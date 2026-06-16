AQSH hukumati Anthropic modellarini blokladi: Sunʼiy intellekt nazorati kuchaymoqda
AQSH Savdo vazirligi kutilmaganda Anthropic kompaniyasiga nisbatan keskin cheklovlar joriy etib, uning eng ilgʻor sunʼiy intellekt modellarini oflayn rejimga oʻtkazishga majbur qildi. Ushbu qaror texnologiya olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi, chunki u hukumatning xususiy IT-kompaniyalari mahsulotlariga sud qarorisiz toʻgʻridan-toʻgʻri aralashish imkoniyatini koʻrsatib berdi. Mazkur hodisa nafaqat Anthropic, balki butun sunʼiy intellekt industriyasi uchun jiddiy ogohlantirish sifatida talqin qilinmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Oʻtgan juma kuni Savdo vazirligi eksport nazorati boʻyicha kam qoʻllaniladigan direktivaga tayanib, Anthropic kompaniyasiga rasmiy xat yoʻlladi. Unda AQSH fuqarosi boʻlmagan shaxslarga, jumladan kompaniyaning xorijlik xodimlariga Fable 5 va Mythos 5 modellaridan foydalanish taqiqlandi. Hukumat buni milliy xavfsizlikka tahdid bilan izohladi, biroq aniq tafsilotlarni ochiqlamadi. Natijada kompaniya qonunbuzarlikka yoʻl qoʻymaslik uchun oʻzining eng kuchli modellarini barcha foydalanuvchilar uchun butunlay oʻchirib qoʻyishga majbur boʻldi.
Siyosiy bosimmi yoki texnik xatolik?Dastlabki taxminlarga koʻra, cheklovlar sunʼiy intellektning xavfsizlik tizimini (guardrails) chetlab oʻtish imkoniyati bilan bogʻliq deb hisoblangan edi. Biroq Axios nashri maʼlumotiga koʻra, vaziyat zamirida texnik muammolardan koʻra koʻproq siyosiy omillar yotibdi. Xabarlarda taʼkidlanishicha, Anthropic rahbariyati va Donald Trump maʼmuriyati oʻrtasidagi shaxsiy kelishmovchiliklar eksport direktivasining qabul qilinishiga turtki boʻlgan boʻlishi mumkin.
Kiberxavfsizlik boʻyicha taniqli ekspert Katie Moussouris ushbu vaziyatni tahlil qilib, hukumatning vajlarini shubha ostiga oldi. Uning soʻzlariga koʻra, Amazon tadqiqotchilari tomonidan aniqlangan xavfsizlik kemtiklari eksport nazoratini qoʻllash darajasida jiddiy boʻlmagan. Moussouris modellar kiberhimoya uchun oʻta muhim ekanini va ularni bloklash AQSH tarmoq himoyachilarini kuchsizlantirib qoʻyishini taʼkidladi.
Ekspertlarning fikricha, sunʼiy intellekt modelidan kodni xavfsizlikka tekshirishni soʻrash bilan uni tuzatishni soʻrash oʻrtasidagi farq juda kichik. Hukumat esa aynan shu kabi funksiyalarni xavfli deb topgan. Moussouris va oʻnlab boshqa mutaxassislar Trump maʼmuriyatini ushbu qarorni bekor qilishga chaqirib, bunday qadamlar kiberxavfsizlik sohasidagi mudofaa qobiliyatiga zarar yetkazishini bildirishdi.
Ushbu voqea Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham muhim signaldir. Global texnologik gigantlar AQSH hukumati bosimi ostida oʻz mahsulotlarini istalgan vaqtda cheklab qoʻyishi mumkinligi, sunʼiy intellektga asoslangan xizmatlarning barqarorligiga nisbatan savollarni keltirib chiqaradi. Bu esa mahalliylashtirilgan va mustaqil texnologik yechimlarni rivojlantirish qanchalik muhimligini yana bir bor isbotlamoqda.
Hozircha Anthropic modellarining qachon qayta ishga tushishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Mazkur holat AQSHda sunʼiy intellekt ustidan davlat nazorati yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi. Endilikda texnologiya kompaniyalari nafaqat innovatsiyalar, balki siyosiy konyunktura bilan ham jiddiy hisoblashishlariga toʻgʻri keladi.
…