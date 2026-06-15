Huawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqda

·0·Texno
Huawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqda

Xitoy texnologiya giganti Huawei oʻzining yangi flagman turkumi — Huawei Mate 80 smartfonlari bilan ichki bozorda haqiqiy shov-shuv koʻtarishda davom etmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ushbu qurilmalar nafaqat yuqori savdoni saqlab qolmoqda, balki haftadan haftaga oʻz koʻrsatkichlarini yaxshilab bormoqda. Bu holat brendning premium segmentda Apple bilan raqobatda ustunlikka erishayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, 2026-yilning iyun oyi boshiga kelib (yilning 23-haftasi holatiga), Huawei Mate 80 seriyasining umumiy sotuv hajmi 6,7 million donadan oshib ketgan. Shunisi eʼtiborliki, savdolarning dastlabki qizgʻin pallasi oʻtib, barqaror bosqichga kirilganiga qaramay, xaridorlarning qiziqishi soʻngani yoʻq. Aksincha, 22-haftada 198 400 dona smartfon sotilgan boʻlsa, keyingi haftada bu koʻrsatkich 211 400 donaga yetgan.

Bozordagi ulush va Apple bilan raqobat

Hozirgi vaqtda Huawei Xitoy smartfon bozorida haftalik sotuvlar boʻyicha 22,1 foizlik ulush bilan mutloq yetakchilikni qoʻlida ushlab turibdi. Taqqoslash uchun, uning asosiy raqobatchisi hisoblangan Apple kompaniyasi xuddi shu davrda 19,3 foiz ulush bilan ikkinchi oʻrinni egallab turibdi. Yuqori toifadagi smartfonlar segmentida ikki gigant oʻrtasidagi kurash tobora keskinlashib bormoqda.

Tahlilchilarning fikricha, Huawei Mate 80 turkumining muvaffaqiyati brendning oʻz texnologik mustaqilligini mustahkamlayotgani bilan bogʻliq. Kompaniya oʻz qurilmalarida ilgʻor protsessorlar va dasturiy taʼminot yechimlarini qoʻllashi mahalliy isteʼmolchilar orasida katta ishonch uygʻotmoqda. Bu esa hatto iPhone kabi global brendlarning ham Xitoy bozoridagi mavqeiga jiddiy taʼsir oʻtkazmoqda.

Mate 70 rekordlari yangilanishi kutilmoqda

Eslatib oʻtamiz, avvalgi Huawei Mate 70 seriyasi oʻzining butun hayotiy sikli davomida 10 million donadan ortiq miqdorda sotilgan edi. Hozirgi oʻsish surʼatlaridan kelib chiqib aytish mumkinki, yangi Mate 80 modeli oʻzidan oldingi avlod oʻrnatgan rekordni nafaqat takrorlashi, balki uni sezilarli darajada yangilashi mumkin.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Huawei flagmanlari doimiy qiziqish markazida boʻlib kelgan. Garchi asosiy savdolar Xitoy bozoriga yoʻnaltirilgan boʻlsa-da, ushbu modelning muvaffaqiyati jahon bozoridagi narxlar va texnologik trendlarga oʻz taʼsirini oʻtkazishi shubhasiz. Yaqin oylarda ushbu turkumning global versiyalari taqdim etilishi kutilmoqda, bu esa raqobatni yanada kuchaytiradi.

HuaweiAppleSmartfonTexnologiyaBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Asus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdiAsus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdiBugun, 09:23Sunʼiy intellekt niqobi ostidagi qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Sunʼiy intellekt niqobi ostidagi qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Bugun, 08:56Orbio startapi xizmat koʻrsatish sohasi xodimlarini yollash uchun 21 million dollar jalb qildiOrbio startapi xizmat koʻrsatish sohasi xodimlarini yollash uchun 21 million dollar jalb qildiBugun, 08:55Sovutish tizimlari bozori inqiroz yoqasida: Xladagentlar narxi keskin koʻtarildiSovutish tizimlari bozori inqiroz yoqasida: Xladagentlar narxi keskin koʻtarildiBugun, 08:54Janubiy Koreya yarimoʻtkazgichlar bozorida yangi "oltin davr"ni boshlamoqchiJanubiy Koreya yarimoʻtkazgichlar bozorida yangi "oltin davr"ni boshlamoqchiBugun, 01:24320 mingta GeForce RTX 3090 quvvati isrof boʻlmoqdami: Pearl loyihasi atrofida mojaro320 mingta GeForce RTX 3090 quvvati isrof boʻlmoqdami: Pearl loyihasi atrofida mojaroBugun, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus