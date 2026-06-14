Gonkonglik ilk taykonavtning kosmosdagi koʻrinishi oʻzgardi: Xitoy yangi kadrlarni namoyish etdi

·20·Texno
Gonkonglik ilk taykonavtning kosmosdagi koʻrinishi oʻzgardi: Xitoy yangi kadrlarni namoyish etdi

Xitoyning "Tiangong" orbital stansiyasidan olingan yangi videotasvirlar dunyo jamoatchiligi eʼtiborini tortdi. Kadrlarda Gonkong tarixidagi ilk ayol taykonavt Lay Ka-yingning tashqi koʻrinishi sezilarli darajada oʻzgargani, xususan, yuz sohasida shishlar paydo boʻlgani aks etgan. Bu holat koinotdagi mikrogravitatsiya sharoitining inson organizmiga taʼsiri bilan bogʻliq tabiiy jarayon sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, ochiq koinotda Yerning tortishish kuchi yoʻqligi sababli inson tanasidagi suyuqliklar qayta taqsimlanadi. Yerda suyuqlik pastga, yaʼni oyoqlarga intilsa, orbitada u yuqoriga — bosh va yuz qismiga koʻtariladi. Natijada kosmonavtlarning yuzi vaqtincha shishgan va yumaloq shaklga kiradi. Lay Ka-yingning sochlari ham vaznsizlik holatida yuqoriga tik turganini koʻrish mumkin.

Orbital stansiyadagi ilmiy missiya

Hozirda Lay Ka-ying ekipaj komandiri Chju Yanchju va taykonavt Chjan Chjiyuan bilan birgalikda rejaviy vazifalarni bajarmoqda. Ekipaj orbitaga yetib kelganiga uch hafta boʻldi. Shu qisqa vaqt ichida ular "Shenzhou-21" kemasi bilan stansiyani qabul qilib olish va rotatsiya jarayonlarini yakunlashdi, shuningdek, "Shenzhou-22" boshqariladigan kemasini stansiyadan ajratish operatsiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirishdi.

Missiyaning eng muhim bosqichlaridan biri radiatsion biologiya sohasidagi tadqiqotlar uchun moʻljallangan uskunalarni stansiya tashqarisiga oʻrnatish boʻldi. Bu ushbu yoʻnalishdagi toʻrtinchi yirik amaliyot boʻlib, u koinot nurlanishining tirik organizmlarga taʼsirini oʻrganishga qaratilgan.

Taykonavtlar ochiq koinot muhitiga uchta muhim eksperimental namunani joylashtirdilar:

  • Nanofermentlar;
  • Aktinomitsetlar (nurli zamburugʻlar);
  • Oʻsimlik urugʻlari.

Ushbu biologik namunalar besh oy davomida koinotning ekstremal sharoitida, jumladan, kuchli radiatsiya va harorat oʻzgarishlari ostida qoladi. Olimlar ushbu tajriba orqali kosmik radiatsiyaning biologik obʼektlarga uzoq muddatli taʼsiri haqida qimmatli maʼlumotlarni qoʻlga kiritishni rejalashtirmoqda.

Bunday tadqiqotlar kelajakda insoniyatning uzoq davom etadigan kosmik parvozlari, xususan, boshqa sayyoralarni oʻzlashtirish missiyalari uchun hayotiy ahamiyatga ega. Xitoyning kosmik dasturi doirasida amalga oshirilayotgan ushbu ilmiy izlanishlar kosmik biologiya rivojiga ulkan hissa qoʻshishi kutilmoqda.

XitoyKoinotTiangongTaykonavtBiologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Oyga parvoz sxemasini oʻzgartirmoqda: Starship koinot buksiriga aylanadiSpaceX Oyga parvoz sxemasini oʻzgartirmoqda: Starship koinot buksiriga aylanadiBugun, 09:51Aviatsiya kelajagi: Electra kompaniyasi NASA bilan hamkorlikda yangi laynerni namoyish etdiAviatsiya kelajagi: Electra kompaniyasi NASA bilan hamkorlikda yangi laynerni namoyish etdiBugun, 07:59Ubtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlarUbtech kompaniyasi oʻta realistik U1 robotlarini taqdim etdi: Navbatda minglab odamlarBugun, 07:22Belkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli yangi 45 vattli GaN quvvatlagichini taqdim etdiBelkin kompaniyasi oʻrnatilgan kabelli yangi 45 vattli GaN quvvatlagichini taqdim etdiBugun, 06:53Ugreen kompaniyasi Intel Core protsessorli yangi Ultra seriyali NAS qurilmalarini taqdim etdiUgreen kompaniyasi Intel Core protsessorli yangi Ultra seriyali NAS qurilmalarini taqdim etdiBugun, 06:51Xiaomi sirli Madrid qurilmasi ustida ishlamoqda: Bu navbatdagi flagman boʻlishi mumkinXiaomi sirli Madrid qurilmasi ustida ishlamoqda: Bu navbatdagi flagman boʻlishi mumkinBugun, 04:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus