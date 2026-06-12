SanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadi

·0·Texno
SanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadi

Oradan ikki yil oʻtib, SanDisk kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida 4 TB va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini sotuvga chiqarishga tayyorlanayotganini maʼlum qildi. Bu qurilmalar SD Association tomonidan ishlab chiqilgan Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) standartiga asoslangan boʻlib, ushbu texnologiya nazariy jihatdan 2 TB dan 128 TB gacha boʻlgan maʼlumotlarni saqlash imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi 8 TB sigʻimli SD-kartalar SanDisk Ultra liniyasi doirasida chiqariladi. Shuningdek, kompaniya smartfon va ixcham gadjetlar uchun moʻljallangan 4 TB hajmli microSDUC kartalarini ham namoyish etdi. Bu koʻrsatkichlar hozirgi kundagi eng yuqori sigʻimli xotira kartalari imkoniyatlaridan bir necha barobar yuqoridir.

Biroq, yangi texnologiyaning asosiy kamchiligi uning moslashuvchanligida — SDUC kartalari eski turdagi kard-riderlar va qurilmalar bilan ishlamaydi. Hozirgi vaqtda bozorda ushbu standartni qoʻllab-quvvatlaydigan ommaviy qurilmalar deyarli mavjud emas, bu esa foydalanuvchilardan yangi uskunalar xarid qilishni talab etadi.

Vaziyat 2019-yilda taqdim etilgan microSD Express standartini eslatib yubormoqda. Mazkur texnologiya olti yil davomida deyarli ishlatilmadi va faqat Nintendo Switch 2 konsoli chiqqandan keyingina ommalasha boshladi. SanDisk yangi kartalari ham professional video operatorlar va yuqori aniqlikdagi kontent yaratuvchilar uchun moʻljallangan boʻlishi kutilmoqda.

SanDiskSDUCMicroSDTexnologiyaXotira Kartasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladiMozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladiBugun, 10:26HarmonyOS endi 64 KB xotirali qurilmalarda ham ishlaydiHarmonyOS endi 64 KB xotirali qurilmalarda ham ishlaydiBugun, 09:54Telegram Wear OS tizimiga qaytdi: Endi Samsung va Pixel soatlarida ishlaydiTelegram Wear OS tizimiga qaytdi: Endi Samsung va Pixel soatlarida ishlaydiBugun, 09:24Samsung Galaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi taqdim etildiSamsung Galaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi taqdim etildiBugun, 09:23Grok yaratuvchisi Igor Babushkin shaxsiylashtirilgan River AI loyihasini taqdim etdiGrok yaratuvchisi Igor Babushkin shaxsiylashtirilgan River AI loyihasini taqdim etdiBugun, 08:59Microsoft olimi Age of Empires II ichida sunʼiy ong yaratish mumkinligini isbotladiMicrosoft olimi Age of Empires II ichida sunʼiy ong yaratish mumkinligini isbotladiBugun, 08:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi