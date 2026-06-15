Galaxy S27 Xitoy displeylari bilan jihozlanishi mumkin: Samsung va BOE kelishuvga yaqin
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining flagman smartfonlari tarixida inqilobiy oʻzgarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya kelajakdagi Galaxy S27 seriyasi uchun Xitoyning BOE korporatsiyasidan OLED-panellar xarid qilish masalasini koʻrib chiqmoqda. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, Galaxy S flagmanlari ilk bor oʻzining Samsung Display boʻlinmasi emas, balki xorijiy kompaniya ekranlari bilan jihozlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ETNews nashri xabariga koʻra, Samsung Electronics prezidenti va mobil boʻlim rahbari No Te Mun iyun oyi oxirida Xitoyga tashrif buyurib, BOE rahbariyati bilan muzokaralar oʻtkazadi. Ushbu uchrashuv 2025-yil oxirida BOE raisi Chen Yanshun Janubiy Koreyaga amalga oshirgan tashrifining mantiqiy davomi boʻlishi kutilmoqda. Tomonlar oʻrtasidagi munosabatlar uzoq davom etgan patent nizolaridan soʻng sezilarli darajada iliqlashgan.
Xarajatlarni kamaytirish strategiyasiTahlilchilarning fikricha, Samsung kompaniyasining bunday kutilmagan qadamga borishiga smartfon butlovchi qismlari, xususan, xotira chiplari va protsessorlar narxining keskin oshib borayotgani sabab boʻlmoqda. Ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish va bozorda raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun kompaniya displey yetkazib beruvchilar bazasini diversifikatsiya qilishga majbur.
Hozirga qadar Samsung oʻzining premium toifadagi smartfonlarida faqat oʻz zavodlarida ishlab chiqarilgan OLED-panellardan foydalanib kelgan. Xitoylik ishlab chiqaruvchilarning ekranlari esa asosan arzonroq va oʻrta toifadagi Galaxy modellariga oʻrnatilardi. BOE bilan hamkorlikning flagman darajasiga koʻtarilishi Xitoy texnologiyalarining sifati Samsung talablariga javob bera boshlaganidan dalolat beradi.
Televizorlar bozori va kelajakdagi rejalarMuzokaralar nafaqat smartfonlar, balki televizorlar bozorini ham qamrab olishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Samsung va BOE oʻrtasidagi hamkorlik LCD-panellar yetkazib berish yoʻnalishida ham kengaymoqda. 2026-yilga borib Xitoydan Samsung televizorlari uchun yetkazib beriladigan panellar hajmi 5 million donaga yetishi prognoz qilinmoqda.
Oʻzbekiston smartfon bozorida Samsung Galaxy S seriyasi eng ommabop flagmanlardan biri hisoblanadi. Displey yetkazib beruvchisining oʻzgarishi kelajakda qurilmalarning yakuniy narxiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin, biroq foydalanuvchilar uchun tasvir sifati va ekran chidamliligi asosiy mezon boʻlib qolaveradi. Hozircha Samsung va BOE rasmiy kelishuv tafsilotlarini ochiqlamagan.
…