Minix kompaniyasi AMD Strix Halo platformasida ishlovchi ER939-AI Pro mini-PKni taqdim etdi

·21·Texno
Minix kompaniyasi AMD Strix Halo platformasida ishlovchi ER939-AI Pro mini-PKni taqdim etdi

Kompyuter texnologiyalari bozorida ixcham qurilmalarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, Minix kompaniyasi oʻzining yangi flagmani — ER939-AI Pro modelini namoyish etdi. Ushbu mini-PK nafaqat oʻzining mitti oʻlchamlari, balki koʻplab statsionar ishchi stansiyalaridan ustun keluvchi texnik xususiyatlari bilan ham mutaxassislar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning AMD Strix Halo platformasiga qurilganligidadir. Tizim markazidan eng soʻnggi avlodga mansub AMD Ryzen AI Max+ 395 protsessori joy olgan. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu protsessor sunʼiy intellekt bilan ishlash va ogʻir grafik vazifalarni bajarishda yuqori samaradorlikni taʼminlaydi. Bu esa ER939-AI Pro modelini shunchaki ofis kompyuteri emas, balki professional dizaynerlar va muhandislar uchun mobil ish quroliga aylantiradi.

Misli koʻrilmagan xotira va tezkorlik

Xotira masalasida Minix muhandislari murosaga kelishmagan. Qurilma 128 GB hajmdagi LPDDR5X-8533 tezkor xotirasi bilan jihozlangan. Bu koʻrsatkich hatto eng zamonaviy oʻyin noutbuklari va ishchi stansiyalari uchun ham juda yuqori hisoblanadi. Maʼlumotlarni saqlash uchun esa 2 TB hajmli SSD oʻrnatilgan boʻlib, foydalanuvchilar qoʻshimcha ravishda ikkita M.2 2280 PCIe Gen4 x4 slotidan foydalanishlari mumkin.

Tashqi koʻrinishidan qurilma kumushrang-oq tusdagi metall korpusga ega. Uning hajmi bor-yoʻgʻi 2,75 litrni tashkil etadi. Ishlab chiqaruvchilar foydalanish qulayligini oʻylab, korpusning yuqori qismiga maxsus tutqich oʻrnatishgan. Bu esa kompyuterni bir joydan ikkinchi joyga koʻchirib oʻtkazishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Kengaytirilgan portlar va tarmoq imkoniyatlari

Interfeyslar toʻplami ham foydalanuvchini hayratda qoldirishi aniq. Qurilmada zamonaviy Wi-Fi 7 va Bluetooth 5.4 standartlari qoʻllab-quvvatlanadi. Eng muhim jihatlardan biri — korpusda ikkita 10GbE tarmoq portining mavjudligidir. Bu katta hajmdagi maʼlumotlar bilan ishlovchi serverlar yoki mahalliy tarmoqlar uchun juda qoʻl keladi.

Ulanish imkoniyatlari quyidagi portlar orqali taʼminlanadi:

  • 40 Gbit/s tezlikka ega USB-C porti;
  • 10 Gbit/s gacha tezlikni qoʻllab-quvvatlovchi USB-A;
  • HDMI 2.1 va DisplayPort 1.4 video chiqishlari;
  • SD 4.0 UHS-II xotira kartalari uchun slot;
  • 3,5 mm audio konnektorlar.
Oʻzbekiston bozorida bunday yuqori unumdorlikka ega mini-PKlar odatda video montaj ustalari va IT-mutaxassislar orasida ommalashgan. Minix ER939-AI Pro oʻzining ixchamligi va quvvati bilan Apple Mac Studio kabi qurilmalarga jiddiy raqobatchi boʻlishi kutilmoqda. Hozircha qurilmaning rasmiy sotuv sanasi va narxi haqida qoʻshimcha maʼlumotlar kutilmoqda.

MinixAMD RyzenMini-PKTexnologiyaStrix Halo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiKiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiBugun, 15:29Portativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiPortativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiBugun, 15:28Hindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiHindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiBugun, 15:26Salesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiSalesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiBugun, 15:25Moskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalarMoskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalarBugun, 14:55SpaceX tarixiy IPO orqali 85,7 milliard dollar jalb qildi: Elon Musk ilk trillionerga aylandiSpaceX tarixiy IPO orqali 85,7 milliard dollar jalb qildi: Elon Musk ilk trillionerga aylandiBugun, 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus