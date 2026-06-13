Google TV endi Gemini yordamida tabiiy ovozli buyruqlarni tushunadi

·0·Texno
Google TV endi Gemini yordamida tabiiy ovozli buyruqlarni tushunadi

Google kompaniyasi Google TV tizimi uchun muhim yangilanishni taqdim etdi. Endilikda tizimga integratsiya qilingan Gemini sunʼiy intellekti foydalanuvchilarga televizorni tabiiy nutq orqali boshqarish imkonini beradi. Bu funksiya murakkab sozlamalar menyusida qidirib oʻtirmasdan, oddiy jumlalar yordamida qurilmani sozlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Foydalanuvchilar endi televizorga "Nima boʻlayotganini eshitmayapman" yoki "Bu sahna juda qorongʻi, hech narsani koʻrib boʻlmayapti" kabi iboralar bilan murojaat qilishlari mumkin. Gemini ushbu soʻrovlarni tahlil qilib, tasvir yorqinligini, kontrastini yoki ovoz balandligini avtomatik ravishda moslashtiradi. Shuningdek, sport rejimi, baslarni kuchaytirish yoki oʻyinlar uchun maxsus rejimlarni ham ovoz orqali yoqish mumkin.

Tizim nafaqat buyruqlarni bajaradi, balki tasvir va ovoz bilan bogʻliq muammolarni diagnostika qilish qobiliyatiga ham ega. Agar foydalanuvchi muammoni soʻz bilan tasvirlab bersa, sunʼiy intellekt uni bartaraf etish uchun tegishli tuzatishlarni taklif qiladi. Bu texnologiya televizordan foydalanish tajribasini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi.

Hozircha ushbu funksiya faqat AQSH bozoridagi TCL brendining 2025–2026-yillarda ishlab chiqarilgan ayrim modellarida (QM9K, QM7L, RM7L va boshqalar) mavjud. Yangi imkoniyatlardan foydalanish uchun qurilma Android 14 yoki undan yuqori operatsion tizimda ishlashi talab etiladi. Kelajakda boshqa brendlar va mintaqalar uchun ham qoʻllab-quvvatlash kengaytirilishi kutilmoqda.

Google TVGeminiTCLSunʼiy IntellektSmart TV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda Infineon kompaniyasining GaN-chiplari taqiqlandiXitoyda Infineon kompaniyasining GaN-chiplari taqiqlandiBugun, 06:28SpaceX payvandchisi qanday qilib millionyerga aylandi: Xuan Ernandes hikoyasiSpaceX payvandchisi qanday qilib millionyerga aylandi: Xuan Ernandes hikoyasiBugun, 05:56Samsung barcha Galaxy qurilmalari uchun One UI 8.5 yangilanishini chiqardiSamsung barcha Galaxy qurilmalari uchun One UI 8.5 yangilanishini chiqardiBugun, 05:52“Sunʼiy intellekt chiqindisi” yorligʻi raqamli rad etish quroliga aylandi“Sunʼiy intellekt chiqindisi” yorligʻi raqamli rad etish quroliga aylandiBugun, 05:21Xitoy monopoliyasiga zarba: AQSHda eng yirik quyosh panellari zavodi ishga tushdiXitoy monopoliyasiga zarba: AQSHda eng yirik quyosh panellari zavodi ishga tushdiBugun, 04:56Andrew Yang: Navbatdagi yirik startap imkoniyati yashash xarajatlarini kamaytirishdaAndrew Yang: Navbatdagi yirik startap imkoniyati yashash xarajatlarini kamaytirishdaBugun, 04:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi