Amazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdi

·0·Texno
Amazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdi

Aqlli qurilmalar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Amazfit kompaniyasi sportchilar va professional yuguruvchilar uchun moʻljallangan yangi Cheetah 2 Pro flagman soatini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat chidamlilik, balki yuqori texnologik materiallar va uzoq vaqt xizmat qiluvchi akkumulyatori bilan ham eʼtiborni tortmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model allaqachon MDH bozorlarida sotuvga chiqdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Amazfit Cheetah 2 Pro korpusi beshinchi toifadagi titan qotishmasi va yuqori mustahkamlikka ega polimerdan ishlangan. Bu esa soatning ham yengil, ham oʻta chidamli boʻlishini taʼminlaydi. Qurilmaning umumiy vazni bor-yoʻgʻi 46 grammni tashkil etadi, bu esa marafon masofalariga yuguruvchi sportchilar uchun harakatlanishda hech qanday noqulaylik tugʻdirmaydi.

Texnik imkoniyatlar va ekran sifati

Soat 1,32 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, uning aniqligi 466 × 466 pikselga teng. Eng ahamiyatli jihati shundaki, ekranning maksimal yorqinligi 3000 nitga yetadi. Bunday koʻrsatkich hatto eng quyoshli kunlarda ham displeydagi maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi. Ekran yuzasi esa chizilishlarga chidamli sapfir shishasi bilan himoyalangan.

Qurilma sportchilar uchun keng qamrovli tahlil tizimini taklif etadi. Unda 170 dan ortiq sport rejimlari mavjud boʻlib, ular nafaqat yugurish, balki kuch ishlatish mashqlari va organizmning tiklanish jarayonlarini ham nazorat qiladi. Oʻrnatilgan sensorlar yordamida yurak urish tezligi (ЧСС) va qondagi kislorod miqdori (SpO2) doimiy ravishda kuzatib boriladi.

Avtonom ish vaqti va narxi

Akkumulyator sigʻimi 540 mA·sh boʻlib, u quyidagi rejimda ishlashni kafolatlaydi:

  • Oddiy foydalanish rejimida — 20 kungacha;
  • Faol foydalanishda — 7 kungacha;
  • GPS yoqilgan holda uzluksiz — 29 soatgacha.
Shuningdek, soat 5 ATM darajasidagi suv oʻtkazmaslik himoyasiga ega, bu esa yomgʻir ostida yugurish yoki suzish mashgʻulotlarida qurilmadan xavfsiz foydalanish imkonini beradi. Oʻrnatilgan dinamik va mikrofon yordamida foydalanuvchilar qoʻngʻiroqlarga javob berishlari ham mumkin.

Hozirda Amazfit Cheetah 2 Pro Rossiya bozorida taxminan 38 ming rubl (taxminan 400 AQSH dollari) atrofida sotilmoqda. Yaqin vaqtlar ichida ushbu modelning Oʻzbekistonning yirik riteyl doʻkonlari va onlayn savdo maydonchalarida ham paydo boʻlishi kutilmoqda, bu esa mahalliy sport ixlosmandlari uchun ajoyib yangilik boʻladi.

AmazfitSmartwatchTexnologiyaGadjetCheetah 2 Pro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaRostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaBugun, 15:50Kiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiKiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiBugun, 15:29Portativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiPortativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiBugun, 15:28Hindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiHindistondagi Kudankulam AESning beshinchi energoblogida reaktor korpusi oʻrnatildiBugun, 15:26Salesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiSalesforce sunʼiy intellekt bozorida yirik kelishuvga qoʻl urdi: Fin 3,6 milliard dollarga sotib olindiBugun, 15:25Moskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalarMoskva tramvay parkini toʻliq yangiladi: Avtonom harakat va haydovchisiz texnologiyalarBugun, 14:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus