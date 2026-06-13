Google TV endi Gemini yordamida tabiiy ovozli buyruqlarni tushunadi
Google kompaniyasi Google TV tizimi uchun muhim yangilanishni taqdim etdi. Endilikda tizimga integratsiya qilingan Gemini sunʼiy intellekti foydalanuvchilarga televizorni tabiiy nutq orqali boshqarish imkonini beradi. Bu funksiya murakkab sozlamalar menyusida qidirib oʻtirmasdan, oddiy jumlalar yordamida qurilmani sozlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Foydalanuvchilar endi televizorga "Nima boʻlayotganini eshitmayapman" yoki "Bu sahna juda qorongʻi, hech narsani koʻrib boʻlmayapti" kabi iboralar bilan murojaat qilishlari mumkin. Gemini ushbu soʻrovlarni tahlil qilib, tasvir yorqinligini, kontrastini yoki ovoz balandligini avtomatik ravishda moslashtiradi. Shuningdek, sport rejimi, baslarni kuchaytirish yoki oʻyinlar uchun maxsus rejimlarni ham ovoz orqali yoqish mumkin.
Tizim nafaqat buyruqlarni bajaradi, balki tasvir va ovoz bilan bogʻliq muammolarni diagnostika qilish qobiliyatiga ham ega. Agar foydalanuvchi muammoni soʻz bilan tasvirlab bersa, sunʼiy intellekt uni bartaraf etish uchun tegishli tuzatishlarni taklif qiladi. Bu texnologiya televizordan foydalanish tajribasini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi.
Hozircha ushbu funksiya faqat AQSH bozoridagi TCL brendining 2025–2026-yillarda ishlab chiqarilgan ayrim modellarida (QM9K, QM7L, RM7L va boshqalar) mavjud. Yangi imkoniyatlardan foydalanish uchun qurilma Android 14 yoki undan yuqori operatsion tizimda ishlashi talab etiladi. Kelajakda boshqa brendlar va mintaqalar uchun ham qoʻllab-quvvatlash kengaytirilishi kutilmoqda.
…