Grok yaratuvchisi Igor Babushkin shaxsiylashtirilgan River AI loyihasini taqdim etdi

·0·Texno
Grok yaratuvchisi Igor Babushkin shaxsiylashtirilgan River AI loyihasini taqdim etdi

Sunʼiy intellekt va mashinali oʻrganish sohasidagi taniqli tadqiqotchi, xAI startapi hammuassisi Igor Babushkin oʻzining yangi loyihasi — River AI startapini eʼlon qildi. Ilon Mask bilan birgalikda Grok chat-botining asosiy arxitektorlaridan biri sifatida tanilgan Babushkin endilikda eʼtiborini mutlaqo yangicha yoʻnalishga qaratmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

River AI loyihasining asosiy gʻoyasi "shaxsiylashtirilgan sunʼiy intellekt" yaratishga asoslangan. Tizim foydalanuvchining harakatlari, uslubi, maqsadlari va afzalliklarini oʻrganuvchi maxsus AI-agentlarni shakllantiradi. Vaqt oʻtishi bilan ushbu agentlar har bir insonning oʻziga xos ehtiyojlariga moslashib, maksimal darajada samarali yordamchiga aylanadi.

Babushkinning soʻzlariga koʻra, ushbu agentlar foydalanuvchining oʻrnini bosish uchun emas, balki uning nazorati ostida ishlaydigan doimiy raqamli koʻmakchi boʻlish uchun xizmat qiladi. Bu yondashuv texnologiyaning inson manfaatlariga yanada aniqroq xizmat qilishini taʼminlaydi.

Yangi startap jamoasi xAI va Tesla kompaniyalarining sobiq xodimlari, shuningdek, xavfsizlik va huquqiy masalalar boʻyicha mutaxassislardan tashkil topgan. River AI nafaqat dasturiy platforma, balki kelajakda apparat vositalariga asoslangan "fizik sunʼiy intellekt" yoʻnalishida ham yechimlar ishlab chiqishni rejalashtirmoqda.

Ilgari OpenAI va Google DeepMind kabi gigantlarda faoliyat yuritgan Igor Babushkinning ushbu yangi qadami texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotdi. River AI loyihasi sunʼiy intellektning shaxsiy yordamchi sifatidagi imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

River AIIgor BabushkinSunʼiy IntellektxAIGrok
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Microsoft olimi Age of Empires II ichida sunʼiy ong yaratish mumkinligini isbotladiMicrosoft olimi Age of Empires II ichida sunʼiy ong yaratish mumkinligini isbotladiBugun, 08:57Oracle “sunʼiy intellekt bulutlari”ni kengaytirmoqda: daromad 21 foizga oʻsdiOracle “sunʼiy intellekt bulutlari”ni kengaytirmoqda: daromad 21 foizga oʻsdiBugun, 08:26Red Magic 2K aniqlikdagi va 185 Hz chastotali ilk smartfonni tayyorlamoqdaRed Magic 2K aniqlikdagi va 185 Hz chastotali ilk smartfonni tayyorlamoqdaBugun, 08:21AQSHda atmosferadagi CO2 dan aviatsiya yoqilgʻisi ishlab chiqarish boshlandiAQSHda atmosferadagi CO2 dan aviatsiya yoqilgʻisi ishlab chiqarish boshlandiBugun, 06:53SpaceX rekordga yaqinlashdi: Falcon 9 pogʻonasi 34-marta koinotga uchdiSpaceX rekordga yaqinlashdi: Falcon 9 pogʻonasi 34-marta koinotga uchdiBugun, 05:55Avataar Hindiston uchun arzon va tezkor Varya video AI modelini taqdim etdiAvataar Hindiston uchun arzon va tezkor Varya video AI modelini taqdim etdiBugun, 05:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi