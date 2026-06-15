Kiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdi

·0·Texno
Kiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdi

Dunyoning yetakchi kiberxavfsizlik mutaxassislari va soha faxriylari AQSH hukumatiga ochiq xat bilan murojaat qilib, Anthropic kompaniyasining eng kuchli sunʼiy intellekt modellari — Fable va Mythos uchun oʻrnatilgan eksport cheklovlarini bekor qilishni talab qilmoqda. Ekspertlarning fikricha, bunday taqiq kiberhimoyachilarni muhim vositalardan mahrum qilib, milliy xavfsizlikka foydadan koʻra koʻproq zarar keltirishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ochiq xatda taʼkidlanishicha, ushbu cheklovlar tufayli dasturiy taʼminotlardagi zaifliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish imkoniyati cheklangan. Mutaxassislar "raqiblarimiz jadal rivojlanayotgan bir paytda, himoyachilardan eng yaxshi imkoniyatlarni asossiz tortib olish xavflidir" deya ogohlantirmoqda. Mazkur murojaat AQSH hukumati milliy xavfsizlik vajlari bilan Anthropic modellarini eksport qilishni cheklash haqida buyruq berganidan soʻng eʼlon qilindi.

Himoyachilar qurolsizlanmoqda

Hozirgi kunga qadar ushbu xatga 76 nafar nufuzli ekspert imzo chekkan. Ular orasida Facebook sobiq xavfsizlik boʻlimi rahbari Alex Stamos, Apple kompaniyasining xavfsizlik arxitekturasi boʻyicha sobiq menejeri Jon Callas va Bugcrowd platformasi asoschisi Casey Ellis kabi taniqli shaxslar bor. Ular hukumatning ushbu qarori kiberjinoyatchilarga ustunlik berib qoʻyishidan xavotirda.

Anthropic maʼlumotlariga koʻra, Mythos modeli aprel oyida taqdim etilganida, u xavfsizlik tizimlaridagi kamchiliklarni topishda shu qadar kuchli boʻlganki, kompaniya unga kirishni qatʼiy cheklashga majbur boʻlgan. Dastlab faqat 50 ga yaqin kompaniyaga ruxsat berilgan boʻlsa, keyinchalik bu roʻyxat 15 ta davlatdagi 150 ta tashkilotga kengaytirilgan edi. Biroq hukumat buyrugʻidan soʻng, Anthropic butun dunyo boʻylab ushbu modellarga kirishni toʻxtatib qoʻydi.

Taqiq ortidagi shubhali sabablar

Yaqinda ommaga taqdim etilgan Fable modeli Mythos'ning ommaviy versiyasi boʻlib, u biologiya, kimyo va kiberxavfsizlik sohalarida ishlatilmasligi uchun qatʼiy cheklovlarga ega edi. Ammo mutaxassislar ushbu cheklovlar haddan tashqari kuchli ekanligini, hatto oddiy xavfsizlik soʻrovlarini ham bloklab qoʻyayotganini aytishmoqda. Oq uyning eksport nazorati haqidagi qarori Fable modelidagi himoya tizimini chetlab oʻtish (jailbreaking) mumkinligi haqidagi hisobotga asoslangan boʻlishi mumkin.

Luta Security asoschisi Katie Moussouris'ning soʻzlariga koʻra, Amazon tadqiqotchilari tomonidan tayyorlangan maxfiy hisobotda ushbu modelni "buzib kirish" usuli koʻrsatilgan. Biroq Moussouris bu aslida haqiqiy buzib kirish emasligini taʼkidlamoqda. Tadqiqotchilar shunchaki modeldan ochiq kodlardagi maʼlum xatolarni tuzatishni soʻrashgan, bu esa kiberhujum uchun yetarli asos boʻla olmaydi.

Ushbu vaziyat sunʼiy intellekt texnologiyalarini tartibga solish va ularning xavfsizlik sohasidagi roli borasidagi bahslarni yana bir bor avj oldirdi. Agar AQSH hukumati oʻz qarorini qayta koʻrib chiqmasa, mahalliy kiberxavfsizlik kompaniyalari xalqaro bozorda oʻz raqobatbardoshligini yoʻqotishi va global tarmoqlar xavf ostida qolishi mumkin.

AnthropicSunʼiy IntellektKiberxavfsizlikAQSHTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiPortativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiBugun, 15:28Hindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiHindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiBugun, 15:26Salesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiSalesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiBugun, 15:25Moskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalarMoskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalarBugun, 14:55SpaceX tarixiy IPO orqali 85,7 milliard dollar jalb qildi: Elon Musk ilk trillionerga aylandiSpaceX tarixiy IPO orqali 85,7 milliard dollar jalb qildi: Elon Musk ilk trillionerga aylandiBugun, 14:55Boyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasining germetikligi muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildiBoyqoʻngʻirda “Soyuz MS-29” kemasining germetikligi muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus