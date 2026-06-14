Xiaomi sirli Madrid qurilmasi ustida ishlamoqda: Bu navbatdagi flagman boʻlishi mumkin

·23·Texno
Xiaomi sirli Madrid qurilmasi ustida ishlamoqda: Bu navbatdagi flagman boʻlishi mumkin

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining navbatdagi yirik loyihasi — Madrid kodli nomi ostida yashiringan yangi smartfonini sinovdan oʻtkazishni boshladi. GSMA IMEI maʼlumotlar bazasida paydo boʻlgan ushbu qurilma brendning kelajakdagi flagman liniyasiga mansub ekani taxmin qilinmoqda. Yangi modelning sertifikatsiyadan oʻtayotgani uning tijoriy sotuvga chiqish jarayoni rasman boshlanganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozircha tarmoqlarda 2611FPNFAR, 2611FPNFAG, 2611FPNFAI va M154FF model raqamlari bilan qayd etilgan ushbu smartfon bir vaqtning oʻzida bir nechta yirik bozorlar uchun moʻljallangan. Bu raqamlar qurilmaning Xitoy, Hindiston, Yaponiya va global bozorlar uchun maxsus versiyalari tayyorlanayotganini koʻrsatadi. Odatda Xiaomi oʻz flagmanlarini avval ichki bozorda taqdim etib, global relizni bir necha oyga kechiktirar edi, biroq bu safar vaziyat oʻzgacha boʻlishi kutilmoqda.

Texnik xususiyatlar va kutilmalar

Gizmochina nashrining maʼlumotlariga koʻra, Madrid kodli nomi ortida Xiaomi 18 yoki uning Pro talqini yashiringan boʻlishi mumkin. Agar ushbu taxminlar oʻzini oqlasa, biz smartfon sanoatidagi eng kuchli qurilmalardan birining guvohi boʻlamiz. Qurilmaning texnik jihozlanishi boʻyicha tarqalgan mish-mishlar uning oʻzidan oldingi modellardan sezilarli darajada ustun boʻlishini koʻrsatmoqda.

Asosiy apparat qismi sifatida Qualcomm kompaniyasining navbatdagi avlod flagman chipi — Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro oʻrnatilishi kutilmoqda. Shuningdek, maʼlumotlar almashish tezligini yangi bosqichga olib chiquvchi LPDDR6 turidagi operativ xotira bilan jihozlanishi taxmin qilinmoqda. Bu kombinatsiya smartfonning nafaqat kundalik vazifalarda, balki murakkab oʻyinlar va sunʼiy intellekt algoritmlari bilan ishlashda ham tengsiz boʻlishini taʼminlaydi.

Smartfonning tashqi koʻrinishi va displeyi borasida ham dastlabki maʼlumotlar mavjud. Xabarlarga koʻra, Xiaomi Madrid displeyi diagonali 6,3 dan 6,4 dyuymgacha boʻlgan ixcham, ammo yuqori sifatli ekran bilan taʼminlanadi. Bu oʻlcham qurilmani bir qoʻlda boshqarish uchun qulay qilib, hozirgi kunda ommalashib borayotgan "ixcham flagmanlar" segmentiga mos tushadi.

Global bozorga chiqish strategiyasi

Model raqamlarining erta bosqichda barcha mintaqalar uchun paydo boʻlishi Xiaomi kompaniyasining xalqaro strategiyasi oʻzgarganidan dalolat beradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu quvonarli xabar, chunki global versiyaning erta tayyorlanishi yangi flagmanning mamlakatimiz doʻkonlariga ham rasmiy taqdimotdan koʻp oʻtmay yetib kelishini anglatishi mumkin.

Hozircha kompaniya ushbu modelning aniq nomi va taqdimot sanasini rasman eʼlon qilgani yoʻq. Biroq sertifikatsiya jarayonlarining jadallashgani yaqin oylarda Xiaomi Madrid haqida yanada batafsil maʼlumotlar va rasmiy tizerlar paydo boʻlishidan dalolat beradi.

XiaomiMadridSmartfonTexnologiyaFlagman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic yangi AI modellariga kirishni chekladi: Hindiston texnologik qaramlikdan xavotirdaAnthropic yangi AI modellariga kirishni chekladi: Hindiston texnologik qaramlikdan xavotirdaBugun, 03:28Meta kompaniyasi Pekin talabi bilan Manus startapini 2 milliard dollarga sotishga majburMeta kompaniyasi Pekin talabi bilan Manus startapini 2 milliard dollarga sotishga majburBugun, 00:27KPMG sunʼiy intellekt haqidagi hisobotini xatolar tufayli qaytarib oldiKPMG sunʼiy intellekt haqidagi hisobotini xatolar tufayli qaytarib oldiBugun, 20:53Huawei ulkan rejasini eʻlon qildi: 200 turdagi protsessor va 1200 ta qurilmaHuawei ulkan rejasini eʻlon qildi: 200 turdagi protsessor va 1200 ta qurilmaBugun, 20:28Corsair GPU Power Bridge adapteri erib ketdi va GeForce RTX 4090 ni zararladiCorsair GPU Power Bridge adapteri erib ketdi va GeForce RTX 4090 ni zararladiBugun, 20:21Amazon rahbari Anthropic modellari xavfsizligidan xavotirdaAmazon rahbari Anthropic modellari xavfsizligidan xavotirdaBugun, 19:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus