Asus ROG Equalizer: Erishdan himoya qilishi kerak boʻlgan kabelning oʻzi erib ketdi
Tarmoqlarda foydalanuvchilarni va ularning videokartalarini noxush holatlardan himoya qilish uchun maxsus ishlab chiqilgan Asus ROG Equalizer kabelining erib ketishi bilan bogʻliq birinchi holat tavsiflandi. Chiphell forumida eʼlon qilingan suratlarda ulagichning bir nechta kontaktlari atrofidagi plastik qismlar sezilarli darajada eriganini koʻrish mumkin. Eng jiddiy shikastlanish quvvat kontaktlaridan birida kuzatilgan boʻlib, u yerda plastik deyarli butunlay suyuqlikka aylangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozircha ushbu hodisa yuz bergan tizimning aniq konfiguratsiyasi va qaysi videokartadan foydalanilgani nomaʼlum. Biroq, avvalroq bunday holatlarning aksariyati NVIDIA GeForce RTX 4090 egalarida qayd etilgan edi. Asus kompaniyasi ROG Equalizer modelini bir necha oy oldin 12V-2x6 standartidagi kabelning takomillashtirilgan versiyasi sifatida taqdim etgan edi.
Ishlab chiqaruvchi ushbu kabel kontaktlar oʻrtasida yuklamani yanada tekis taqsimlashi, haroratni pasaytirishi va standart yechimlarga qaraganda yuqori oʻtkazuvchanlikka ega ekanligini taʼkidlagan edi. Ammo taniqli overkloker va texnobloger Der8auer oʻtkazgan testlar ROG Equalizer konstruksiyasida kamchiliklar borligini koʻrsatdi.
Der8auer oʻz tadqiqotlarida kabelning alohida kontaktlari oʻrtasida yuklama taqsimotida katta farqlar borligini aniqladi. Ayrim hollarda farq 4 Ampergacha yetgan, bu esa muayyan quvvat liniyalarining haddan tashqari qizib ketishiga sabab boʻlgan. Uning fikricha, bunga ASUS brendiga xos kabel ushlagichiga oʻrnatilgan maxsus tok oʻtkazuvchi koʻprikcha sabab boʻlishi mumkin.
Ushbu konstruksiya elektr qarshiligini oshiradi va yuklamaning bir tekis taqsimlanishiga xalaqit beradi. Hozircha Asus kompaniyasi eʼlon qilingan suratlarga rasman munosabat bildirmadi. Taʼkidlash joizki, ROG Equalizer kabelining narxi taxminan 50 dollarni tashkil etadi, bu esa standart quvvat kabellaridan ancha qimmat demakdir.
…