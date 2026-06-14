Sonos yangi gibrid dinamikni taqdim etdi: Ham ish stoli, ham sayohat uchun qulay
Audio texnologiyalar olamida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Sonos kompaniyasi uzoq tanaffusdan soʻng yangi Sonos Play modelini taqdim etdi. Ushbu qurilma bir vaqtning oʻzida ham statsionar uy dinamigi, ham portativ akustika vazifasini bajarishi bilan eʼtiborga loyiq. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, mart oyida sotuvga chiqqan ushbu gadjet kompaniyaning soʻnggi bir yildan ortiq vaqt ichida chiqargan ilk yangi mahsulotidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Sonos Play qurilmasining asosiy oʻziga xosligi uning dizaynida namoyon boʻladi. Ogʻirligi 1,3 kilogramm boʻlgan dinamik maxsus dok-stansiyada turadi, biroq orqa qismidagi qulay ilmoq yordamida uni uydan tashqariga yoki boshqa xonaga olib oʻtish juda oson. Bu, ayniqsa, AirPods kabi quloqchinlardan charchagan va atrof-muhitdagi tovushlarni ham eshitib turishni xohlaydigan foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻldi.
Texnik imkoniyatlar va ovoz sifatiQurilma ichki tuzilishiga koʻra ikkita burchakli tvitter, bitta oʻrta chastotali vufer va uchta raqamli kuchaytirgich bilan jihozlangan. Ochiq havoda baslarni kuchaytirish uchun ikkita passiv radiator ham mavjud. Ovoz sifati oʻrtacha balandlikda juda tiniq va detallarga boy, biroq maksimal ovoz darajasida musiqiy kompozitsiya biroz tiniqligini yoʻqotishi mumkin. Taʼkidlash joizki, Sonos Play xonani toʻliq toʻldirish uchun emas, balki ish stoli yoki kichik hovli uchun moʻljallangan.
Dinamik IP67 standartiga muvofiq himoyalangan, yaʼni u yomgʻirdan qoʻrqmaydi va hatto suvga qisqa muddatli tushib ketishga ham bardosh bera oladi. Shuningdek, qurilma favqulodda holatlarda smartfonni quvvatlantirish uchun tashqi akkumulyator (power bank) vazifasini ham oʻtaydi. Bu xususiyat tabiat qoʻyniga chiqishni xush koʻruvchilar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi.
Boshqaruv va dasturiy taʼminotdagi oʻzgarishlarSonos Play modelida Trueplay texnologiyasi takomillashtirilgan. Ilgari xonadagi akustikani sozlash uchun smartfonni xona boʻylab harakatlantirish talab etilgan boʻlsa, endi qurilma mikrofonlar yordamida ovozni avtomatik ravishda kalibrlaydi. Shuningdek, dinamikda Sonos Assistant va Alexa ovozli yordamchilari oʻrnatilgan boʻlib, bu jismoniy tugmalarga tegmasdan boshqarish imkonini beradi.
Biroq, qurilmaning baʼzi kamchiliklari ham yoʻq emas. Masalan, tepa qismidagi silikon tugmalar korpus bilan bir xil rangda boʻlgani uchun ularni koʻrish biroz qiyinchilik tugʻdiradi. Shuningdek, Sonos ilovasi bilan bogʻliq ayrim texnik uzilishlar va MacBook bilan ulanishda kuzatiladigan biroz kechikishlar foydalanuvchilar tomonidan qayd etilgan.
Xulosa qilib aytganda, 299 dollarlik Sonos Play — bu ixchamlik va sifatni qadrlovchilar uchun munosib tanlov. Agar sizga uyning istalgan nuqtasida va hatto tashqarida ham hamrohlik qiladigan universal dinamik kerak boʻlsa, ushbu model hozirgi bozordagi eng kuchli nomzodlardan biri hisoblanadi.
…