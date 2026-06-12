SpaceX IPO arafasida: SPV tuzilmalari investorlar uchun xavf tugʻdirmoqda
SpaceX kompaniyasi 12-iyunga rejalashtirilgan savdolarning boshlanishiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Biroq, rasmiy listing boshlanishidan oldin kompaniya aksiyalariga egalik qilishning murakkab va shaffof boʻlmagan tizimi — SPV (Special Purpose Vehicle) maxsus investitsiya tuzilmalari atrofida jiddiy tushunmovchiliklar yuzaga keldi. Aynan ushbu model soʻnggi pallada koʻplab investorlar uchun noaniqlik manbaiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
SPV — bu bir nechta investorlar xususiy kompaniya ulushini sotib olish uchun kapitalni birlashtiradigan yuridik "pullar"dir. SpaceX holatida ushbu model gʻayritabiiy darajada murakkablashib ketdi: qimmatli qogʻozlarga boʻlgan yuqori talab tufayli investorlar mavjud SPVlar ustiga yangilarini qurib, toʻrt va hatto besh darajali zanjirlarni hosil qilishgan. Bu yakuniy investorning SpaceXʼdagi real ulushidan bir nechta vositachi tuzilmalar bilan ajratilganini anglatadi.
Natijada, yakuniy aksiyalar soni kutilganidan kamroq boʻlishi yoki ayrim hollarda umuman taqsimlanmaslik xavfi mavjud. IPOʼdan keyin insayderlar va erta investorlar uchun aksiyalarni sotishga cheklov qoʻyiladigan lock-up davri amal qiladi. SpaceX holatida bu muddat taxminan 4 oyni tashkil etishi mumkin. Faqat cheklovlar bosqichma-bosqich olib tashlanganidan keyingina SPV menejerlari qogʻozlarni zanjir boʻylab pastga qarab taqsimlashni boshlaydilar.
Koʻp darajali tuzilmalarda nafaqat kechikishlar, balki vositachi boshqaruvchilarning komissiyalari hisobiga "ulushlarning emirilishi" xavfi ham ortadi. Shuningdek, axborotning yopiqligi alohida muammo hisoblanadi: SPV ishtirokchilari aktivlar har bir darajada qanday taqsimlanayotgani haqida toʻgʻridan-toʻgʻri maʼlumotga ega emaslar. Bu holat xatoliklar yoki insofsiz xatti-harakatlar ehtimolini kuchaytiradi.
Bozor ishtirokchilarining fikricha, lock-up davri tugagach, ayrim SPVlar eʼlon qilingan aksiyalarga ega emasligi yoki shaffof boshqarilmagani fosh boʻlishi mumkin. SpaceX atrofidagi vaziyat nafaqat kompaniyaning bozorga chiqishi, balki soʻnggi yillarda xususiy venchur bozoriga kirishning asosiy vositasiga aylangan koʻp darajali SPV modelining barqarorligi uchun ham oʻziga xos sinov boʻladi.
…