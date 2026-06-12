SanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadi
Oradan ikki yil oʻtib, SanDisk kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida 4 TB va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini sotuvga chiqarishga tayyorlanayotganini maʼlum qildi. Bu qurilmalar SD Association tomonidan ishlab chiqilgan Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) standartiga asoslangan boʻlib, ushbu texnologiya nazariy jihatdan 2 TB dan 128 TB gacha boʻlgan maʼlumotlarni saqlash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi 8 TB sigʻimli SD-kartalar SanDisk Ultra liniyasi doirasida chiqariladi. Shuningdek, kompaniya smartfon va ixcham gadjetlar uchun moʻljallangan 4 TB hajmli microSDUC kartalarini ham namoyish etdi. Bu koʻrsatkichlar hozirgi kundagi eng yuqori sigʻimli xotira kartalari imkoniyatlaridan bir necha barobar yuqoridir.
Biroq, yangi texnologiyaning asosiy kamchiligi uning moslashuvchanligida — SDUC kartalari eski turdagi kard-riderlar va qurilmalar bilan ishlamaydi. Hozirgi vaqtda bozorda ushbu standartni qoʻllab-quvvatlaydigan ommaviy qurilmalar deyarli mavjud emas, bu esa foydalanuvchilardan yangi uskunalar xarid qilishni talab etadi.
Vaziyat 2019-yilda taqdim etilgan microSD Express standartini eslatib yubormoqda. Mazkur texnologiya olti yil davomida deyarli ishlatilmadi va faqat Nintendo Switch 2 konsoli chiqqandan keyingina ommalasha boshladi. SanDisk yangi kartalari ham professional video operatorlar va yuqori aniqlikdagi kontent yaratuvchilar uchun moʻljallangan boʻlishi kutilmoqda.
…