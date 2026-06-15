Kiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdi
Dunyoning yetakchi kiberxavfsizlik mutaxassislari va soha faxriylari AQSH hukumatiga ochiq xat bilan murojaat qilib, Anthropic kompaniyasining eng kuchli sunʼiy intellekt modellari — Fable va Mythos uchun oʻrnatilgan eksport cheklovlarini bekor qilishni talab qilmoqda. Ekspertlarning fikricha, bunday taqiq kiberhimoyachilarni muhim vositalardan mahrum qilib, milliy xavfsizlikka foydadan koʻra koʻproq zarar keltirishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ochiq xatda taʼkidlanishicha, ushbu cheklovlar tufayli dasturiy taʼminotlardagi zaifliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish imkoniyati cheklangan. Mutaxassislar "raqiblarimiz jadal rivojlanayotgan bir paytda, himoyachilardan eng yaxshi imkoniyatlarni asossiz tortib olish xavflidir" deya ogohlantirmoqda. Mazkur murojaat AQSH hukumati milliy xavfsizlik vajlari bilan Anthropic modellarini eksport qilishni cheklash haqida buyruq berganidan soʻng eʼlon qilindi.
Himoyachilar qurolsizlanmoqdaHozirgi kunga qadar ushbu xatga 76 nafar nufuzli ekspert imzo chekkan. Ular orasida Facebook sobiq xavfsizlik boʻlimi rahbari Alex Stamos, Apple kompaniyasining xavfsizlik arxitekturasi boʻyicha sobiq menejeri Jon Callas va Bugcrowd platformasi asoschisi Casey Ellis kabi taniqli shaxslar bor. Ular hukumatning ushbu qarori kiberjinoyatchilarga ustunlik berib qoʻyishidan xavotirda.
Anthropic maʼlumotlariga koʻra, Mythos modeli aprel oyida taqdim etilganida, u xavfsizlik tizimlaridagi kamchiliklarni topishda shu qadar kuchli boʻlganki, kompaniya unga kirishni qatʼiy cheklashga majbur boʻlgan. Dastlab faqat 50 ga yaqin kompaniyaga ruxsat berilgan boʻlsa, keyinchalik bu roʻyxat 15 ta davlatdagi 150 ta tashkilotga kengaytirilgan edi. Biroq hukumat buyrugʻidan soʻng, Anthropic butun dunyo boʻylab ushbu modellarga kirishni toʻxtatib qoʻydi.
Taqiq ortidagi shubhali sabablarYaqinda ommaga taqdim etilgan Fable modeli Mythos'ning ommaviy versiyasi boʻlib, u biologiya, kimyo va kiberxavfsizlik sohalarida ishlatilmasligi uchun qatʼiy cheklovlarga ega edi. Ammo mutaxassislar ushbu cheklovlar haddan tashqari kuchli ekanligini, hatto oddiy xavfsizlik soʻrovlarini ham bloklab qoʻyayotganini aytishmoqda. Oq uyning eksport nazorati haqidagi qarori Fable modelidagi himoya tizimini chetlab oʻtish (jailbreaking) mumkinligi haqidagi hisobotga asoslangan boʻlishi mumkin.
Luta Security asoschisi Katie Moussouris'ning soʻzlariga koʻra, Amazon tadqiqotchilari tomonidan tayyorlangan maxfiy hisobotda ushbu modelni "buzib kirish" usuli koʻrsatilgan. Biroq Moussouris bu aslida haqiqiy buzib kirish emasligini taʼkidlamoqda. Tadqiqotchilar shunchaki modeldan ochiq kodlardagi maʼlum xatolarni tuzatishni soʻrashgan, bu esa kiberhujum uchun yetarli asos boʻla olmaydi.
Ushbu vaziyat sunʼiy intellekt texnologiyalarini tartibga solish va ularning xavfsizlik sohasidagi roli borasidagi bahslarni yana bir bor avj oldirdi. Agar AQSH hukumati oʻz qarorini qayta koʻrib chiqmasa, mahalliy kiberxavfsizlik kompaniyalari xalqaro bozorda oʻz raqobatbardoshligini yoʻqotishi va global tarmoqlar xavf ostida qolishi mumkin.
…