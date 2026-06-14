Huawei ulkan rejasini eʻlon qildi: 200 turdagi protsessor va 1200 ta qurilma

·0·Texno
Huawei ulkan rejasini eʻlon qildi: 200 turdagi protsessor va 1200 ta qurilma

Huawei kompaniyasi bugun oʻzining yangi strategik dasturi — “Hongtu” rejasini rasman eʻlon qildi. Ushbu keng koʻlamli tashabbus Xitoy boʻylab 200 turdagi chiplar, 1200 xil modeldagi qurilmalar va 20 dan ortiq sanoat tarmoqlarini qamrab olishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur reja orqali kompaniya HarmonyOS ekotizimini sezilarli darajada kengaytirishni maqsad qilgan. Oʻz qurilmalari uchun shaxsiy butlovchi qismlarni ilgari surishdan soʻng, Xitoy texnologiya giganti endilikda ochiq HarmonyOS ekotizimini yanada ommalashtirishga eʻtibor qaratmoqda.

Huawei endi alohida texnologiyalarni qoʻllab-quvvatlashdan har tomonlama rivojlanish bosqichiga oʻtishni rejalashtirmoqda. Asosiy eʻtibor samarali ishlanmalar yaratish, sertifikatlashtirish jarayonlarida koʻmaklashish va tijorat faoliyatini ragʻbatlantirishga qaratiladi.

Huawei qurilmalar boʻlinmasi boshqaruv raisi Richard Yu shunday dedi: “Ochiq HarmonyOS operatsion tizimi minglab sohalar uchun raqamli asosga aylandi. Bugungi kunda u 13 000 dan ortiq kod ishlab chiquvchilar, 140 milliondan ortiq kod satrlari, 3200 dan ziyod hamkorlar va 1,3 milliarddan ortiq qurilmalarni oʻz ichiga oladi”.

HuaweiHarmonyOSTexnologiyaHongtuRichard Yu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Corsair GPU Power Bridge adapteri erib ketdi va GeForce RTX 4090 ni zararladiCorsair GPU Power Bridge adapteri erib ketdi va GeForce RTX 4090 ni zararladiBugun, 20:21Amazon rahbari Anthropic modellari xavfsizligidan xavotirdaAmazon rahbari Anthropic modellari xavfsizligidan xavotirdaBugun, 19:26OpenAI ustidan AQSHda keng koʻlamli tekshiruv boshlandiOpenAI ustidan AQSHda keng koʻlamli tekshiruv boshlandiKecha, 16:51Yostiq ostiga qoʻyiladigan yangi dinamik uyqusizlikka qarshi yordam beradiYostiq ostiga qoʻyiladigan yangi dinamik uyqusizlikka qarshi yordam beradiKecha, 16:27Rossiya interneti sertifikatlardan ayrilmoqda: GlobalSign oʻchirishni boshladiRossiya interneti sertifikatlardan ayrilmoqda: GlobalSign oʻchirishni boshladiKecha, 15:54Platina oʻrniga temir: Kelajak akkumulyatorlari uchun yangi katalizator yaratildiPlatina oʻrniga temir: Kelajak akkumulyatorlari uchun yangi katalizator yaratildiKecha, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus