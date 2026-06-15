Orbio startapi xizmat koʻrsatish sohasi xodimlarini yollash uchun 21 million dollar jalb qildi

·17·Texno
Orbio startapi xizmat koʻrsatish sohasi xodimlarini yollash uchun 21 million dollar jalb qildi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari nafaqat ofis xodimlari, balki xizmat koʻrsatish sohasidagi "frontlayn" ishchilar faoliyatini boshqarishda ham inqilobiy oʻzgarishlarni boshlamoqda. Amazon va Colvin kabi yirik kompaniyalarda oʻn yillik tajribaga ega boʻlgan Sergi Bastardas tomonidan asos solingan Orbio startapi aynan shu yoʻnalishda yangi bosqichga chiqdi. Kompaniya Dawn Capital boshchiligidagi investitsiya raundida 21 million dollar mablagʻ jalb qilganini eʼlon qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Orbio loyihasi asosan chakana savdo, logistika va sogʻliqni saqlash kabi sohalarda mehnat qiladigan, koʻpincha korporativ elektron pochtaga ham ega boʻlmagan ishchilarni yollash va ularni ishga moslashtirish (onboarding) jarayonlarini avtomatlashtirishga ixtisoslashgan. Startap oʻz faoliyatida maxsus AI agentlaridan foydalanadi, bu esa inson resurslarini boshqarishdagi byurokratiyani keskin kamaytiradi.

AI agentlari: Mariya, Daniel va Kler

Orbio platformasida Maria, Daniel va Claire kabi nomlar bilan ataluvchi raqamli agentlar faoliyat yuritadi. Bu agentlar shunchaki dasturiy taʼminot emas, balki nomzodlar bilan suhbat oʻtkazadigan, ularning koʻnikmalarini baholaydigan va ishga qabul qilingandan soʻng kundalik monitoringni amalga oshiradigan aqlli tizimlardir. Maʼlumotlarga koʻra, mazkur tizim yordamida The Stepping Stones Group kabi kompaniyalarda ishga qabul qilingan nomzodlar soni 20 foizga oshgan.

Ushbu agentlarning oʻziga xosligi shundaki, ular bir-biri bilan maʼlumot almashadi. Masalan, xodimning ishdan boʻshash sabablari tahlil qilinib, keyingi safar nomzodlarni tanlash mezonlariga oʻzgartirish kiritiladi. Bu esa kadrlar almashinuvi yuqori boʻlgan sohalarda barqarorlikni taʼminlashga xizmat qiladi.

Eski usullarga chek qoʻyish

Sergi Bastardasning soʻzlariga koʻra, ularning asosiy raqobatchisi boshqa startaplar emas, balki hali ham Excel jadvallari va telefon qoʻngʻiroqlari orqali ish yuritayotgan eskirgan boshqaruv tizimidir. Hozirda Orbio xizmatlaridan Poke hamda Pizza Hut, Taco Bell va KFC brendlariga egalik qiluvchi YUM! Brands kabi yirik korporatsiyalar foydalanmoqda.

Yangi jalb qilingan 21 million dollar mablagʻ koʻproq AI agentlarini yaratish va dasturiy taʼminotni takomillashtirishga yoʻnaltiriladi. Bugungi kunda dunyo boʻylab 2,7 milliard kishi xizmat koʻrsatish sohasida mehnat qiladi va Orbio asoschisi bu qatlam uchun "sunʼiy intellekt davri" endi boshlanayotganini taʼkidlamoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya shu vaqtga qadar jami 26 million dollar investitsiya toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Bu kabi texnologiyalarning Oʻzbekiston bozoriga kirib kelishi ham kutilmoqda, chunki mamlakatimizda ham umumiy ovqatlanish va logistika tarmoqlari jadal rivojlanib, kadrlar boshqaruvini avtomatlashtirishga ehtiyoj ortib bormoqda.

OrbioSunʼiy IntellektStartapInvestitsiyaHR Tech
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqdaHuawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqdaBugun, 09:27Asus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdiAsus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdiBugun, 09:23Sunʼiy intellekt niqobi ostidagi qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Sunʼiy intellekt niqobi ostidagi qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Bugun, 08:56Sovutish tizimlari bozori inqiroz yoqasida: Xladagentlar narxi keskin koʻtarildiSovutish tizimlari bozori inqiroz yoqasida: Xladagentlar narxi keskin koʻtarildiBugun, 08:54Janubiy Koreya yarimoʻtkazgichlar bozorida yangi "oltin davr"ni boshlamoqchiJanubiy Koreya yarimoʻtkazgichlar bozorida yangi "oltin davr"ni boshlamoqchiBugun, 01:24320 mingta GeForce RTX 3090 quvvati isrof boʻlmoqdami: Pearl loyihasi atrofida mojaro320 mingta GeForce RTX 3090 quvvati isrof boʻlmoqdami: Pearl loyihasi atrofida mojaroBugun, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus