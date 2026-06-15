Ulefone RugOne Xever 8: Batareyani oʻchirmasdan almashtirish imkoniyati taqdim etildi

·20·Texno
Ulefone RugOne Xever 8: Batareyani oʻchirmasdan almashtirish imkoniyati taqdim etildi

Ulefone kompaniyasiga tegishli RugOne brendi oʻzining yangi RugOne Xever 8 himoyalangan smartfonini namoyish etdi. Mazkur qurilmaning eng asosiy oʻziga xosligi shundaki, u foydalanuvchiga akkumulyatorni qurilmani oʻchirmasdan, yaʼni ish jarayonini toʻxtatmasdan almashtirish imkonini beradi. Bu texnologiya ekstremal sharoitlarda ishlovchi mutaxassislar va sayyohlar uchun juda muhim yangilik hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com sayti maʼlumotlariga koʻra, yangi modelda Swappable Battery 2.0 texnologiyasi joriy etilgan. Avvalgi avlod vakili boʻlgan Xever 7 modelida batareya almashtirilganda ekran qora boʻlib, tizim vaqtincha toʻxtab qolar edi. RugOne Xever 8 modelida esa foydalanuvchi telefon orqali gaplashayotgan, video koʻrayotgan yoki matn terayotgan vaqtda ham akkumulyatorni almashtirishi mumkin. Bunda aloqa uzilmaydi va maʼlumotlar yoʻqolishi xavfi yuzaga kelmaydi.

Texnik xususiyatlar va chidamlilik

Smartfon nafaqat batareyasi, balki mustahkamligi bilan ham ajralib turadi. U MIL-STD-810H harbiy standarti, shuningdek, IP68 va IP69K himoya darajalariga ega. Bu esa qurilmaning suv, chang, kuchli zarbalar va ekstremal harorat oʻzgarishlariga bardoshli ekanini anglatadi. Tashqi shovqinli muhitda ishlash uchun esa 117 dB balandlikdagi SonicX dinamiki oʻrnatilgan.

Qurilmaning apparat qismiga toʻxtaladigan boʻlsak, u MediaTek Helio G200 protsessori va 8 GB tezkor xotira bilan jihozlangan. Doimiy xotira hajmi tanlovga koʻra 128 GB yoki 256 GB boʻlishi mumkin. 6,5 dyuymli displey 120 Gs yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa tasvirning silliq harakatlanishini taʼminlaydi.

Kamera imkoniyatlari ham himoyalangan smartfonlar uchun ancha yuqori: asosiy modul 64 megapikselli sensorga ega boʻlsa, tunda suratga olish uchun maxsus 20 megapikselli tungi koʻrish kamerasi ham mavjud. Komplektda har biri 4800 mA·soat sigʻimga ega boʻlgan ikkita akkumulyator taqdim etiladi, bu esa uzoq safarlarda quvvat muammosini deyarli yoʻqqa chiqaradi.

Dasturiy taʼminot va narxlar

RugOne Xever 8 zamonaviy Android 16 operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydi. Ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun uch yil davomida yirik tizim yangilanishlarini kafolatlamoqda. Bu kabi uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlash himoyalangan smartfonlar segmentida kamdan-kam uchraydigan holatdir.

Hozirda yangi gadjetni RugOne rasmiy sayti hamda AliExpress, Amazon va Mercado Libre kabi yirik savdo platformalaridan xarid qilish mumkin. Narxlar quyidagicha belgilangan:

  • 128 GB xotirali baza varianti — 380 dollar;
  • 256 GB xotirali yuqori talqin — 410 dollar.
Oʻzbekiston bozorida ushbu turdagi smartfonlar asosan qurilish, togʻ-kon sanoati va ekstremal turizm sohasida faoliyat yurituvchilar orasida ommalashgan. Ulefone brendining yangi modeli oʻzining hamyonbop narxi va noyob batareya tizimi bilan raqobatchilardan sezilarli darajada ajralib turishi kutilmoqda.

UlefoneRugOneSmartfonTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildiNeft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildiBugun, 16:56Koinot bilan aloqa yanada tezlashadi: Luch-5VM sunʼiy yoʻldoshlari yaratilmoqdaKoinot bilan aloqa yanada tezlashadi: Luch-5VM sunʼiy yoʻldoshlari yaratilmoqdaBugun, 16:52Amazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdiAmazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdiBugun, 15:58Rostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaRostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaBugun, 15:50Kiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiKiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiBugun, 15:29Portativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiPortativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiBugun, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus