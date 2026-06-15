Orbio startapi xizmat koʻrsatish sohasi xodimlarini yollash uchun 21 million dollar jalb qildi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari nafaqat ofis xodimlari, balki xizmat koʻrsatish sohasidagi "frontlayn" ishchilar faoliyatini boshqarishda ham inqilobiy oʻzgarishlarni boshlamoqda. Amazon va Colvin kabi yirik kompaniyalarda oʻn yillik tajribaga ega boʻlgan Sergi Bastardas tomonidan asos solingan Orbio startapi aynan shu yoʻnalishda yangi bosqichga chiqdi. Kompaniya Dawn Capital boshchiligidagi investitsiya raundida 21 million dollar mablagʻ jalb qilganini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Orbio loyihasi asosan chakana savdo, logistika va sogʻliqni saqlash kabi sohalarda mehnat qiladigan, koʻpincha korporativ elektron pochtaga ham ega boʻlmagan ishchilarni yollash va ularni ishga moslashtirish (onboarding) jarayonlarini avtomatlashtirishga ixtisoslashgan. Startap oʻz faoliyatida maxsus AI agentlaridan foydalanadi, bu esa inson resurslarini boshqarishdagi byurokratiyani keskin kamaytiradi.
AI agentlari: Mariya, Daniel va KlerOrbio platformasida Maria, Daniel va Claire kabi nomlar bilan ataluvchi raqamli agentlar faoliyat yuritadi. Bu agentlar shunchaki dasturiy taʼminot emas, balki nomzodlar bilan suhbat oʻtkazadigan, ularning koʻnikmalarini baholaydigan va ishga qabul qilingandan soʻng kundalik monitoringni amalga oshiradigan aqlli tizimlardir. Maʼlumotlarga koʻra, mazkur tizim yordamida The Stepping Stones Group kabi kompaniyalarda ishga qabul qilingan nomzodlar soni 20 foizga oshgan.
Ushbu agentlarning oʻziga xosligi shundaki, ular bir-biri bilan maʼlumot almashadi. Masalan, xodimning ishdan boʻshash sabablari tahlil qilinib, keyingi safar nomzodlarni tanlash mezonlariga oʻzgartirish kiritiladi. Bu esa kadrlar almashinuvi yuqori boʻlgan sohalarda barqarorlikni taʼminlashga xizmat qiladi.
Eski usullarga chek qoʻyishSergi Bastardasning soʻzlariga koʻra, ularning asosiy raqobatchisi boshqa startaplar emas, balki hali ham Excel jadvallari va telefon qoʻngʻiroqlari orqali ish yuritayotgan eskirgan boshqaruv tizimidir. Hozirda Orbio xizmatlaridan Poke hamda Pizza Hut, Taco Bell va KFC brendlariga egalik qiluvchi YUM! Brands kabi yirik korporatsiyalar foydalanmoqda.
Yangi jalb qilingan 21 million dollar mablagʻ koʻproq AI agentlarini yaratish va dasturiy taʼminotni takomillashtirishga yoʻnaltiriladi. Bugungi kunda dunyo boʻylab 2,7 milliard kishi xizmat koʻrsatish sohasida mehnat qiladi va Orbio asoschisi bu qatlam uchun "sunʼiy intellekt davri" endi boshlanayotganini taʼkidlamoqda.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya shu vaqtga qadar jami 26 million dollar investitsiya toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Bu kabi texnologiyalarning Oʻzbekiston bozoriga kirib kelishi ham kutilmoqda, chunki mamlakatimizda ham umumiy ovqatlanish va logistika tarmoqlari jadal rivojlanib, kadrlar boshqaruvini avtomatlashtirishga ehtiyoj ortib bormoqda.
…