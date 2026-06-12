Asus ROG Equalizer: Erishdan himoya qilishi kerak boʻlgan kabelning oʻzi erib ketdi

·31·Texno
Asus ROG Equalizer: Erishdan himoya qilishi kerak boʻlgan kabelning oʻzi erib ketdi

Tarmoqlarda foydalanuvchilarni va ularning videokartalarini noxush holatlardan himoya qilish uchun maxsus ishlab chiqilgan Asus ROG Equalizer kabelining erib ketishi bilan bogʻliq birinchi holat tavsiflandi. Chiphell forumida eʼlon qilingan suratlarda ulagichning bir nechta kontaktlari atrofidagi plastik qismlar sezilarli darajada eriganini koʻrish mumkin. Eng jiddiy shikastlanish quvvat kontaktlaridan birida kuzatilgan boʻlib, u yerda plastik deyarli butunlay suyuqlikka aylangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozircha ushbu hodisa yuz bergan tizimning aniq konfiguratsiyasi va qaysi videokartadan foydalanilgani nomaʼlum. Biroq, avvalroq bunday holatlarning aksariyati NVIDIA GeForce RTX 4090 egalarida qayd etilgan edi. Asus kompaniyasi ROG Equalizer modelini bir necha oy oldin 12V-2x6 standartidagi kabelning takomillashtirilgan versiyasi sifatida taqdim etgan edi.

Ishlab chiqaruvchi ushbu kabel kontaktlar oʻrtasida yuklamani yanada tekis taqsimlashi, haroratni pasaytirishi va standart yechimlarga qaraganda yuqori oʻtkazuvchanlikka ega ekanligini taʼkidlagan edi. Ammo taniqli overkloker va texnobloger Der8auer oʻtkazgan testlar ROG Equalizer konstruksiyasida kamchiliklar borligini koʻrsatdi.

Der8auer oʻz tadqiqotlarida kabelning alohida kontaktlari oʻrtasida yuklama taqsimotida katta farqlar borligini aniqladi. Ayrim hollarda farq 4 Ampergacha yetgan, bu esa muayyan quvvat liniyalarining haddan tashqari qizib ketishiga sabab boʻlgan. Uning fikricha, bunga ASUS brendiga xos kabel ushlagichiga oʻrnatilgan maxsus tok oʻtkazuvchi koʻprikcha sabab boʻlishi mumkin.

Ushbu konstruksiya elektr qarshiligini oshiradi va yuklamaning bir tekis taqsimlanishiga xalaqit beradi. Hozircha Asus kompaniyasi eʼlon qilingan suratlarga rasman munosabat bildirmadi. Taʼkidlash joizki, ROG Equalizer kabelining narxi taxminan 50 dollarni tashkil etadi, bu esa standart quvvat kabellaridan ancha qimmat demakdir.

AsusROG EqualizerNVIDIAVideokartaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX, Anthropic va OpenAI: IPO bozorida yangi davr boshlanmoqdaSpaceX, Anthropic va OpenAI: IPO bozorida yangi davr boshlanmoqdaBugun, 16:22SpaceX birjada debyut qildi: Aksiyalar narxi 11 foizga koʻtarildiSpaceX birjada debyut qildi: Aksiyalar narxi 11 foizga koʻtarildiBugun, 15:51Elon Musk SpaceX IPO’dan soʻng dunyodagi ilk trillionerga aylandiElon Musk SpaceX IPO’dan soʻng dunyodagi ilk trillionerga aylandiBugun, 15:50Bryusselda ijaraga beriladigan elektrosamokatlar butunlay taqiqlanadiBryusselda ijaraga beriladigan elektrosamokatlar butunlay taqiqlanadiBugun, 15:28SpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqdaSpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqdaBugun, 14:56SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlarSpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlarBugun, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi