Huawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqda
Xitoy texnologiya giganti Huawei oʻzining yangi flagman turkumi — Huawei Mate 80 smartfonlari bilan ichki bozorda haqiqiy shov-shuv koʻtarishda davom etmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ushbu qurilmalar nafaqat yuqori savdoni saqlab qolmoqda, balki haftadan haftaga oʻz koʻrsatkichlarini yaxshilab bormoqda. Bu holat brendning premium segmentda Apple bilan raqobatda ustunlikka erishayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, 2026-yilning iyun oyi boshiga kelib (yilning 23-haftasi holatiga), Huawei Mate 80 seriyasining umumiy sotuv hajmi 6,7 million donadan oshib ketgan. Shunisi eʼtiborliki, savdolarning dastlabki qizgʻin pallasi oʻtib, barqaror bosqichga kirilganiga qaramay, xaridorlarning qiziqishi soʻngani yoʻq. Aksincha, 22-haftada 198 400 dona smartfon sotilgan boʻlsa, keyingi haftada bu koʻrsatkich 211 400 donaga yetgan.
Bozordagi ulush va Apple bilan raqobatHozirgi vaqtda Huawei Xitoy smartfon bozorida haftalik sotuvlar boʻyicha 22,1 foizlik ulush bilan mutloq yetakchilikni qoʻlida ushlab turibdi. Taqqoslash uchun, uning asosiy raqobatchisi hisoblangan Apple kompaniyasi xuddi shu davrda 19,3 foiz ulush bilan ikkinchi oʻrinni egallab turibdi. Yuqori toifadagi smartfonlar segmentida ikki gigant oʻrtasidagi kurash tobora keskinlashib bormoqda.
Tahlilchilarning fikricha, Huawei Mate 80 turkumining muvaffaqiyati brendning oʻz texnologik mustaqilligini mustahkamlayotgani bilan bogʻliq. Kompaniya oʻz qurilmalarida ilgʻor protsessorlar va dasturiy taʼminot yechimlarini qoʻllashi mahalliy isteʼmolchilar orasida katta ishonch uygʻotmoqda. Bu esa hatto iPhone kabi global brendlarning ham Xitoy bozoridagi mavqeiga jiddiy taʼsir oʻtkazmoqda.
Mate 70 rekordlari yangilanishi kutilmoqdaEslatib oʻtamiz, avvalgi Huawei Mate 70 seriyasi oʻzining butun hayotiy sikli davomida 10 million donadan ortiq miqdorda sotilgan edi. Hozirgi oʻsish surʼatlaridan kelib chiqib aytish mumkinki, yangi Mate 80 modeli oʻzidan oldingi avlod oʻrnatgan rekordni nafaqat takrorlashi, balki uni sezilarli darajada yangilashi mumkin.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Huawei flagmanlari doimiy qiziqish markazida boʻlib kelgan. Garchi asosiy savdolar Xitoy bozoriga yoʻnaltirilgan boʻlsa-da, ushbu modelning muvaffaqiyati jahon bozoridagi narxlar va texnologik trendlarga oʻz taʼsirini oʻtkazishi shubhasiz. Yaqin oylarda ushbu turkumning global versiyalari taqdim etilishi kutilmoqda, bu esa raqobatni yanada kuchaytiradi.
…