Ulefone RugOne Xever 8: Batareyani oʻchirmasdan almashtirish imkoniyati taqdim etildi
Ulefone kompaniyasiga tegishli RugOne brendi oʻzining yangi RugOne Xever 8 himoyalangan smartfonini namoyish etdi. Mazkur qurilmaning eng asosiy oʻziga xosligi shundaki, u foydalanuvchiga akkumulyatorni qurilmani oʻchirmasdan, yaʼni ish jarayonini toʻxtatmasdan almashtirish imkonini beradi. Bu texnologiya ekstremal sharoitlarda ishlovchi mutaxassislar va sayyohlar uchun juda muhim yangilik hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com sayti maʼlumotlariga koʻra, yangi modelda Swappable Battery 2.0 texnologiyasi joriy etilgan. Avvalgi avlod vakili boʻlgan Xever 7 modelida batareya almashtirilganda ekran qora boʻlib, tizim vaqtincha toʻxtab qolar edi. RugOne Xever 8 modelida esa foydalanuvchi telefon orqali gaplashayotgan, video koʻrayotgan yoki matn terayotgan vaqtda ham akkumulyatorni almashtirishi mumkin. Bunda aloqa uzilmaydi va maʼlumotlar yoʻqolishi xavfi yuzaga kelmaydi.
Texnik xususiyatlar va chidamlilikSmartfon nafaqat batareyasi, balki mustahkamligi bilan ham ajralib turadi. U MIL-STD-810H harbiy standarti, shuningdek, IP68 va IP69K himoya darajalariga ega. Bu esa qurilmaning suv, chang, kuchli zarbalar va ekstremal harorat oʻzgarishlariga bardoshli ekanini anglatadi. Tashqi shovqinli muhitda ishlash uchun esa 117 dB balandlikdagi SonicX dinamiki oʻrnatilgan.
Qurilmaning apparat qismiga toʻxtaladigan boʻlsak, u MediaTek Helio G200 protsessori va 8 GB tezkor xotira bilan jihozlangan. Doimiy xotira hajmi tanlovga koʻra 128 GB yoki 256 GB boʻlishi mumkin. 6,5 dyuymli displey 120 Gs yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa tasvirning silliq harakatlanishini taʼminlaydi.
Kamera imkoniyatlari ham himoyalangan smartfonlar uchun ancha yuqori: asosiy modul 64 megapikselli sensorga ega boʻlsa, tunda suratga olish uchun maxsus 20 megapikselli tungi koʻrish kamerasi ham mavjud. Komplektda har biri 4800 mA·soat sigʻimga ega boʻlgan ikkita akkumulyator taqdim etiladi, bu esa uzoq safarlarda quvvat muammosini deyarli yoʻqqa chiqaradi.
Dasturiy taʼminot va narxlarRugOne Xever 8 zamonaviy Android 16 operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydi. Ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun uch yil davomida yirik tizim yangilanishlarini kafolatlamoqda. Bu kabi uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlash himoyalangan smartfonlar segmentida kamdan-kam uchraydigan holatdir.
Hozirda yangi gadjetni RugOne rasmiy sayti hamda AliExpress, Amazon va Mercado Libre kabi yirik savdo platformalaridan xarid qilish mumkin. Narxlar quyidagicha belgilangan:
- 128 GB xotirali baza varianti — 380 dollar;
- 256 GB xotirali yuqori talqin — 410 dollar.
…