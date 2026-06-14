Xiaomi sirli Madrid qurilmasi ustida ishlamoqda: Bu navbatdagi flagman boʻlishi mumkin
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining navbatdagi yirik loyihasi — Madrid kodli nomi ostida yashiringan yangi smartfonini sinovdan oʻtkazishni boshladi. GSMA IMEI maʼlumotlar bazasida paydo boʻlgan ushbu qurilma brendning kelajakdagi flagman liniyasiga mansub ekani taxmin qilinmoqda. Yangi modelning sertifikatsiyadan oʻtayotgani uning tijoriy sotuvga chiqish jarayoni rasman boshlanganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozircha tarmoqlarda 2611FPNFAR, 2611FPNFAG, 2611FPNFAI va M154FF model raqamlari bilan qayd etilgan ushbu smartfon bir vaqtning oʻzida bir nechta yirik bozorlar uchun moʻljallangan. Bu raqamlar qurilmaning Xitoy, Hindiston, Yaponiya va global bozorlar uchun maxsus versiyalari tayyorlanayotganini koʻrsatadi. Odatda Xiaomi oʻz flagmanlarini avval ichki bozorda taqdim etib, global relizni bir necha oyga kechiktirar edi, biroq bu safar vaziyat oʻzgacha boʻlishi kutilmoqda.
Texnik xususiyatlar va kutilmalarGizmochina nashrining maʼlumotlariga koʻra, Madrid kodli nomi ortida Xiaomi 18 yoki uning Pro talqini yashiringan boʻlishi mumkin. Agar ushbu taxminlar oʻzini oqlasa, biz smartfon sanoatidagi eng kuchli qurilmalardan birining guvohi boʻlamiz. Qurilmaning texnik jihozlanishi boʻyicha tarqalgan mish-mishlar uning oʻzidan oldingi modellardan sezilarli darajada ustun boʻlishini koʻrsatmoqda.
Asosiy apparat qismi sifatida Qualcomm kompaniyasining navbatdagi avlod flagman chipi — Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro oʻrnatilishi kutilmoqda. Shuningdek, maʼlumotlar almashish tezligini yangi bosqichga olib chiquvchi LPDDR6 turidagi operativ xotira bilan jihozlanishi taxmin qilinmoqda. Bu kombinatsiya smartfonning nafaqat kundalik vazifalarda, balki murakkab oʻyinlar va sunʼiy intellekt algoritmlari bilan ishlashda ham tengsiz boʻlishini taʼminlaydi.
Smartfonning tashqi koʻrinishi va displeyi borasida ham dastlabki maʼlumotlar mavjud. Xabarlarga koʻra, Xiaomi Madrid displeyi diagonali 6,3 dan 6,4 dyuymgacha boʻlgan ixcham, ammo yuqori sifatli ekran bilan taʼminlanadi. Bu oʻlcham qurilmani bir qoʻlda boshqarish uchun qulay qilib, hozirgi kunda ommalashib borayotgan "ixcham flagmanlar" segmentiga mos tushadi.
Global bozorga chiqish strategiyasiModel raqamlarining erta bosqichda barcha mintaqalar uchun paydo boʻlishi Xiaomi kompaniyasining xalqaro strategiyasi oʻzgarganidan dalolat beradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu quvonarli xabar, chunki global versiyaning erta tayyorlanishi yangi flagmanning mamlakatimiz doʻkonlariga ham rasmiy taqdimotdan koʻp oʻtmay yetib kelishini anglatishi mumkin.
Hozircha kompaniya ushbu modelning aniq nomi va taqdimot sanasini rasman eʼlon qilgani yoʻq. Biroq sertifikatsiya jarayonlarining jadallashgani yaqin oylarda Xiaomi Madrid haqida yanada batafsil maʼlumotlar va rasmiy tizerlar paydo boʻlishidan dalolat beradi.
…