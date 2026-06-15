Buyuk Britaniya 16 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlamoqda

·26·Texno
Buyuk Britaniya 16 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlamoqda

Buyuk Britaniya hukumati voyaga yetmaganlarni raqamli dunyoning salbiy taʼsiridan himoya qilish maqsadida keskin choralar koʻrishini eʼlon qildi. Bosh vazir Keir Starmer dushanba kuni mamlakatda 16 yoshga toʻlmagan bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni butunlay taqiqlash rejasini ochiqladi. Ushbu qadam bolalarning ruhiy salomatligini saqlash va ularni onlayn tazyiqlardan himoya qilishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi cheklovlar TikTok, Instagram, Facebook, X (sobiq Twitter), Snapchat va YouTube kabi ommabop platformalarni qamrab oladi. Biroq, muloqot uchun zarur boʻlgan WhatsApp va Signal kabi messenjerlar ushbu taqiqdan mustasno etilishi kutilmoqda. Shuningdek, hukumat sunʼiy intellektga asoslangan "romantik hamroh" chat-botlariga ham cheklov qoʻyib, ulardan faqat 18 yoshdan oshgan shaxslar foydalanishini taʼminlashni talab qiladi.

Ota-onalar nazorati va ruhiy salomatlik

Keir Starmerning taʼkidlashicha, ijtimoiy tarmoqlar bolalarni baxtsiz qilmoqda va ularning sogʻlom rivojlanishiga toʻsqinlik qilmoqda. "Har bir ota-ona buni oʻz koʻzi bilan koʻrib turibdi: ijtimoiy tarmoqlar bezorilar uchun bolalarni haqorat qilish va kamsitishni osonlashtirmoqda. Algoritmlar esa bolalarni soatlab ekran qarshisiga mixlab qoʻyish uchun maxsus ishlab chiqilgan", — deya qayd etdi Britaniya hukumati rahbari.

Hukumat ijtimoiy tarmoqlardagi "cheksiz skroll" (tasmalarni toʻxtovsiz varaqlash) kabi funksiyalarni oʻziga oʻrganib qolishni keltirib chiqaruvchi xavfli vosita deb hisoblaydi. Bu esa bolalarning uyqu rejimiga, kitob mutolaasiga va ochiq havoda oʻynashiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Taqiq kelasi yilning bahoridan kuchga kirishi mumkin.

Xalqaro tajriba va jamoatchilik fikri

Buyuk Britaniya bu borada birinchi emas. Avvalroq Avstraliya dunyoda birinchi boʻlib shunday taqiqni joriy etgan edi. Hozirda Kanada, Fransiya va Daniya kabi davlatlar ham oʻzlarining cheklovchi qonun loyihalari ustida ish olib bormoqda. Britaniya rasmiylariga koʻra, ularning taqiqi boshqa mamlakatlarnikiga qaraganda ancha kengroq va qatʼiyroq boʻladi.

Hukumat tomonidan oʻtkazilgan soʻrovnomalarda ota-onalarning 83 foizdan ortigʻi ijtimoiy tarmoqlarning zarari foydasidan koʻra koʻproq ekanini taʼkidlagan. Mutaxassislar bunday keng koʻlamli taqiqni texnik jihatdan qanday amalga oshirish masalasida shubha bildirayotgan boʻlsa-da, Keir Starmer buni ijro etishning imkoni borligiga ishonch bildirmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu mavzu dolzarb hisoblanadi, chunki mamlakatimizda ham yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarga bogʻlanib qolishi va kiberbulling muammolari tez-tez muhokama qilinmoqda. Britaniya tajribasi kelajakda boshqa davlatlar, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham namuna boʻlishi mumkin.

Buyuk BritaniyaIjtimoiy TarmoqlarKeir StarmerXavfsizlikTikTok
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdiAmazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdiBugun, 15:58Rostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaRostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaBugun, 15:50Kiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiKiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiBugun, 15:29Portativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiPortativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiBugun, 15:28Hindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiHindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiBugun, 15:26Salesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiSalesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiBugun, 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus