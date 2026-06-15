SpaceX tarixiy IPO orqali 85,7 milliard dollar jalb qildi: Elon Musk ilk trillionerga aylandi
Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining birja tarixidagi eng yirik aksiyalar joylashtiruvi (IPO) koʻlamini kengaytirib, jami 85,7 milliard dollar mablagʻ toʻplashga muvaffaq boʻldi. Dastlab 75 milliard dollar jalb qilish rejalashtirilgan edi, biroq anderrayterlar aksiyalarni sotib olish boʻyicha maksimal optsion huquqidan foydalanishi natijasida yakuniy summa rekord darajaga yetdi. Bu koʻrsatkich jahon moliya tarixidagi eng yirik IPO natijasi sifatida qayd etildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
SpaceX aksiyalari oʻtgan juma kuni Nasdaq birjasida savdoga chiqarildi. Savdolarning birinchi kuni yakunlariga koʻra, kompaniyaning bozor qiymati 2 trillion dollardan oshib ketdi. Bu nafaqat koinot sanoati, balki yuqori texnologiyalar sektori uchun ham misli koʻrilmagan natijadir. Mazkur muvaffaqiyat ortidan Elon Musk rasman dunyodagi birinchi trillioner maqomini qoʻlga kiritdi.
Mablagʻlar qayerga sarflanadi?Kompaniya rahbariyati jalb qilingan ulkan mablagʻlarni bir necha strategik yoʻnalishlarga yoʻnaltirishni rejalashtirgan. Birinchi navbatda, taxminan 20 milliard dollar miqdoridagi qarz majburiyatlari yopiladi. Ushbu qarzlar Muskning boshqa loyihalari — X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻi va xAI sunʼiy intellekt kompaniyasi bilan bogʻliq boʻlib, ular IPO oldidan SpaceX tarkibiga birlashtirilgan edi.
Shuningdek, investitsiyalarning salmoqli qismi SpaceX kompaniyasining sunʼiy intellekt hisoblash infratuzilmasini kengaytirishga sarflanadi. Bu Muskning koinot texnologiyalari va AI integratsiyasiga boʻlgan ishonchini yanada mustahkamlaydi. Kompaniya oʻzining uchirish maydonchalarini modernizatsiya qilish va texnik imkoniyatlarini oshirishni ham maqsad qilgan.
Starlink global sunʼiy yoʻldosh internet tizimini takomillashtirish loyihaning ustuvor yoʻnalishlaridan biri boʻlib qolmoqda. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarda ham qiziqish uygʻotayotgan ushbu texnologiya yangi investitsiyalar yordamida yanada tezkor va hamyonbop boʻlishi kutilmoqda.
Bozordagi yangi peshqadamlikDushanba kungi savdolar natijasida SpaceX aksiyalari oʻsishda davom etdi. Natijada kompaniya dunyodagi eng yirik yarimoʻtkazgich ishlab chiqaruvchisi — TSMC kompaniyasining bozor qiymatini ham ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Bu investorlarning SpaceX koinotni oʻzlashtirish va sunʼiy intellekt sohasidagi kelajagiga boʻlgan yuksak ishonchidan dalolat beradi.
Tahlilchilarning taʼkidlashicha, SpaceX kompaniyasining bunday muvaffaqiyati koinot iqtisodiyotida yangi davrni boshlab beradi. Muskning xususiy kompaniyasi endilikda nafaqat raketalar uchirish, balki global texnologik infratuzilmani shakllantirishda ham asosiy oʻyinchiga aylandi.
…