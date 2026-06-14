Ugreen kompaniyasi Intel Core protsessorli yangi Ultra seriyali NAS qurilmalarini taqdim etdi
Maʼlumotlarni saqlash texnologiyalari bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlib borayotgan Ugreen kompaniyasi yuqori unumdorlikka ega boʻlgan DXP6800 Ultra va DXP8800 Ultra tarmoq xotiralari (NAS) modellarini namoyish etdi. Ushbu qurilmalar nafaqat katta hajmdagi maʼlumotlarni boshqarish, balki professional darajadagi hisoblash quvvatini talab qiluvchi vazifalar uchun moʻljallangani bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modellar ixbt.com nashrining xabar berishicha, zamonaviy Intel Core chiplari bilan jihozlangan boʻlib, bu ularni oddiy uy serverlaridan ancha yuqori darajaga koʻtaradi. Har ikki qurilma ham yaxlit metall korpusga ega boʻlib, ichki qismiga 250 vatt quvvatga ega blok oʻrnatilgan. Bu esa tizimning barqaror ishlashini va koʻp sonli qattiq disklarni quvvat bilan taʼminlashni kafolatlaydi.
Texnik imkoniyatlar va ulanish interfeyslariUgreen muhandislari yangi qurilmalarda maʼlumot uzatish tezligiga alohida eʼtibor qaratishgan. Har ikki model ham ikkita 10GbE RJ45 porti, ikkita Thunderbolt 4 porti va toʻrtta PCIe Gen4 slotiga ega. Bunday texnik koʻrsatkichlar videokontent bilan ishlovchi studiyalar va yirik maʼlumotlar bazasini boshqaruvchi mutaxassislar uchun juda qoʻl keladi.
Qurilmalarning asosiy texnik xususiyatlari quyidagilardan iborat:
- 8 GB hajmli DDR5 SO-DIMM tezkor xotirasi (kengaytirish imkoniyati bilan);
- Tizim uchun 128 GB hajmli SSD disk;
- HDMI 2.1 porti va SD 4.0 UHS-II kartrideri;
- USB-A 10 Gbit/s va USB-A 480 Mbit/s portlari.
Eng kuchli model: DXP8800 UltraLineykaning flagmani hisoblangan DXP8800 Ultra modeli esa yanada kuchli Intel Core 7 150U protsessori bilan taʼminlangan. Bu modelda 8 ta disk oʻrnatish joyi mavjud boʻlib, u ulkan hajmdagi arxivlarni yaratish imkonini beradi. Kuchliroq apparat qismini sovutish uchun bu yerda ikkita 120 millimetrli ventilyator oʻrnatilgan. Flagman modelning narxi 1620 dollar etib belgilangan.
Oʻzbekiston bozorida ham bulutli saqlash xizmatlariga muqobil ravishda shaxsiy NAS tizimlariga qiziqish ortib bormoqda. Ugreen kompaniyasining ushbu yangiliklari professional fotograflar, videograflar va kichik biznes vakillari uchun maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlashda ishonchli yechim boʻlishi kutilmoqda. Thunderbolt 4 va 10 gigabitli tarmoq portlarining mavjudligi qurilmani zamonaviy ekotizimlarga integratsiya qilishni osonlashtiradi.
…