Samsung va SK Hynix Janubiy Koreyada yangi yirik yarimoʻtkazgich zavodini qurmoqchi
Dunyo miqyosida sunʼiy intellekt va yuqori texnologiyalarga boʻlgan talab keskin ortib borayotgan bir paytda, Janubiy Koreyaning texnologik gigantlari Samsung Electronics va SK Hynix ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish boʻyicha yangi strategik qadamni tashlamoqda. Maʼlumotlarga koʻra, kompaniyalar mamlakatning Xonam mintaqasida yarimoʻtkazgich butlovchi qismlarini ishlab chiqaradigan ilk qoʻshma zavod majmuasini barpo etish imkoniyatlarini muhokama qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirda yangi sanoat obyekti uchun bir nechta potensial maydonlar, jumladan, Kvangju, Semangim va Muan shaharlari koʻrib chiqilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, loyihaning yakuniy manzili hali rasman tasdiqlanmagan, biroq bu boradagi aniq qaror va rasmiy eʼlon joriy oyning oxiriga qadar kutilmoqda. Ushbu tashabbus mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish va global chip bozoridagi yetakchilikni saqlab qolish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.
Ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish strategiyasiSamsung kompaniyasi yuqori oʻtkazuvchanlikka ega xotira chiplari (HBM) segmentida oʻz pozitsiyasini sezilarli darajada mustahkamlamoqda. Kompaniya 2025-yilga nisbatan HBM ishlab chiqarish hajmini qariyb 50 foizga oshirishga muvaffaq boʻldi. Strategik rejalarga koʻra, 2026-yil yakuniga borib, Samsung har oyda 250 000 dona yarimoʻtkazgich plastinalarini ishlab chiqarish darajasiga chiqishni maqsad qilgan.
Parallel ravishda SK Hynix ham faol kengayish bosqichida turibdi. Kompaniyaning Chxonju shahridagi ilgʻor qadoqlash va sinov komponentlarini ishlab chiqaruvchi P&T7 zavodi hozirda qurilish jarayonida. Rejaga koʻra, ushbu yuqori texnologik majmua 2027-yilda toʻliq ishga tushiriladi va jahon bozoriga sifatli komponentlar yetkazib berishni boshlaydi.
Shuningdek, Samsung Electro-Mechanics shoʻba korxonasi ham chetda qolayotgani yoʻq. Kompaniya Sejon shahridagi mavjud zavodiga qoʻshimcha investitsiyalar kiritish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bu chora Shimoliy Amerika bozoridagi yirik mijozlar tomonidan FC-BGA qadoqlash substratlariga boʻlgan talabning keskin oʻsishi bilan izohlanadi.
Ushbu keng koʻlamli loyihalar nafaqat Janubiy Koreya, balki butun dunyo texnologiya sanoati uchun muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy smartfonlar, serverlar va sunʼiy intellekt tizimlari uchun zarur boʻlgan xotira chiplari tanqisligini bartaraf etishda ushbu yangi quvvatlar asosiy drayver boʻlib xizmat qiladi. Oʻzbekistonlik isteʼmolchilar uchun ham bu yangiliklar bilvosita muhim, chunki global ishlab chiqarishning ortishi gadjetlar va kompyuter texnikasi narxlarining barqarorlashishiga yordam beradi.
…