SpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandi

·0·Texno
SpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandi

Ilon Mask boshchiligidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining ulkan Starship raketa tizimini takomillashtirishda davom etmoqda. Flight 12 sinov parvozi muvaffaqiyatli yakunlangach, muhandislar bor eʼtiborni navbatdagi Flight 13 missiyasiga qaratishdi. Ushbu parvoz uchun moʻljallangan Super Heavy Booster 20 va Ship 40 kemasi allaqachon muhim texnik bosqichlardan oʻtib, oʻt ochish sinovlariga tayyorlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Booster 20 tezlatkichi Masseyʼs sinov majmuasida kriogen tekshiruvlar siklini yakunladi. Dastur uch bosqichdan iborat boʻlib, mutaxassislar avvaliga azot va kislorod yordamida yoqilgʻi magistrallari hamda baklardagi bosimni tekshirishdi. Taʼkidlash joizki, aynan shunday sinov vaqtida avvalroq Booster 18 prototipi boy berilgan edi. Bu galgi tekshiruvlar kutilganidek oʻtdi va tizimning mustahkamligi tasdiqlandi.

Keyingi bosqichda tezlatkich toʻliq kriogen yoqilgʻi bilan toʻldirildi: suyuq kislorod baki tegishli modda bilan, metan baki esa suyuq azot bilan toʻldirildi. Raketa bir necha soat davomida oʻta past haroratda ushlab turildi, bu esa klapanlar va boshqa uskunalarning ekstremal sharoitlardagi ish qobiliyatini sinash imkonini berdi. Yakuniy bosqichda esa qisman yoqilgʻi quyish va sovuq gaz yordamida puflash amaliyotlari bajarildi.

Texnik yangilanishlar va infratuzilma

Hozirda Booster 20 Mega Bay 1 yigʻuv majmuasiga qaytarilgan boʻlib, u yerda 33 ta Raptor dvigatellari oʻrnatilmoqda. Ekspertlarning taxminiga koʻra, ushbu tezlatkich iyul oyi oʻrtalaridan erta start maydonchasiga qaytmaydi. Biroq, uning oʻt ochish sinovlari avvalgi Booster 19 modeliga qaraganda ancha qisqa davom etishi kutilmoqda. SpaceX barcha dvigatellarni bir vaqtda yoqish orqali yakuniy statik sinov bilan cheklanishi mumkin.

Ship 40 kemasi esa tayyorgarlik borasida ancha ilgarilab ketgan. May oyidayoq kriogen sinovlardan oʻtgan apparat iyun oyi boshida oltita Raptor dvigateli bilan jihozlandi. Yaqin kunlarda kema start kompleksiga olib chiqilishi va u yerda dvigatellarning statik yonishi amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Shundan soʻng, kema foydali yukni oʻrnatish uchun yana yigʻuv sexiga qaytariladi.

Parallel ravishda Starbase kosmodromi infratuzilmasi ham modernizatsiya qilinmoqda. Muhandislar Super Heavy tezlatkichlarini havoda tutib olish uchun moʻljallangan "chopsticks" (ovqat yeyish tayoqchalari) mexanik manipulyatorlarining yoʻnaltiruvchi qismlarini almashtirishdi. Yangi konstruksiyalar maxsus texnologik kesimlar hisobiga ancha yengillashgan. Shuningdek, minoradagi harakatlanuvchi tizimlar ham tebranishlar taʼsirini kamaytirish maqsadida qayta koʻrikdan oʻtkazilmoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX ushbu missiyalar orqali nafaqat texnikani, balki uni qayta tiklash va xizmat koʻrsatish tezligini ham oshirishni maqsad qilgan. Flight 13 va undan keyingi Flight 14 missiyalari Starship tizimini toʻliq orbital darajaga olib chiqishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.

SpaceXStarshipIlon MaskKosmosTehnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Genetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiGenetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiBugun, 20:53Buyuk Britaniya 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashi kutilmoqdaBuyuk Britaniya 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashi kutilmoqdaBugun, 20:28Hayotning paydo boʻlishi: Olimlar murakkab organizmlar evolyutsiyasi haqida yangi maʼlumot topdiHayotning paydo boʻlishi: Olimlar murakkab organizmlar evolyutsiyasi haqida yangi maʼlumot topdiBugun, 19:54Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash: FQB AQSHda maxsus simulyatsiya shahrini barpo etdiKiberjinoyatchilikka qarshi kurash: FQB AQSHda maxsus simulyatsiya shahrini barpo etdiKecha, 18:26DeepCool kutilmagan yechimni taqdim etdi: SFF-korpuslarda ulkan sovutgichlar oʻrnatiladiDeepCool kutilmagan yechimni taqdim etdi: SFF-korpuslarda ulkan sovutgichlar oʻrnatiladiKecha, 18:25NASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdiNASA tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyotini yangi bosqichda sinovdan oʻtkazdiKecha, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus