningdek, JPMorgan Chase, Goldman Sachs va BlackRock kabi yirik moliya institutlari ishtirok etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Prometheus oʻz oldiga “artificial general engineer” (universal sunʼiy intellekt muhandisi) yaratishni maqsad qilgan. Ushbu dasturiy taʼminot reaktiv dvigatellardan tortib murakkab dori birikmalarigacha boʻlgan jismoniy tizimlarni loyihalash va ishlab chiqarishni avtomatlashtirishga qodir boʻladi. Kompaniyaning asosiy ambitsiyasi — muhandislik ishlarining katta qismini AI texnologiyalari bilan almashtirishdan iborat.

Bezosning CNBC telekanaliga bergan intervyusiga koʻra, sunʼiy intellekt keltiradigan samaradorlik “mexnat taqchilligi”ga olib keladi. Bu koʻplab texnologik yetakchilarning ishsizlik haqidagi bashoratlariga zid keladi. Bezos AI iqtisodiyotda mahsuldorlikni oshirib, turmush darajasini koʻtarishini, natijada odamlar kamroq ishlash imkoniyatiga ega boʻlishini taʼkidlamoqda.

Hozirda San Francisco, London va Zurich shaharlarida 150 nafar xodimga ega boʻlgan Prometheus oʻzining aniq ishlanmalarini sir saqlamoqda. Jalb qilingan ulkan kapitalning asosiy qismi hisoblash quvvatlarini (compute needs) kengaytirishga yoʻnaltiriladi. Amazon asoschisi sifatida Bezos mehnat resurslarini boshqarishda katta tajribaga ega va u yangi texnologiyalar insoniyat farovonligi uchun xizmat qilishiga ishonadi.

Jeff BezosPrometheusSunʼiy IntellektInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Theker universal zavod robotlarini yaratish uchun 85 mln dollar jalb qildiTheker universal zavod robotlarini yaratish uchun 85 mln dollar jalb qildiBugun, 01:53Xitoyda 700 ming quyosh paneli va sunʼiy intellekt boshqaruvidagi vodorod zavodi ishga tushdiXitoyda 700 ming quyosh paneli va sunʼiy intellekt boshqaruvidagi vodorod zavodi ishga tushdiBugun, 00:59200 Mp kamera va IP69 himoyasiga ega Moto G Max taqdim etildi200 Mp kamera va IP69 himoyasiga ega Moto G Max taqdim etildiBugun, 00:50Samsung Galaxy S25 seriyasi uchun yirik xavfsizlik yangilanishini chiqardiSamsung Galaxy S25 seriyasi uchun yirik xavfsizlik yangilanishini chiqardiBugun, 23:23Rossiya chiplar ishlab chiqarish uchun 2 milliard rubl ajratdiRossiya chiplar ishlab chiqarish uchun 2 milliard rubl ajratdiBugun, 21:56SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Aksiyalar narxi 135 dollardan belgilandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Aksiyalar narxi 135 dollardan belgilandiBugun, 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus