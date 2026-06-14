Sonos yangi gibrid dinamikni taqdim etdi: Ham ish stoli, ham sayohat uchun qulay

·23·Texno
Sonos yangi gibrid dinamikni taqdim etdi: Ham ish stoli, ham sayohat uchun qulay

Audio texnologiyalar olamida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Sonos kompaniyasi uzoq tanaffusdan soʻng yangi Sonos Play modelini taqdim etdi. Ushbu qurilma bir vaqtning oʻzida ham statsionar uy dinamigi, ham portativ akustika vazifasini bajarishi bilan eʼtiborga loyiq. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, mart oyida sotuvga chiqqan ushbu gadjet kompaniyaning soʻnggi bir yildan ortiq vaqt ichida chiqargan ilk yangi mahsulotidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sonos Play qurilmasining asosiy oʻziga xosligi uning dizaynida namoyon boʻladi. Ogʻirligi 1,3 kilogramm boʻlgan dinamik maxsus dok-stansiyada turadi, biroq orqa qismidagi qulay ilmoq yordamida uni uydan tashqariga yoki boshqa xonaga olib oʻtish juda oson. Bu, ayniqsa, AirPods kabi quloqchinlardan charchagan va atrof-muhitdagi tovushlarni ham eshitib turishni xohlaydigan foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻldi.

Texnik imkoniyatlar va ovoz sifati

Qurilma ichki tuzilishiga koʻra ikkita burchakli tvitter, bitta oʻrta chastotali vufer va uchta raqamli kuchaytirgich bilan jihozlangan. Ochiq havoda baslarni kuchaytirish uchun ikkita passiv radiator ham mavjud. Ovoz sifati oʻrtacha balandlikda juda tiniq va detallarga boy, biroq maksimal ovoz darajasida musiqiy kompozitsiya biroz tiniqligini yoʻqotishi mumkin. Taʼkidlash joizki, Sonos Play xonani toʻliq toʻldirish uchun emas, balki ish stoli yoki kichik hovli uchun moʻljallangan.

Dinamik IP67 standartiga muvofiq himoyalangan, yaʼni u yomgʻirdan qoʻrqmaydi va hatto suvga qisqa muddatli tushib ketishga ham bardosh bera oladi. Shuningdek, qurilma favqulodda holatlarda smartfonni quvvatlantirish uchun tashqi akkumulyator (power bank) vazifasini ham oʻtaydi. Bu xususiyat tabiat qoʻyniga chiqishni xush koʻruvchilar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi.

Boshqaruv va dasturiy taʼminotdagi oʻzgarishlar

Sonos Play modelida Trueplay texnologiyasi takomillashtirilgan. Ilgari xonadagi akustikani sozlash uchun smartfonni xona boʻylab harakatlantirish talab etilgan boʻlsa, endi qurilma mikrofonlar yordamida ovozni avtomatik ravishda kalibrlaydi. Shuningdek, dinamikda Sonos Assistant va Alexa ovozli yordamchilari oʻrnatilgan boʻlib, bu jismoniy tugmalarga tegmasdan boshqarish imkonini beradi.

Biroq, qurilmaning baʼzi kamchiliklari ham yoʻq emas. Masalan, tepa qismidagi silikon tugmalar korpus bilan bir xil rangda boʻlgani uchun ularni koʻrish biroz qiyinchilik tugʻdiradi. Shuningdek, Sonos ilovasi bilan bogʻliq ayrim texnik uzilishlar va MacBook bilan ulanishda kuzatiladigan biroz kechikishlar foydalanuvchilar tomonidan qayd etilgan.

Xulosa qilib aytganda, 299 dollarlik Sonos Play — bu ixchamlik va sifatni qadrlovchilar uchun munosib tanlov. Agar sizga uyning istalgan nuqtasida va hatto tashqarida ham hamrohlik qiladigan universal dinamik kerak boʻlsa, ushbu model hozirgi bozordagi eng kuchli nomzodlardan biri hisoblanadi.

SonosTexnologiyaGadjetlarAkustikaAudio
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel LGA 1700 soketini saqlab qoladi: Raptor Lake Next protsessorlari haqida yangi tafsilotlarIntel LGA 1700 soketini saqlab qoladi: Raptor Lake Next protsessorlari haqida yangi tafsilotlarBugun, 14:21AMD arzon noutbuk MacBook Neo modelidan ustunligini isbotlashga urindiAMD arzon noutbuk MacBook Neo modelidan ustunligini isbotlashga urindiBugun, 13:28Oppo Reno 16 Pro global versiyasi ilk bor Geekbench testlarida paydo boʻldiOppo Reno 16 Pro global versiyasi ilk bor Geekbench testlarida paydo boʻldiBugun, 13:20Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqdaSamsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqdaBugun, 12:56NASA va SpaceX Oyga qoʻnish strategiyasini oʻzgartirdi: Endi parvoz toʻgʻridan-toʻgʻri amalga oshiriladiNASA va SpaceX Oyga qoʻnish strategiyasini oʻzgartirdi: Endi parvoz toʻgʻridan-toʻgʻri amalga oshiriladiBugun, 11:22Stol ustiga sigʻuvchi quyosh: Avalanche startapi mitti reaktorda ulkan natijaga erishdiStol ustiga sigʻuvchi quyosh: Avalanche startapi mitti reaktorda ulkan natijaga erishdiBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus