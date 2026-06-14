Intel LGA 1700 soketini saqlab qoladi: Raptor Lake Next protsessorlari haqida yangi tafsilotlar
Intel kompaniyasi oʻzining eng ommabop platformalaridan biri boʻlgan LGA 1700 soketining umrini uzaytirishga qaror qildi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, texnologiya giganti 2027-yilning boshida ushbu soketga mos keluvchi Raptor Lake Next oilasiga mansub yangi protsessorlarni taqdim etishni rejalashtirmoqda. Bu qadam koʻplab foydalanuvchilar uchun yangi ona platalarini sotib olmasdan turib, oʻz kompyuterlari unumdorligini oshirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi turkum Core 200 oilasi tarkibida chiqadi va Core 3, Core 5 hamda Core 7 seriyalarini oʻz ichiga oladi. Ushbu chiplar asosida bizga tanish boʻlgan Raptor Cove (yuqori unumdorlikka ega yadrolar) va Gracemont (energiya tejamkor yadrolar) arxitekturalari yotadi. Intel bu safar mutlaqo yangi texnologik yechimlarni joriy etmasdan, mavjud Intel 7 texnik jarayonidan foydalanishda davom etadi.
Texnik xususiyatlar va kesh xotira yangiligiRaptor Lake Next seriyasining eng qiziqarli jihatlaridan biri bu kesh xotira bilan ishlashning yangi sxemasi boʻlishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, ayrim modellarda hatto faolsizlantirilgan hisoblash bloklari ham L3 kesh xotirasining qoʻshimcha hajmini taʼminlashi mumkin. Bunday asinxron yondashuv faol yadrolar sonini koʻpaytirmasdan turib, umumiy unumdorlikni sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.
Yangi protsessorlar qatorida quyidagi modellar boʻlishi kutilmoqda:
- Core 7: 8 ta unumdor va 12 ta energiya tejamkor yadro;
- Core 5: 6 ta unumdor va 8 ta energiya tejamkor yadro;
- Core 3: faqat 6 ta unumdor yadro (energiya tejamkor yadrolarsiz).
Bozordagi raqobat va istiqbollarRaptor Lake Next protsessorlarining bozordagi debyuti AMD kompaniyasining Zen 6 arxitekturasiga asoslangan chiplari chiqishi bilan bir vaqtga toʻgʻri kelishi taxmin qilinmoqda. Biroq, agar Intel Nova Lake yoki AMD Zen 6 kabi yangi avlod mahsulotlari koʻproq yuqori darajadagi ishqibozlar (entuziastlar) uchun moʻljallangan boʻlsa, Raptor Lake Next ommaviy bozor uchun barqaror va hamyonbop yechim boʻlib qoladi.
Oʻzbekiston bozorida LGA 1700 soketidagi tizimlar juda keng tarqalganini hisobga olsak, ushbu yangilik mahalliy foydalanuvchilar va tizim administratorlari uchun ham muhim ahamiyatga ega. Yangi protsessorlar mavjud infratuzilmani saqlab qolgan holda, kompyuter parkini modernizatsiya qilish muddatini yana bir necha yilga kechiktirish imkonini beradi.
Xulosa qilib aytganda, Intel oʻzining muvaffaqiyatli platformasidan voz kechishga shoshilmayapti. Garchi bu inqilobiy sakrash boʻlmasa-da, mavjud resurslardan maksimal darajada foydalanish va foydalanuvchilar sodiqligini saqlab qolish yoʻlidagi strategik yurishdir.
…