HarmonyOS endi 64 KB xotirali qurilmalarda ham ishlaydi

·22·Texno
HarmonyOS endi 64 KB xotirali qurilmalarda ham ishlaydi

Huawei kompaniyasi HarmonyOS operatsion tizimining yangi avlodi atigi 64 KB tezkor xotiraga ega qurilmalarni qoʻllab-quvvatlashini eʼlon qildi. Huawei isteʼmol tovarlari boʻlinmasi boshqaruvi raisi Yu Chendunning soʻzlariga koʻra, tizimning ochiq kodli versiyasi avvalroq 128 KB xotirali gadjetlarda ishlagan boʻlsa, endilikda bu koʻrsatkich ikki barobarga qisqartirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya rahbarining taʼkidlashicha, bunday kam xotira talab qiladigan qurilmalar energiya samaradorligi boʻyicha rekord natijalarni qayd etishi mumkin. Xususan, ushbu texnologiya asosida ishlaydigan kichik gadjetlar bir marta quvvatlanish orqali bir yilgacha avtonom ishlash imkoniyatiga ega boʻladi. Taʼkidlash joizki, bu koʻrsatkich smartfonlarga emas, balki IoT (buyumlar interneti) qurilmalariga tegishlidir.

64 KB hajmdagi xotira Linux yoki Android tizimlari uchun yetarli emas, shu sababli bunday qurilmalarda odatda yengil vaznli Real-Time Operating Systems (RTOS) ishlatiladi. Huawei ushbu qadam orqali NB-IoT datchiklari va maʼlumotlarni saqlamaydigan boshqa kichik qurilmalar segmentida oʻz ekotizimini yanada kengaytirishni maqsad qilgan.

HarmonyOS 7 taqdimoti doirasida qilingan ushbu bayonot Huawei kompaniyasining Xitoy va jahon bozoridagi oʻrnini mustahkamlashga xizmat qiladi. Kichik hajmli xotiraga ega qurilmalarning umumiy ekotizimga integratsiya qilinishi foydalanuvchilarga turli gadjetlar oʻrtasida uzluksiz aloqani taʼminlash va ulardan turli maqsadlarda foydalanish imkonini beradi.

HuaweiHarmonyOSIoTTexnologiyaSmart-gadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiSanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiBugun, 10:27Mozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladiMozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladiBugun, 10:26Telegram Wear OS tizimiga qaytdi: Endi Samsung va Pixel soatlarida ishlaydiTelegram Wear OS tizimiga qaytdi: Endi Samsung va Pixel soatlarida ishlaydiBugun, 09:24Samsung Galaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi taqdim etildiSamsung Galaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi taqdim etildiBugun, 09:23Grok yaratuvchisi Igor Babushkin shaxsiylashtirilgan River AI loyihasini taqdim etdiGrok yaratuvchisi Igor Babushkin shaxsiylashtirilgan River AI loyihasini taqdim etdiBugun, 08:59Microsoft olimi Age of Empires II ichida sunʼiy ong yaratish mumkinligini isbotladiMicrosoft olimi Age of Empires II ichida sunʼiy ong yaratish mumkinligini isbotladiBugun, 08:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi