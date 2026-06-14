Huawei ulkan rejasini eʻlon qildi: 200 turdagi protsessor va 1200 ta qurilma
Huawei kompaniyasi bugun oʻzining yangi strategik dasturi — “Hongtu” rejasini rasman eʻlon qildi. Ushbu keng koʻlamli tashabbus Xitoy boʻylab 200 turdagi chiplar, 1200 xil modeldagi qurilmalar va 20 dan ortiq sanoat tarmoqlarini qamrab olishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur reja orqali kompaniya HarmonyOS ekotizimini sezilarli darajada kengaytirishni maqsad qilgan. Oʻz qurilmalari uchun shaxsiy butlovchi qismlarni ilgari surishdan soʻng, Xitoy texnologiya giganti endilikda ochiq HarmonyOS ekotizimini yanada ommalashtirishga eʻtibor qaratmoqda.
Huawei endi alohida texnologiyalarni qoʻllab-quvvatlashdan har tomonlama rivojlanish bosqichiga oʻtishni rejalashtirmoqda. Asosiy eʻtibor samarali ishlanmalar yaratish, sertifikatlashtirish jarayonlarida koʻmaklashish va tijorat faoliyatini ragʻbatlantirishga qaratiladi.
Huawei qurilmalar boʻlinmasi boshqaruv raisi Richard Yu shunday dedi: “Ochiq HarmonyOS operatsion tizimi minglab sohalar uchun raqamli asosga aylandi. Bugungi kunda u 13 000 dan ortiq kod ishlab chiquvchilar, 140 milliondan ortiq kod satrlari, 3200 dan ziyod hamkorlar va 1,3 milliarddan ortiq qurilmalarni oʻz ichiga oladi”.
…