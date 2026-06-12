SpaceX IPO arafasida: SPV tuzilmalari investorlar uchun xavf tugʻdirmoqda

·0·Texno
SpaceX IPO arafasida: SPV tuzilmalari investorlar uchun xavf tugʻdirmoqda

SpaceX kompaniyasi 12-iyunga rejalashtirilgan savdolarning boshlanishiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Biroq, rasmiy listing boshlanishidan oldin kompaniya aksiyalariga egalik qilishning murakkab va shaffof boʻlmagan tizimi — SPV (Special Purpose Vehicle) maxsus investitsiya tuzilmalari atrofida jiddiy tushunmovchiliklar yuzaga keldi. Aynan ushbu model soʻnggi pallada koʻplab investorlar uchun noaniqlik manbaiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SPV — bu bir nechta investorlar xususiy kompaniya ulushini sotib olish uchun kapitalni birlashtiradigan yuridik "pullar"dir. SpaceX holatida ushbu model gʻayritabiiy darajada murakkablashib ketdi: qimmatli qogʻozlarga boʻlgan yuqori talab tufayli investorlar mavjud SPVlar ustiga yangilarini qurib, toʻrt va hatto besh darajali zanjirlarni hosil qilishgan. Bu yakuniy investorning SpaceXʼdagi real ulushidan bir nechta vositachi tuzilmalar bilan ajratilganini anglatadi.

Natijada, yakuniy aksiyalar soni kutilganidan kamroq boʻlishi yoki ayrim hollarda umuman taqsimlanmaslik xavfi mavjud. IPOʼdan keyin insayderlar va erta investorlar uchun aksiyalarni sotishga cheklov qoʻyiladigan lock-up davri amal qiladi. SpaceX holatida bu muddat taxminan 4 oyni tashkil etishi mumkin. Faqat cheklovlar bosqichma-bosqich olib tashlanganidan keyingina SPV menejerlari qogʻozlarni zanjir boʻylab pastga qarab taqsimlashni boshlaydilar.

Koʻp darajali tuzilmalarda nafaqat kechikishlar, balki vositachi boshqaruvchilarning komissiyalari hisobiga "ulushlarning emirilishi" xavfi ham ortadi. Shuningdek, axborotning yopiqligi alohida muammo hisoblanadi: SPV ishtirokchilari aktivlar har bir darajada qanday taqsimlanayotgani haqida toʻgʻridan-toʻgʻri maʼlumotga ega emaslar. Bu holat xatoliklar yoki insofsiz xatti-harakatlar ehtimolini kuchaytiradi.

Bozor ishtirokchilarining fikricha, lock-up davri tugagach, ayrim SPVlar eʼlon qilingan aksiyalarga ega emasligi yoki shaffof boshqarilmagani fosh boʻlishi mumkin. SpaceX atrofidagi vaziyat nafaqat kompaniyaning bozorga chiqishi, balki soʻnggi yillarda xususiy venchur bozoriga kirishning asosiy vositasiga aylangan koʻp darajali SPV modelining barqarorligi uchun ham oʻziga xos sinov boʻladi.

SpaceXIPOInvestitsiyaSPVElon Musk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Theker universal zavod robotlarini yaratish uchun 85 mln dollar jalb qildiTheker universal zavod robotlarini yaratish uchun 85 mln dollar jalb qildiBugun, 01:53Jeff Bezos asos solgan Prometheus startapi 12 milliard dollar investitsiya jalb qildiJeff Bezos asos solgan Prometheus startapi 12 milliard dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:27Xitoyda 700 ming quyosh paneli va sunʼiy intellekt boshqaruvidagi vodorod zavodi ishga tushdiXitoyda 700 ming quyosh paneli va sunʼiy intellekt boshqaruvidagi vodorod zavodi ishga tushdiBugun, 00:59200 Mp kamera va IP69 himoyasiga ega Moto G Max taqdim etildi200 Mp kamera va IP69 himoyasiga ega Moto G Max taqdim etildiBugun, 00:50Samsung Galaxy S25 seriyasi uchun yirik xavfsizlik yangilanishini chiqardiSamsung Galaxy S25 seriyasi uchun yirik xavfsizlik yangilanishini chiqardiBugun, 23:23Rossiya chiplar ishlab chiqarish uchun 2 milliard rubl ajratdiRossiya chiplar ishlab chiqarish uchun 2 milliard rubl ajratdiBugun, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus