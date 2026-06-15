Samsung va SK Hynix Janubiy Koreyada yangi yirik yarimoʻtkazgich zavodini qurmoqchi

·25·Texno
Samsung va SK Hynix Janubiy Koreyada yangi yirik yarimoʻtkazgich zavodini qurmoqchi

Dunyo miqyosida sunʼiy intellekt va yuqori texnologiyalarga boʻlgan talab keskin ortib borayotgan bir paytda, Janubiy Koreyaning texnologik gigantlari Samsung Electronics va SK Hynix ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish boʻyicha yangi strategik qadamni tashlamoqda. Maʼlumotlarga koʻra, kompaniyalar mamlakatning Xonam mintaqasida yarimoʻtkazgich butlovchi qismlarini ishlab chiqaradigan ilk qoʻshma zavod majmuasini barpo etish imkoniyatlarini muhokama qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda yangi sanoat obyekti uchun bir nechta potensial maydonlar, jumladan, Kvangju, Semangim va Muan shaharlari koʻrib chiqilmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, loyihaning yakuniy manzili hali rasman tasdiqlanmagan, biroq bu boradagi aniq qaror va rasmiy eʼlon joriy oyning oxiriga qadar kutilmoqda. Ushbu tashabbus mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirish va global chip bozoridagi yetakchilikni saqlab qolish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.

Ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish strategiyasi

Samsung kompaniyasi yuqori oʻtkazuvchanlikka ega xotira chiplari (HBM) segmentida oʻz pozitsiyasini sezilarli darajada mustahkamlamoqda. Kompaniya 2025-yilga nisbatan HBM ishlab chiqarish hajmini qariyb 50 foizga oshirishga muvaffaq boʻldi. Strategik rejalarga koʻra, 2026-yil yakuniga borib, Samsung har oyda 250 000 dona yarimoʻtkazgich plastinalarini ishlab chiqarish darajasiga chiqishni maqsad qilgan.

Parallel ravishda SK Hynix ham faol kengayish bosqichida turibdi. Kompaniyaning Chxonju shahridagi ilgʻor qadoqlash va sinov komponentlarini ishlab chiqaruvchi P&T7 zavodi hozirda qurilish jarayonida. Rejaga koʻra, ushbu yuqori texnologik majmua 2027-yilda toʻliq ishga tushiriladi va jahon bozoriga sifatli komponentlar yetkazib berishni boshlaydi.

Shuningdek, Samsung Electro-Mechanics shoʻba korxonasi ham chetda qolayotgani yoʻq. Kompaniya Sejon shahridagi mavjud zavodiga qoʻshimcha investitsiyalar kiritish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bu chora Shimoliy Amerika bozoridagi yirik mijozlar tomonidan FC-BGA qadoqlash substratlariga boʻlgan talabning keskin oʻsishi bilan izohlanadi.

Ushbu keng koʻlamli loyihalar nafaqat Janubiy Koreya, balki butun dunyo texnologiya sanoati uchun muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy smartfonlar, serverlar va sunʼiy intellekt tizimlari uchun zarur boʻlgan xotira chiplari tanqisligini bartaraf etishda ushbu yangi quvvatlar asosiy drayver boʻlib xizmat qiladi. Oʻzbekistonlik isteʼmolchilar uchun ham bu yangiliklar bilvosita muhim, chunki global ishlab chiqarishning ortishi gadjetlar va kompyuter texnikasi narxlarining barqarorlashishiga yordam beradi.

SamsungSK HynixYarimoʻtkazgichTexnologiyaJanubiy Koreya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy texnologiya gigantlari NVIDIA chiplaridan voz kechib, mahalliy bozorga yuzlanmoqdaXitoy texnologiya gigantlari NVIDIA chiplaridan voz kechib, mahalliy bozorga yuzlanmoqdaBugun, 10:53Honor oʻta chidamli X70 Pro Max modelini taqdim etdi: 8560 mА·soat akkumulyator va IP69KHonor oʻta chidamli X70 Pro Max modelini taqdim etdi: 8560 mА·soat akkumulyator va IP69KBugun, 10:28Samolyot bortida tashqi akkumulyator tutab ketdi: Aviakompaniya yoʻlovchilarni ogohlantirdiSamolyot bortida tashqi akkumulyator tutab ketdi: Aviakompaniya yoʻlovchilarni ogohlantirdiBugun, 10:27Orbitadagi “axlat”ni yutuvchi robot yaratildiOrbitadagi “axlat”ni yutuvchi robot yaratildiBugun, 10:18Huawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqdaHuawei Mate 80 bozorda yetakchilikni qoʻlga kiritdi: Apple ortda qolmoqdaBugun, 09:27Asus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdiAsus kompaniyasi 100 vattli ixcham va arzon GaN-quvvatlagichini taqdim etdiBugun, 09:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus