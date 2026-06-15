SpaceX tarixiy IPO orqali 85,7 milliard dollar jalb qildi: Elon Musk ilk trillionerga aylandi

·52·Texno
SpaceX tarixiy IPO orqali 85,7 milliard dollar jalb qildi: Elon Musk ilk trillionerga aylandi

Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining birja tarixidagi eng yirik aksiyalar joylashtiruvi (IPO) koʻlamini kengaytirib, jami 85,7 milliard dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Dastlab 75 milliard dollar jalb qilish rejalashtirilgan edi, biroq anderrayterlar aksiyalarni sotib olish boʻyicha maksimal optsion huquqidan foydalanishi natijasida yakuniy summa rekord darajaga yetdi. Bu koʻrsatkich jahon moliya tarixidagi eng yirik IPO natijasi sifatida qayd etildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

SpaceX aksiyalari oʻtgan juma kuni Nasdaq birjasida savdoga chiqarildi. Savdolarning birinchi kuni yakunlariga koʻra, kompaniyaning bozor qiymati 2 trillion dollardan oshib ketdi. Bu nafaqat koinot sanoati, balki yuqori texnologiyalar sektori uchun ham misli koʻrilmagan natijadir. Mazkur muvaffaqiyat ortidan Elon Musk rasman dunyodagi birinchi trillioner maqomini qoʻlga kiritdi.

Mablagʻlar qayerga sarflanadi?

Kompaniya rahbariyati jalb qilingan ulkan mablagʻlarni bir necha strategik yoʻnalishlarga yoʻnaltirishni rejalashtirgan. Birinchi navbatda, taxminan 20 milliard dollar miqdoridagi qarz majburiyatlari yopiladi. Ushbu qarzlar Muskning boshqa loyihalari — X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻi va xAI sunʼiy intellekt kompaniyasi bilan bogʻliq boʻlib, ular IPO oldidan SpaceX tarkibiga birlashtirilgan edi.

Shuningdek, investitsiyalarning salmoqli qismi SpaceX kompaniyasining sunʼiy intellekt hisoblash infratuzilmasini kengaytirishga sarflanadi. Bu Muskning koinot texnologiyalari va AI integratsiyasiga boʻlgan ishonchini yanada mustahkamlaydi. Kompaniya oʻzining uchirish maydonchalarini modernizatsiya qilish va texnik imkoniyatlarini oshirishni ham maqsad qilgan.

Starlink global sunʼiy yoʻldosh internet tizimini takomillashtirish loyihaning ustuvor yoʻnalishlaridan biri boʻlib qolmoqda. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarda ham qiziqish uygʻotayotgan ushbu texnologiya yangi investitsiyalar yordamida yanada tezkor va hamyonbop boʻlishi kutilmoqda.

Bozordagi yangi peshqadamlik

Dushanba kungi savdolar natijasida SpaceX aksiyalari oʻsishda davom etdi. Natijada kompaniya dunyodagi eng yirik yarimoʻtkazgich ishlab chiqaruvchisi — TSMC kompaniyasining bozor qiymatini ham ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu investorlarning SpaceX koinotni oʻzlashtirish va sunʼiy intellekt sohasidagi kelajagiga boʻlgan yuksak ishonchidan dalolat beradi.

Tahlilchilarning taʼkidlashicha, SpaceX kompaniyasining bunday muvaffaqiyati koinot iqtisodiyotida yangi davrni boshlab beradi. Muskning xususiy kompaniyasi endilikda nafaqat raketalar uchirish, balki global texnologik infratuzilmani shakllantirishda ham asosiy oʻyinchiga aylandi.

SpaceXElon MuskIPONasdaqTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdiAmazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdiBugun, 15:58Rostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaRostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaBugun, 15:50Kiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiKiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiBugun, 15:29Portativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiPortativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiBugun, 15:28Hindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiHindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiBugun, 15:26Salesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiSalesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiBugun, 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus