Grok yaratuvchisi Igor Babushkin shaxsiylashtirilgan River AI loyihasini taqdim etdi
Sunʼiy intellekt va mashinali oʻrganish sohasidagi taniqli tadqiqotchi, xAI startapi hammuassisi Igor Babushkin oʻzining yangi loyihasi — River AI startapini eʼlon qildi. Ilon Mask bilan birgalikda Grok chat-botining asosiy arxitektorlaridan biri sifatida tanilgan Babushkin endilikda eʼtiborini mutlaqo yangicha yoʻnalishga qaratmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
River AI loyihasining asosiy gʻoyasi "shaxsiylashtirilgan sunʼiy intellekt" yaratishga asoslangan. Tizim foydalanuvchining harakatlari, uslubi, maqsadlari va afzalliklarini oʻrganuvchi maxsus AI-agentlarni shakllantiradi. Vaqt oʻtishi bilan ushbu agentlar har bir insonning oʻziga xos ehtiyojlariga moslashib, maksimal darajada samarali yordamchiga aylanadi.
Babushkinning soʻzlariga koʻra, ushbu agentlar foydalanuvchining oʻrnini bosish uchun emas, balki uning nazorati ostida ishlaydigan doimiy raqamli koʻmakchi boʻlish uchun xizmat qiladi. Bu yondashuv texnologiyaning inson manfaatlariga yanada aniqroq xizmat qilishini taʼminlaydi.
Yangi startap jamoasi xAI va Tesla kompaniyalarining sobiq xodimlari, shuningdek, xavfsizlik va huquqiy masalalar boʻyicha mutaxassislardan tashkil topgan. River AI nafaqat dasturiy platforma, balki kelajakda apparat vositalariga asoslangan "fizik sunʼiy intellekt" yoʻnalishida ham yechimlar ishlab chiqishni rejalashtirmoqda.
Ilgari OpenAI va Google DeepMind kabi gigantlarda faoliyat yuritgan Igor Babushkinning ushbu yangi qadami texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotdi. River AI loyihasi sunʼiy intellektning shaxsiy yordamchi sifatidagi imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
…