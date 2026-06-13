100 million tur va trillion gen: Tibbiy AI uchun ulkan loyiha boshlandi

·23·Texno
100 million tur va trillion gen: Tibbiy AI uchun ulkan loyiha boshlandi

Britaniyaning Basecamp Research kompaniyasi biologiya tarixidagi eng yirik tashabbuslardan biri — Trillion Gene Atlas loyihasini e’lon qildi. Loyihaning maqsadi 100 milliondan ortiq ilgari oʻrganilmagan tirik organizmlarning genetik ma’lumotlarini toʻplash va tahlil qilishdir. Bu Yer yuzidagi ma’lum genetik xilma-xillik hajmini qariyb 100 baravarga oshirish imkonini beradi. Loyiha Anthropic, Ultima Genomics, PacBio kompaniyalari hamda NVIDIA hisoblash infratuzilmasi koʻmagida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, zamonaviy sekvenirlash usullari va sun’iy intellektning uygʻunlashuvi ilgari 20 yildan ortiq vaqt talab qiladigan ishlarni ikki yildan kamroq muddatda bajarishga imkon beradi. Loyihaning asosiy vazifasi biologik AI-modellarni oʻqitish uchun mutlaqo yangi ma’lumotlar massivini yaratishdir. Hozirgi kunda koʻplab tizimlar cheklangan ochiq bazalardan foydalanadi, Basecamp Research esa aynan ma’lumotlar yetishmovchiligi biologik sun’iy intellekt rivojiga toʻsqinlik qilmoqda deb hisoblaydi.

Kompaniya allaqachon oʻzining BaseData bazasida oʻqitilgan EDEN modellar oilasini taqdim etdi. Ushbu baza fanga noma’lum boʻlgan 10 milliarddan ortiq genlarni oʻz ichiga oladi. Ishlab chiquvchilarning soʻzlariga koʻra, EDEN kasallik tavsifiga koʻra bevosita terapevtik molekulalarni loyihalashtira oladigan birinchi tizimga aylandi. Laboratoriya sinovlarida model inson T-hujayralarida yuqori faollik koʻrsatgan va patogenlarga qarshi 97 foizlik aniqlik bilan yangi antimikrob peptidlarni yaratgan.

Loyiha doirasida Anthropic oʻzining Claude AI-assistentining ilmiy imkoniyatlarini kengaytirishni rejalashtirmoqda. Kelajakda Claude yirik biologik ma’lumotlar bilan ishlash orqali tadqiqotchilarga tajriba natijalarini talqin qilishda va yangi davolash usullarini ishlab chiqishda yordam beradi. Trillion Gene Atlas loyihasi oʻz koʻlami boʻyicha "Inson genomi" loyihasiga qiyoslanmoqda, biroq bu safar gap butun Yer yuzidagi hayotning genetik xaritasi haqida bormoqda.

Basecamp ResearchSun’iy IntellektNVIDIABiologiyaClaude
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy monopoliyasiga zarba: AQSHda eng yirik quyosh panellari zavodi ishga tushdiXitoy monopoliyasiga zarba: AQSHda eng yirik quyosh panellari zavodi ishga tushdiBugun, 04:56Andrew Yang: Navbatdagi yirik startap imkoniyati yashash xarajatlarini kamaytirishdaAndrew Yang: Navbatdagi yirik startap imkoniyati yashash xarajatlarini kamaytirishdaBugun, 04:29Google Pixel 9 ekranida yashil chiziq paydo boʻldiGoogle Pixel 9 ekranida yashil chiziq paydo boʻldiBugun, 02:29Anthropic xavfsizlik haqidagi ogohlantirishlari sababli eng kuchli AI modellarini oʻchirdiAnthropic xavfsizlik haqidagi ogohlantirishlari sababli eng kuchli AI modellarini oʻchirdiBugun, 02:21Meta muhandislari sunʼiy intellekt boʻlimidagi sharoitlarni “gulag”ga qiyoslamoqdaMeta muhandislari sunʼiy intellekt boʻlimidagi sharoitlarni “gulag”ga qiyoslamoqdaBugun, 23:20AMD obroʻsi tushishidan qoʻrqib shishib ketgan Ryzen 9 7950X3D protsessorini almashtirib berdiAMD obroʻsi tushishidan qoʻrqib shishib ketgan Ryzen 9 7950X3D protsessorini almashtirib berdiBugun, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi