Amazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdi
Aqlli qurilmalar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Amazfit kompaniyasi sportchilar va professional yuguruvchilar uchun moʻljallangan yangi Cheetah 2 Pro flagman soatini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat chidamlilik, balki yuqori texnologik materiallar va uzoq vaqt xizmat qiluvchi akkumulyatori bilan ham eʼtiborni tortmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model allaqachon MDH bozorlarida sotuvga chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Amazfit Cheetah 2 Pro korpusi beshinchi toifadagi titan qotishmasi va yuqori mustahkamlikka ega polimerdan ishlangan. Bu esa soatning ham yengil, ham oʻta chidamli boʻlishini taʼminlaydi. Qurilmaning umumiy vazni bor-yoʻgʻi 46 grammni tashkil etadi, bu esa marafon masofalariga yuguruvchi sportchilar uchun harakatlanishda hech qanday noqulaylik tugʻdirmaydi.
Texnik imkoniyatlar va ekran sifatiSoat 1,32 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, uning aniqligi 466 × 466 pikselga teng. Eng ahamiyatli jihati shundaki, ekranning maksimal yorqinligi 3000 nitga yetadi. Bunday koʻrsatkich hatto eng quyoshli kunlarda ham displeydagi maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi. Ekran yuzasi esa chizilishlarga chidamli sapfir shishasi bilan himoyalangan.
Qurilma sportchilar uchun keng qamrovli tahlil tizimini taklif etadi. Unda 170 dan ortiq sport rejimlari mavjud boʻlib, ular nafaqat yugurish, balki kuch ishlatish mashqlari va organizmning tiklanish jarayonlarini ham nazorat qiladi. Oʻrnatilgan sensorlar yordamida yurak urish tezligi (ЧСС) va qondagi kislorod miqdori (SpO2) doimiy ravishda kuzatib boriladi.
Avtonom ish vaqti va narxiAkkumulyator sigʻimi 540 mA·sh boʻlib, u quyidagi rejimda ishlashni kafolatlaydi:
- Oddiy foydalanish rejimida — 20 kungacha;
- Faol foydalanishda — 7 kungacha;
- GPS yoqilgan holda uzluksiz — 29 soatgacha.
Hozirda Amazfit Cheetah 2 Pro Rossiya bozorida taxminan 38 ming rubl (taxminan 400 AQSH dollari) atrofida sotilmoqda. Yaqin vaqtlar ichida ushbu modelning Oʻzbekistonning yirik riteyl doʻkonlari va onlayn savdo maydonchalarida ham paydo boʻlishi kutilmoqda, bu esa mahalliy sport ixlosmandlari uchun ajoyib yangilik boʻladi.
…