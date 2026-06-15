Yaponiya dunyodagi eng yirik AESni ishga tushirdi: Yadro chiqindilari inqirozi kuchaymoqda

·0·Texno
Yaponiya dunyodagi eng yirik AESni ishga tushirdi: Yadro chiqindilari inqirozi kuchaymoqda

Yaponiya global energetika inqirozi va import qilinadigan resurslarga qaramlikni kamaytirish strategiyasi doirasida dunyodagi eng yirik atom elektr stansiyasi hisoblangan Kashiwazaki-Kariwa obʼyektining 6-reaktorini qayta ishga tushirdi. Ushbu qadam mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim boʻlsa-da, soha mutaxassislari yadroviy chiqindilarni saqlash masalasida jiddiy xavotir bildirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, stansiyaning qayta faollashishi Yaponiya atom sanoatidagi eng nozik muammo — ishlatilgan yoqilgʻini utilizatsiya qilish masalasini yana kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kashiwazaki-Kariwa stansiyasining operatori Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) kompaniyasi 2011-yildagi Fukusima-1 fojiasidan soʻng joriy etilgan milliy moratoriy sababli obʼyekt faoliyatini toʻxtatgan edi. Endilikda 6-reaktorda filtratsiya tizimlari va vodorod portlashidan himoya qiluvchi qoʻshimcha xavfsizlik choralari oʻrnatildi. Shunga qaramay, stansiya bosh menejeri Takeyuki Inagaki yoqilgʻi bilan ishlashning barqaror rejasi boʻlmasa, elektr energiyasi ishlab chiqarish ertami-kechmi baribir toʻxtab qolishidan ogohlantirdi.

Chiqindi omborlarining toʻlib borishi

Yaponiya elektr energetika kompaniyalari federatsiyasi maʼlumotlariga koʻra, mamlakatdagi kamida uchta atom stansiyasining yoqilgʻi saqlash havzalari yaqin besh yil ichida toʻliq toʻlib boʻladi. Kashiwazaki-Kariwa stansiyasining oʻzida 6-reaktor havzasining toʻlish darajasi allaqachon 88 foizga yetgan. Bu esa yangi yoqilgʻi elementlarini joylashtirish uchun joy qolmayotganidan dalolat beradi.

Yaponiya hukumati hozirda ushbu muammoni hal qilishning ikki yoʻlini koʻrib chiqmoqda: ishlatilgan yoqilgʻini qayta ishlab, undan plutoniy va uranni qayta ajratib olish yoki ularni toʻgʻridan-toʻgʻri chiqindi sifatida koʻmish. Rasmiy Tokio resurslar cheklanganligi sababli qayta ishlash variantiga urgʻu bermoqda, biroq bu texnologiya hali toʻliq yoʻlga qoʻyilmagan. Natijada mamlakatda minglab yadroviy kallaklar yasashga yetadigan katta miqdordagi plutoniy zaxirasi toʻplanib qolgan.

Tinch okeanidagi uzoq orol varianti

Vaziyatdan chiqish uchun Yaponiya hukumati Tokiodan qariyb 2000 kilometr janubda joylashgan, doimiy aholisi boʻlmagan Minamitorishima orolida doimiy chiqindixonasini tashkil etish imkoniyatini oʻrganmoqda. Biroq, bu tashabbus ekspertlar va mahalliy hokimiyat organlari tomonidan keskin tanqid qilinmoqda. Ularning fikricha, bunday uzoq va borish qiyin boʻlgan hududni tanlash texnik emas, balki koʻproq siyosiy qarordir.

Yaponiya Iqtisodiyot, savdo va sanoat vazirligi taqdim etgan raqamlar sohadagi inqiroz koʻlamini yaqqol koʻrsatadi:

  • 2025-yil dekabr holatiga koʻra, 17 ta atom stansiyasida 17 ming tonnadan ortiq ishlatilgan yoqilgʻi toʻplangan;
  • Mavjud omborlarning umumiy sigʻimi 80 foizdan ortiq darajada band qilingan;
  • Mamlakatdagi 54 ta reaktordan hozircha faqat 15 tasi oʻz faoliyatini tiklagan.
Oʻzbekiston kabi atom energetikasini rivojlantirishni rejalashtirayotgan davlatlar uchun Yaponiyaning ushbu tajribasi va chiqindilar bilan bogʻliq muammolari muhim dars boʻlishi mumkin. Texnologik jihatdan eng ilgʻor davlatlardan biri ham yadroviy chiqindilarni uzoq muddatli xavfsiz saqlash masalasida hali ham yakuniy va samarali yechimga ega emasligi sohaning naqadar murakkabligini koʻrsatadi.

YaponiyaAESEnergetikaYadro ChiqindilariTEPCO
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiSpaceX Starship loyihasini tezlashtirmoqda: Flight 13 missiyasiga tayyorgarlik boshlandiBugun, 20:59Genetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiGenetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiBugun, 20:53Buyuk Britaniya 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashi kutilmoqdaBuyuk Britaniya 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlashi kutilmoqdaBugun, 20:28Hayotning paydo boʻlishi: Olimlar murakkab organizmlar evolyutsiyasi haqida yangi maʼlumot topdiHayotning paydo boʻlishi: Olimlar murakkab organizmlar evolyutsiyasi haqida yangi maʼlumot topdiBugun, 19:54Kiberjinoyatchilikka qarshi kurash: FQB AQSHda maxsus simulyatsiya shahrini barpo etdiKiberjinoyatchilikka qarshi kurash: FQB AQSHda maxsus simulyatsiya shahrini barpo etdiKecha, 18:26DeepCool kutilmagan yechimni taqdim etdi: SFF-korpuslarda ulkan sovutgichlar oʻrnatiladiDeepCool kutilmagan yechimni taqdim etdi: SFF-korpuslarda ulkan sovutgichlar oʻrnatiladiKecha, 18:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus