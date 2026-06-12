Equal AI hindistonliklarni keraksiz qoʻngʻiroqlardan himoya qilish uchun 30 mln dollar jalb qildi
Hindistonlik startap Equal AI foydalanuvchilar nomidan qoʻngʻiroqlarga javob beradigan sunʼiy intellekt yordamchisini rivojlantirish uchun B seriyasidagi investitsiya raundida 30 million dollar mablagʻ toʻpladi. Prosus Ventures va Tomales Bay Capital boshchiligidagi ushbu moliyalashtirish bosqichida PhonePe asoschisi Sameer Nigam va Meta vakillari ham ishtirok etishdi. Kompaniyaning umumiy investitsiyalari miqdori endilikda 42 million dollardan oshdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Equal AI ilovasi spam, firibgarlik va turli xizmat koʻrsatuvchi kompaniyalarning tinimsiz qoʻngʻiroqlari muammosini hal qilishga qaratilgan. Hozirda faqat Android platformasida mavjud boʻlgan ushbu servis bir oyda bir milliondan ortiq faol foydalanuvchiga ega. Tizim notanish raqamdan kelgan qoʻngʻiroqni qabul qiladi, suhbatdoshdan maqsadini soʻraydi va foydalanuvchi ekranida matnli transkripsiyani koʻrsatadi. Foydalanuvchi esa tayyor javob variantlarini tanlashi yoki oʻz xabarini yozishi mumkin, sunʼiy intellekt buni qoʻngʻiroq qilayotgan shaxsga ovozli tarzda yetkazadi.
Kompaniya asoschisi Keshav Reddyning soʻzlariga koʻra, Hindiston bozori uchun til xususiyatlari juda muhim. Equal AI nafaqat ingliz tilini, balki 10 dan ortiq mahalliy tillarni va bir gapda bir nechta tilni aralashtirib soʻzlashish (code-mixing) holatlarini ham tushuna oladi. Bu Google va Apple kabi global gigantlarning oʻxshash funksiyalaridan farqli oʻlaroq, mahalliy kontekstni yaxshiroq anglash imkonini beradi.
Kelajakda Equal AI nafaqat qoʻngʻiroqlarni filtrlash, balki foydalanuvchi nomidan faol harakatlarni amalga oshirishni ham rejalashtirmoqda. Masalan, kuryerga manzilni yuborish yoki shifokor qabuliga yozilish uchun mustaqil qoʻngʻiroq qilish funksiyalari ustida ishlanmoqda. Shuningdek, yaqin orada ilovaning iOS versiyasi va qoʻshimcha imkoniyatlarga ega pullik obuna tizimi ishga tushirilishi kutilmoqda.
…