Jeff Bezos asos solgan Prometheus startapi 12 milliard dollar investitsiya jalb qildi
Jeff Bezos va Google kompaniyasining Verily boʻlinmasi sobiq hammuassisi Vik Bajaj tomonidan tashkil etilgan Prometheus startapi 12 milliard dollar miqdorida mablagʻ jalb qilganini eʼlon qildi. Ushbu moliyalashtirish bosqichidan soʻng kompaniyaning umumiy qiymati 41 milliard dollarga yetdi. Investitsiya raundida shaxsan Bezosning oʻzi, shuningdek, JPMorgan Chase, Goldman Sachs va BlackRock kabi yirik moliya institutlari ishtirok etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Prometheus oʻz oldiga “artificial general engineer” (universal sunʼiy intellekt muhandisi) yaratishni maqsad qilgan. Ushbu dasturiy taʼminot reaktiv dvigatellardan tortib murakkab dori birikmalarigacha boʻlgan jismoniy tizimlarni loyihalash va ishlab chiqarishni avtomatlashtirishga qodir boʻladi. Kompaniyaning asosiy ambitsiyasi — muhandislik ishlarining katta qismini AI texnologiyalari bilan almashtirishdan iborat.
Bezosning CNBC telekanaliga bergan intervyusiga koʻra, sunʼiy intellekt keltiradigan samaradorlik “mexnat taqchilligi”ga olib keladi. Bu koʻplab texnologik yetakchilarning ishsizlik haqidagi bashoratlariga zid keladi. Bezos AI iqtisodiyotda mahsuldorlikni oshirib, turmush darajasini koʻtarishini, natijada odamlar kamroq ishlash imkoniyatiga ega boʻlishini taʼkidlamoqda.
Hozirda San Francisco, London va Zurich shaharlarida 150 nafar xodimga ega boʻlgan Prometheus oʻzining aniq ishlanmalarini sir saqlamoqda. Jalb qilingan ulkan kapitalning asosiy qismi hisoblash quvvatlarini (compute needs) kengaytirishga yoʻnaltiriladi. Amazon asoschisi sifatida Bezos mehnat resurslarini boshqarishda katta tajribaga ega va u yangi texnologiyalar insoniyat farovonligi uchun xizmat qilishiga ishonadi.
…