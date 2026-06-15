Neft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildi

·23·Texno
Neft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildi

Rossiyalik olimlar neft va gaz sanoatida burgʻulash jarayonini tubdan tezlashtirishga qodir boʻlgan noyob qurilmani kashf etishdi. Perm milliy tadqiqot politexnika universiteti (PNIPU) mutaxassislari tomonidan yaratilgan ushbu platforma qiya quduqlarni burgʻulashda jarayonni toʻxtatmasdan ishlash imkonini beradi. Bu dunyo miqyosida bunday turdagi ilk texnologik yechim sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Odatda qiya quduqlarni qazish jarayonida burgʻulash kolonnasi bitning (doloto) zarbalari natijasida kuchli tebranadi. Bunday tebranishlar quduq yoʻnalishini aniqlab beruvchi optik giroskoplarning aniqligiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Natijada, mutaxassislar aniq maʼlumotlarni olish uchun burgʻulashni muntazam ravishda toʻxtatishga majbur boʻlishadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday texnologik toʻxtalishlar umumiy ish vaqtining 15 foizigacha boʻlgan qismini isrof qiladi.

Texnologiyaning ishlash prinsipi va afzalliklari

PNIPU mutaxassislari ushbu muammoni hal qilish uchun giroskoplarni barqarorlashtiruvchi maxsus platformani oʻylab topishdi. Qurilma burgʻulash trubasining ichki qismiga, elektr dvigatel korpusiga oʻrnatiladi. Tizim tarkibiga giroskoplar va akselerometrlar kiritilgan boʻlib, ular kolonnaning aylanishini nazorat qiladi.

Datchiklar kolonna aylana boshlaganini qayd etishi bilan, elektr dvigatel platformani xuddi shu tezlikda, ammo teskari yoʻnalishda aylantira boshlaydi. Bu esa platformaning harakatsiz va barqaror turishini taʼminlaydi. Natijada, hatto eng kuchli tebranishlar vaqtida ham giroskoplar oʻz aniqligini yoʻqotmaydi va burgʻulash jarayonini toʻxtatishga ehtiyoj qolmaydi.

Yangi texnologiya ham quruqlikdagi, ham dengiz shelfidagi har qanday qiya quduqlarda qoʻllanilishi mumkin. Tadqiqotchilarning hisob-kitoblariga koʻra, ushbu platformadan foydalanish burgʻulash vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi. Masalan, bir oy davom etadigan burgʻulash jarayonida oʻrtacha 4-5 kunlik vaqt tejaladi.

Iqtisodiy nuqtai nazardan qaraganda, ushbu ixtiro bitta obʼektning oʻzida oʻnlab million rubl miqdoridagi mablagʻni tejash imkonini beradi. Neft qazib olish sanoati uchun vaqt va resurslarning bunday tejalishi tannarxni pasaytirish va samaradorlikni oshirishda muhim omil boʻlib xizmat qiladi. Hozirda ushbu ishlanmani amaliyotga keng joriy etish masalalari koʻrib chiqilmoqda.

NeftTexnologiyaInnovatsiyaRossiyaBurgʻulash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinot bilan aloqa yanada tezlashadi: Luch-5VM sunʼiy yoʻldoshlari yaratilmoqdaKoinot bilan aloqa yanada tezlashadi: Luch-5VM sunʼiy yoʻldoshlari yaratilmoqdaBugun, 16:52Ulefone RugOne Xever 8: Batareyani oʻchirmasdan almashtirish imkoniyati taqdim etildiUlefone RugOne Xever 8: Batareyani oʻchirmasdan almashtirish imkoniyati taqdim etildiBugun, 16:24Amazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdiAmazfit brendi oʻzining yangi flagman soati — Cheetah 2 Pro modelini taqdim etdiBugun, 15:58Rostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaRostex dronlarga qarshi tizimlarga sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etmoqdaBugun, 15:50Kiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiKiberxavfsizlik mutaxassislari AQSH hukumatining Anthropic modellariga taqiqiga qarshi chiqdiBugun, 15:29Portativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiPortativ oʻyin konsollari bozori oʻsmoqda: AliExpress eng ommabop modellarni eʼlon qildiBugun, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus