Ugreen kompaniyasi Intel Core protsessorli yangi Ultra seriyali NAS qurilmalarini taqdim etdi

·34·Texno
Ugreen kompaniyasi Intel Core protsessorli yangi Ultra seriyali NAS qurilmalarini taqdim etdi

Maʼlumotlarni saqlash texnologiyalari bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlib borayotgan Ugreen kompaniyasi yuqori unumdorlikka ega boʻlgan DXP6800 Ultra va DXP8800 Ultra tarmoq xotiralari (NAS) modellarini namoyish etdi. Ushbu qurilmalar nafaqat katta hajmdagi maʼlumotlarni boshqarish, balki professional darajadagi hisoblash quvvatini talab qiluvchi vazifalar uchun moʻljallangani bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modellar ixbt.com nashrining xabar berishicha, zamonaviy Intel Core chiplari bilan jihozlangan boʻlib, bu ularni oddiy uy serverlaridan ancha yuqori darajaga koʻtaradi. Har ikki qurilma ham yaxlit metall korpusga ega boʻlib, ichki qismiga 250 vatt quvvatga ega blok oʻrnatilgan. Bu esa tizimning barqaror ishlashini va koʻp sonli qattiq disklarni quvvat bilan taʼminlashni kafolatlaydi.

Texnik imkoniyatlar va ulanish interfeyslari

Ugreen muhandislari yangi qurilmalarda maʼlumot uzatish tezligiga alohida eʼtibor qaratishgan. Har ikki model ham ikkita 10GbE RJ45 porti, ikkita Thunderbolt 4 porti va toʻrtta PCIe Gen4 slotiga ega. Bunday texnik koʻrsatkichlar videokontent bilan ishlovchi studiyalar va yirik maʼlumotlar bazasini boshqaruvchi mutaxassislar uchun juda qoʻl keladi.

Qurilmalarning asosiy texnik xususiyatlari quyidagilardan iborat:

  • 8 GB hajmli DDR5 SO-DIMM tezkor xotirasi (kengaytirish imkoniyati bilan);
  • Tizim uchun 128 GB hajmli SSD disk;
  • HDMI 2.1 porti va SD 4.0 UHS-II kartrideri;
  • USB-A 10 Gbit/s va USB-A 480 Mbit/s portlari.
DXP6800 Ultra modeli Intel Core 5 120U protsessori asosida ishlaydi va 6 ta disk uchun boʻlinmalarga ega. Qurilmani sovutish uchun ikkita 90 millimetrli ventilyator masʼuldir. Ushbu modelning narxi xalqaro bozorda taxminan 1120 dollar atrofida baholanmoqda.

Eng kuchli model: DXP8800 Ultra

Lineykaning flagmani hisoblangan DXP8800 Ultra modeli esa yanada kuchli Intel Core 7 150U protsessori bilan taʼminlangan. Bu modelda 8 ta disk oʻrnatish joyi mavjud boʻlib, u ulkan hajmdagi arxivlarni yaratish imkonini beradi. Kuchliroq apparat qismini sovutish uchun bu yerda ikkita 120 millimetrli ventilyator oʻrnatilgan. Flagman modelning narxi 1620 dollar etib belgilangan.

Oʻzbekiston bozorida ham bulutli saqlash xizmatlariga muqobil ravishda shaxsiy NAS tizimlariga qiziqish ortib bormoqda. Ugreen kompaniyasining ushbu yangiliklari professional fotograflar, videograflar va kichik biznes vakillari uchun maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlashda ishonchli yechim boʻlishi kutilmoqda. Thunderbolt 4 va 10 gigabitli tarmoq portlarining mavjudligi qurilmani zamonaviy ekotizimlarga integratsiya qilishni osonlashtiradi.

UgreenNASIntel CoreTexnologiyaSSD
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ubtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlarUbtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlarBugun, 07:22Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli yangi 45 vattli GaN quvvatlagichini taqdim etdiBelkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli yangi 45 vattli GaN quvvatlagichini taqdim etdiBugun, 06:53Xiaomi sirli Madrid qurilmasi ustida ishlamoqda: Bu navbatdagi flagman boʻlishi mumkinXiaomi sirli Madrid qurilmasi ustida ishlamoqda: Bu navbatdagi flagman boʻlishi mumkinBugun, 04:58Anthropic yangi AI modellariga kirishni chekladi: Hindiston texnologik qaramlikdan xavotirdaAnthropic yangi AI modellariga kirishni chekladi: Hindiston texnologik qaramlikdan xavotirdaBugun, 03:28Meta kompaniyasi Pekin talabi bilan Manus startapini 2 milliard dollarga sotishga majburMeta kompaniyasi Pekin talabi bilan Manus startapini 2 milliard dollarga sotishga majburBugun, 00:27KPMG sunʼiy intellekt haqidagi hisobotini xatolar tufayli qaytarib oldiKPMG sunʼiy intellekt haqidagi hisobotini xatolar tufayli qaytarib oldiBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus