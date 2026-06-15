Galaxy S27 Xitoy displeylari bilan jihozlanishi mumkin: Samsung va BOE kelishuvga yaqin

·0·Texno
Galaxy S27 Xitoy displeylari bilan jihozlanishi mumkin: Samsung va BOE kelishuvga yaqin

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining flagman smartfonlari tarixida inqilobiy oʻzgarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya kelajakdagi Galaxy S27 seriyasi uchun Xitoyning BOE korporatsiyasidan OLED-panellar xarid qilish masalasini koʻrib chiqmoqda. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, Galaxy S flagmanlari ilk bor oʻzining Samsung Display boʻlinmasi emas, balki xorijiy kompaniya ekranlari bilan jihozlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ETNews nashri xabariga koʻra, Samsung Electronics prezidenti va mobil boʻlim rahbari No Te Mun iyun oyi oxirida Xitoyga tashrif buyurib, BOE rahbariyati bilan muzokaralar oʻtkazadi. Ushbu uchrashuv 2025-yil oxirida BOE raisi Chen Yanshun Janubiy Koreyaga amalga oshirgan tashrifining mantiqiy davomi boʻlishi kutilmoqda. Tomonlar oʻrtasidagi munosabatlar uzoq davom etgan patent nizolaridan soʻng sezilarli darajada iliqlashgan.

Xarajatlarni kamaytirish strategiyasi

Tahlilchilarning fikricha, Samsung kompaniyasining bunday kutilmagan qadamga borishiga smartfon butlovchi qismlari, xususan, xotira chiplari va protsessorlar narxining keskin oshib borayotgani sabab boʻlmoqda. Ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish va bozorda raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun kompaniya displey yetkazib beruvchilar bazasini diversifikatsiya qilishga majbur.

Hozirga qadar Samsung oʻzining premium toifadagi smartfonlarida faqat oʻz zavodlarida ishlab chiqarilgan OLED-panellardan foydalanib kelgan. Xitoylik ishlab chiqaruvchilarning ekranlari esa asosan arzonroq va oʻrta toifadagi Galaxy modellariga oʻrnatilardi. BOE bilan hamkorlikning flagman darajasiga koʻtarilishi Xitoy texnologiyalarining sifati Samsung talablariga javob bera boshlaganidan dalolat beradi.

Televizorlar bozori va kelajakdagi rejalar

Muzokaralar nafaqat smartfonlar, balki televizorlar bozorini ham qamrab olishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Samsung va BOE oʻrtasidagi hamkorlik LCD-panellar yetkazib berish yoʻnalishida ham kengaymoqda. 2026-yilga borib Xitoydan Samsung televizorlari uchun yetkazib beriladigan panellar hajmi 5 million donaga yetishi prognoz qilinmoqda.

Oʻzbekiston smartfon bozorida Samsung Galaxy S seriyasi eng ommabop flagmanlardan biri hisoblanadi. Displey yetkazib beruvchisining oʻzgarishi kelajakda qurilmalarning yakuniy narxiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin, biroq foydalanuvchilar uchun tasvir sifati va ekran chidamliligi asosiy mezon boʻlib qolaveradi. Hozircha Samsung va BOE rasmiy kelishuv tafsilotlarini ochiqlamagan.

SamsungGalaxy S27BOESmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink Karib dengizidagi «Sigir oroli»ni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminladiStarlink Karib dengizidagi «Sigir oroli»ni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminladiBugun, 12:26Koinotda inqilob: Sunʼiy yoʻldosh ilk bor mustaqil ravishda obyektlarni qidirishni oʻrgandiKoinotda inqilob: Sunʼiy yoʻldosh ilk bor mustaqil ravishda obyektlarni qidirishni oʻrgandiBugun, 12:24Xitoyning Kinetica-1 raketasi koinotga yana sakkizta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdiXitoyning Kinetica-1 raketasi koinotga yana sakkizta sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdiBugun, 11:57Google Earth foydalanuvchilari uchun bepul aviatsimulyator rejimi ishga tushirildiGoogle Earth foydalanuvchilari uchun bepul aviatsimulyator rejimi ishga tushirildiBugun, 11:55Rossiyada "Gosuslugi" orqali 2 millionga yaqin SIM-karta bloklab qoʻyildiRossiyada "Gosuslugi" orqali 2 millionga yaqin SIM-karta bloklab qoʻyildiBugun, 11:28Qozogʻiston NVIDIA chiplari asosida Markaziy Osiyodagi eng yirik sunʼiy intellekt klasterini quradiQozogʻiston NVIDIA chiplari asosida Markaziy Osiyodagi eng yirik sunʼiy intellekt klasterini quradiBugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus