Equal AI hindistonliklarni keraksiz qoʻngʻiroqlardan himoya qilish uchun 30 mln dollar jalb qildi

·30·Texno
Equal AI hindistonliklarni keraksiz qoʻngʻiroqlardan himoya qilish uchun 30 mln dollar jalb qildi

Hindistonlik startap Equal AI foydalanuvchilar nomidan qoʻngʻiroqlarga javob beradigan sunʼiy intellekt yordamchisini rivojlantirish uchun B seriyasidagi investitsiya raundida 30 million dollar mablagʻ toʻpladi. Prosus Ventures va Tomales Bay Capital boshchiligidagi ushbu moliyalashtirish bosqichida PhonePe asoschisi Sameer Nigam va Meta vakillari ham ishtirok etishdi. Kompaniyaning umumiy investitsiyalari miqdori endilikda 42 million dollardan oshdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Equal AI ilovasi spam, firibgarlik va turli xizmat koʻrsatuvchi kompaniyalarning tinimsiz qoʻngʻiroqlari muammosini hal qilishga qaratilgan. Hozirda faqat Android platformasida mavjud boʻlgan ushbu servis bir oyda bir milliondan ortiq faol foydalanuvchiga ega. Tizim notanish raqamdan kelgan qoʻngʻiroqni qabul qiladi, suhbatdoshdan maqsadini soʻraydi va foydalanuvchi ekranida matnli transkripsiyani koʻrsatadi. Foydalanuvchi esa tayyor javob variantlarini tanlashi yoki oʻz xabarini yozishi mumkin, sunʼiy intellekt buni qoʻngʻiroq qilayotgan shaxsga ovozli tarzda yetkazadi.

Kompaniya asoschisi Keshav Reddyning soʻzlariga koʻra, Hindiston bozori uchun til xususiyatlari juda muhim. Equal AI nafaqat ingliz tilini, balki 10 dan ortiq mahalliy tillarni va bir gapda bir nechta tilni aralashtirib soʻzlashish (code-mixing) holatlarini ham tushuna oladi. Bu Google va Apple kabi global gigantlarning oʻxshash funksiyalaridan farqli oʻlaroq, mahalliy kontekstni yaxshiroq anglash imkonini beradi.

Kelajakda Equal AI nafaqat qoʻngʻiroqlarni filtrlash, balki foydalanuvchi nomidan faol harakatlarni amalga oshirishni ham rejalashtirmoqda. Masalan, kuryerga manzilni yuborish yoki shifokor qabuliga yozilish uchun mustaqil qoʻngʻiroq qilish funksiyalari ustida ishlanmoqda. Shuningdek, yaqin orada ilovaning iOS versiyasi va qoʻshimcha imkoniyatlarga ega pullik obuna tizimi ishga tushirilishi kutilmoqda.

Equal AISunʼiy IntellektStartapHindistonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI va Visa sunʻiy intellekt agentlari uchun toʻlov tizimini yaratmoqdaOpenAI va Visa sunʻiy intellekt agentlari uchun toʻlov tizimini yaratmoqdaBugun, 05:23SpaceX IPO arafasida: SPV tuzilmalari investorlar uchun xavf tugʻdirmoqdaSpaceX IPO arafasida: SPV tuzilmalari investorlar uchun xavf tugʻdirmoqdaBugun, 02:52Theker universal zavod robotlarini yaratish uchun 85 mln dollar jalb qildiTheker universal zavod robotlarini yaratish uchun 85 mln dollar jalb qildiBugun, 01:53Jeff Bezos asos solgan Prometheus startapi 12 milliard dollar investitsiya jalb qildiJeff Bezos asos solgan Prometheus startapi 12 milliard dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:27Xitoyda 700 ming quyosh paneli va sunʼiy intellekt boshqaruvidagi vodorod zavodi ishga tushdiXitoyda 700 ming quyosh paneli va sunʼiy intellekt boshqaruvidagi vodorod zavodi ishga tushdiBugun, 00:59200 Mp kamera va IP69 himoyasiga ega Moto G Max taqdim etildi200 Mp kamera va IP69 himoyasiga ega Moto G Max taqdim etildiBugun, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi