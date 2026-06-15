Minix kompaniyasi AMD Strix Halo platformasida ishlovchi ER939-AI Pro mini-PKni taqdim etdi
Kompyuter texnologiyalari bozorida ixcham qurilmalarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, Minix kompaniyasi oʻzining yangi flagmani — ER939-AI Pro modelini namoyish etdi. Ushbu mini-PK nafaqat oʻzining mitti oʻlchamlari, balki koʻplab statsionar ishchi stansiyalaridan ustun keluvchi texnik xususiyatlari bilan ham mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning AMD Strix Halo platformasiga qurilganligidadir. Tizim markazidan eng soʻnggi avlodga mansub AMD Ryzen AI Max+ 395 protsessori joy olgan. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu protsessor sunʼiy intellekt bilan ishlash va ogʻir grafik vazifalarni bajarishda yuqori samaradorlikni taʼminlaydi. Bu esa ER939-AI Pro modelini shunchaki ofis kompyuteri emas, balki professional dizaynerlar va muhandislar uchun mobil ish quroliga aylantiradi.
Misli koʻrilmagan xotira va tezkorlikXotira masalasida Minix muhandislari murosaga kelishmagan. Qurilma 128 GB hajmdagi LPDDR5X-8533 tezkor xotirasi bilan jihozlangan. Bu koʻrsatkich hatto eng zamonaviy oʻyin noutbuklari va ishchi stansiyalari uchun ham juda yuqori hisoblanadi. Maʼlumotlarni saqlash uchun esa 2 TB hajmli SSD oʻrnatilgan boʻlib, foydalanuvchilar qoʻshimcha ravishda ikkita M.2 2280 PCIe Gen4 x4 slotidan foydalanishlari mumkin.
Tashqi koʻrinishidan qurilma kumushrang-oq tusdagi metall korpusga ega. Uning hajmi bor-yoʻgʻi 2,75 litrni tashkil etadi. Ishlab chiqaruvchilar foydalanish qulayligini oʻylab, korpusning yuqori qismiga maxsus tutqich oʻrnatishgan. Bu esa kompyuterni bir joydan ikkinchi joyga koʻchirib oʻtkazishni sezilarli darajada osonlashtiradi.
Kengaytirilgan portlar va tarmoq imkoniyatlariInterfeyslar toʻplami ham foydalanuvchini hayratda qoldirishi aniq. Qurilmada zamonaviy Wi-Fi 7 va Bluetooth 5.4 standartlari qoʻllab-quvvatlanadi. Eng muhim jihatlardan biri — korpusda ikkita 10GbE tarmoq portining mavjudligidir. Bu katta hajmdagi maʼlumotlar bilan ishlovchi serverlar yoki mahalliy tarmoqlar uchun juda qoʻl keladi.
Ulanish imkoniyatlari quyidagi portlar orqali taʼminlanadi:
- 40 Gbit/s tezlikka ega USB-C porti;
- 10 Gbit/s gacha tezlikni qoʻllab-quvvatlovchi USB-A;
- HDMI 2.1 va DisplayPort 1.4 video chiqishlari;
- SD 4.0 UHS-II xotira kartalari uchun slot;
- 3,5 mm audio konnektorlar.
…