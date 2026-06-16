AQSH hukumati Anthropic modellarini blokladi: Sunʼiy intellekt nazorati kuchaymoqda

·0·Texno
AQSH hukumati Anthropic modellarini blokladi: Sunʼiy intellekt nazorati kuchaymoqda

AQSH Savdo vazirligi kutilmaganda Anthropic kompaniyasiga nisbatan keskin cheklovlar joriy etib, uning eng ilgʻor sunʼiy intellekt modellarini oflayn rejimga oʻtkazishga majbur qildi. Ushbu qaror texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi, chunki u hukumatning xususiy IT-kompaniyalari mahsulotlariga sud qarorisiz toʻgʻridan-toʻgʻri aralashish imkoniyatini koʻrsatib berdi. Mazkur hodisa nafaqat Anthropic, balki butun sunʼiy intellekt industriyasi uchun jiddiy ogohlantirish sifatida talqin qilinmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Oʻtgan juma kuni Savdo vazirligi eksport nazorati boʻyicha kam qoʻllaniladigan direktivaga tayanib, Anthropic kompaniyasiga rasmiy xat yoʻlladi. Unda AQSH fuqarosi boʻlmagan shaxslarga, jumladan kompaniyaning xorijlik xodimlariga Fable 5 va Mythos 5 modellaridan foydalanish taqiqlandi. Hukumat buni milliy xavfsizlikka tahdid bilan izohladi, biroq aniq tafsilotlarni ochiqlamadi. Natijada kompaniya qonunbuzarlikka yoʻl qoʻymaslik uchun oʻzining eng kuchli modellarini barcha foydalanuvchilar uchun butunlay oʻchirib qoʻyishga majbur boʻldi.

Siyosiy bosimmi yoki texnik xatolik?

Dastlabki taxminlarga koʻra, cheklovlar sunʼiy intellektning xavfsizlik tizimini (guardrails) chetlab oʻtish imkoniyati bilan bogʻliq deb hisoblangan edi. Biroq Axios nashri maʼlumotiga koʻra, vaziyat zamirida texnik muammolardan koʻra koʻproq siyosiy omillar yotibdi. Xabarlarda taʼkidlanishicha, Anthropic rahbariyati va Donald Trump maʼmuriyati oʻrtasidagi shaxsiy kelishmovchiliklar eksport direktivasining qabul qilinishiga turtki boʻlgan boʻlishi mumkin.

Kiberxavfsizlik boʻyicha taniqli ekspert Katie Moussouris ushbu vaziyatni tahlil qilib, hukumatning vajlarini shubha ostiga oldi. Uning soʻzlariga koʻra, Amazon tadqiqotchilari tomonidan aniqlangan xavfsizlik kemtiklari eksport nazoratini qoʻllash darajasida jiddiy boʻlmagan. Moussouris modellar kiberhimoya uchun oʻta muhim ekanini va ularni bloklash AQSH tarmoq himoyachilarini kuchsizlantirib qoʻyishini taʼkidladi.

Ekspertlarning fikricha, sunʼiy intellekt modelidan kodni xavfsizlikka tekshirishni soʻrash bilan uni tuzatishni soʻrash oʻrtasidagi farq juda kichik. Hukumat esa aynan shu kabi funksiyalarni xavfli deb topgan. Moussouris va oʻnlab boshqa mutaxassislar Trump maʼmuriyatini ushbu qarorni bekor qilishga chaqirib, bunday qadamlar kiberxavfsizlik sohasidagi mudofaa qobiliyatiga zarar yetkazishini bildirishdi.

Ushbu voqea Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham muhim signaldir. Global texnologik gigantlar AQSH hukumati bosimi ostida oʻz mahsulotlarini istalgan vaqtda cheklab qoʻyishi mumkinligi, sunʼiy intellektga asoslangan xizmatlarning barqarorligiga nisbatan savollarni keltirib chiqaradi. Bu esa mahalliylashtirilgan va mustaqil texnologik yechimlarni rivojlantirish qanchalik muhimligini yana bir bor isbotlamoqda.

Hozircha Anthropic modellarining qachon qayta ishga tushishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Mazkur holat AQSHda sunʼiy intellekt ustidan davlat nazorati yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi. Endilikda texnologiya kompaniyalari nafaqat innovatsiyalar, balki siyosiy konyunktura bilan ham jiddiy hisoblashishlariga toʻgʻri keladi.

AnthropicSunʼiy IntellektAQSHTexnologiyaKiberxavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiKecha, 18:56Meta kompaniyasi Facebook uchun yangi AI Mode funksiyasini taqdim etdiMeta kompaniyasi Facebook uchun yangi AI Mode funksiyasini taqdim etdiKecha, 18:50AMD kutilmagan yangiliklarni taqdim etdi: Ryzen 3000 va 4000 seriyalari safiga yangi modellar qoʻshildiAMD kutilmagan yangiliklarni taqdim etdi: Ryzen 3000 va 4000 seriyalari safiga yangi modellar qoʻshildiKecha, 18:24Dunyo boʻylab bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash toʻlqini kuchaymoqdaDunyo boʻylab bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash toʻlqini kuchaymoqdaKecha, 17:59Quyoshdagi eng kuchli chaqnashni u boshlanishidan avval «koʻrish»ga muvaffaq boʻlindiQuyoshdagi eng kuchli chaqnashni u boshlanishidan avval «koʻrish»ga muvaffaq boʻlindiKecha, 17:54Neft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildiNeft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildiKecha, 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus