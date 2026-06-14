Intel LGA 1700 soketini saqlab qoladi: Raptor Lake Next protsessorlari haqida yangi tafsilotlar

·24·Texno
Intel LGA 1700 soketini saqlab qoladi: Raptor Lake Next protsessorlari haqida yangi tafsilotlar

Intel kompaniyasi oʻzining eng ommabop platformalaridan biri boʻlgan LGA 1700 soketining umrini uzaytirishga qaror qildi. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, texnologiya giganti 2027-yilning boshida ushbu soketga mos keluvchi Raptor Lake Next oilasiga mansub yangi protsessorlarni taqdim etishni rejalashtirmoqda. Bu qadam koʻplab foydalanuvchilar uchun yangi ona platalarini sotib olmasdan turib, oʻz kompyuterlari unumdorligini oshirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi turkum Core 200 oilasi tarkibida chiqadi va Core 3, Core 5 hamda Core 7 seriyalarini oʻz ichiga oladi. Ushbu chiplar asosida bizga tanish boʻlgan Raptor Cove (yuqori unumdorlikka ega yadrolar) va Gracemont (energiya tejamkor yadrolar) arxitekturalari yotadi. Intel bu safar mutlaqo yangi texnologik yechimlarni joriy etmasdan, mavjud Intel 7 texnik jarayonidan foydalanishda davom etadi.

Texnik xususiyatlar va kesh xotira yangiligi

Raptor Lake Next seriyasining eng qiziqarli jihatlaridan biri bu kesh xotira bilan ishlashning yangi sxemasi boʻlishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, ayrim modellarda hatto faolsizlantirilgan hisoblash bloklari ham L3 kesh xotirasining qoʻshimcha hajmini taʼminlashi mumkin. Bunday asinxron yondashuv faol yadrolar sonini koʻpaytirmasdan turib, umumiy unumdorlikni sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Yangi protsessorlar qatorida quyidagi modellar boʻlishi kutilmoqda:

  • Core 7: 8 ta unumdor va 12 ta energiya tejamkor yadro;
  • Core 5: 6 ta unumdor va 8 ta energiya tejamkor yadro;
  • Core 3: faqat 6 ta unumdor yadro (energiya tejamkor yadrolarsiz).
Ushbu yangilanish ayniqsa byudjetli va oʻrta segment foydalanuvchilari uchun ayni muddao boʻladi. Chunki Raptor Lake Next protsessorlari ham zamonaviy DDR5, ham hali ham ommabop boʻlgan DDR4 xotira standartlarini qoʻllab-quvvatlashda davom etadi. Bu esa foydalanuvchilarga tizimni yangilashda moslashuvchanlik va iqtisodiy samaradorlikni taqdim etadi.

Bozordagi raqobat va istiqbollar

Raptor Lake Next protsessorlarining bozordagi debyuti AMD kompaniyasining Zen 6 arxitekturasiga asoslangan chiplari chiqishi bilan bir vaqtga toʻgʻri kelishi taxmin qilinmoqda. Biroq, agar Intel Nova Lake yoki AMD Zen 6 kabi yangi avlod mahsulotlari koʻproq yuqori darajadagi ishqibozlar (entuziastlar) uchun moʻljallangan boʻlsa, Raptor Lake Next ommaviy bozor uchun barqaror va hamyonbop yechim boʻlib qoladi.

Oʻzbekiston bozorida LGA 1700 soketidagi tizimlar juda keng tarqalganini hisobga olsak, ushbu yangilik mahalliy foydalanuvchilar va tizim administratorlari uchun ham muhim ahamiyatga ega. Yangi protsessorlar mavjud infratuzilmani saqlab qolgan holda, kompyuter parkini modernizatsiya qilish muddatini yana bir necha yilga kechiktirish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, Intel oʻzining muvaffaqiyatli platformasidan voz kechishga shoshilmayapti. Garchi bu inqilobiy sakrash boʻlmasa-da, mavjud resurslardan maksimal darajada foydalanish va foydalanuvchilar sodiqligini saqlab qolish yoʻlidagi strategik yurishdir.

IntelProtsessorRaptor LakeTexnologiyaKompyuter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sonos yangi gibrid dinamikni taqdim etdi: Ham ish stoli, ham sayohat uchun qulaySonos yangi gibrid dinamikni taqdim etdi: Ham ish stoli, ham sayohat uchun qulayBugun, 14:29AMD arzon noutbuk MacBook Neo modelidan ustunligini isbotlashga urindiAMD arzon noutbuk MacBook Neo modelidan ustunligini isbotlashga urindiBugun, 13:28Oppo Reno 16 Pro global versiyasi ilk bor Geekbench testlarida paydo boʻldiOppo Reno 16 Pro global versiyasi ilk bor Geekbench testlarida paydo boʻldiBugun, 13:20Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqdaSamsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqdaBugun, 12:56NASA va SpaceX Oyga qoʻnish strategiyasini oʻzgartirdi: Endi parvoz toʻgʻridan-toʻgʻri amalga oshiriladiNASA va SpaceX Oyga qoʻnish strategiyasini oʻzgartirdi: Endi parvoz toʻgʻridan-toʻgʻri amalga oshiriladiBugun, 11:22Stol ustiga sigʻuvchi quyosh: Avalanche startapi mitti reaktorda ulkan natijaga erishdiStol ustiga sigʻuvchi quyosh: Avalanche startapi mitti reaktorda ulkan natijaga erishdiBugun, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus