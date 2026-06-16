Koinotni qutqarish operatsiyasi: NASA Swift teleskopini saqlab qolish uchun raketa tayyorlamoqda

·0·Texno
Koinotni qutqarish operatsiyasi: NASA Swift teleskopini saqlab qolish uchun raketa tayyorlamoqda

NASA agentligi Neil Gehrels Swift Observatory (Swift) kosmik rasadxonasining faoliyat muddatini uzaytirish boʻyicha oʻta noyob va murakkab operatsiyaga tayyorgarlik koʻrmoqda. Yer orbitasida tobora pastlab borayotgan ushbu ilmiy teleskopni saqlab qolish uchun maxsus LINK apparati koinotga uchiriladi. Ushbu missiya nafaqat Swift teleskopini qutqaradi, balki koinotdagi qurilmalarga xizmat koʻrsatishning yangi davrini boshlab beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda Virjiniya shtatidagi NASA Uollops kosmik markazida muhandislar Northrop Grumman kompaniyasiga tegishli Pegasus XL raketasini Stargazer samolyot-tashuvchisi ostiga oʻrnatish ishlarini yakunladilar. Lockheed L-1011 rusumli modifikatsiyalangan ushbu samolyot raketani maʼlum balandlikka olib chiqadi va u yerdan LINK apparati koinotga yoʻl oladi. Katalyst Space kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu apparat teleskopning orbitasini koʻtarish va uning atmosferaga tushib ketishining oldini olish vazifasini bajaradi.

Quyosh faolligi va orbitadagi muammolar

Swift teleskopi kabi past Yer orbitasida harakatlanuvchi apparatlar doimiy ravishda atmosfera qarshiligiga duch keladi. Garchi u yerda havo qatlami oʻta siyrak boʻlsa-da, vaqt oʻtishi bilan u sunʼiy yoʻldoshlar tezligini pasaytiradi. Agar apparatda oʻz dvigateli boʻlmasa, u asta-sekin pasayib, oxir-oqibat atmosferaning zich qatlamlarida yonib ketishi mumkin.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi vaqtda kuzatilgan yuqori Quyosh faolligi ushbu jarayonni yanada tezlashtirib yubordi. Quyosh nurlanishi atmosferaning yuqori qatlamlarini qizdirib, ularning zichligini oshirdi, natijada Swift kutilganidan tezroq balandlikni yoʻqota boshladi. NASA mutaxassislari teleskopni qutqarish uchun zudlik bilan chora koʻrish zarur degan xulosaga kelishdi.

Missiyaning ahamiyati va istiqbollari

Pegasus XL raketasining tanlanishi missiya talablariga toʻliq mos kelishi va LINK apparatini qisqa muddatlarda kerakli nuqtaga yetkazib bera olishi bilan izohlanadi. Rejaga koʻra, parvoz iyun oyi oxirida Tinch okeanidagi Kvajaleyn atolli hududida amalga oshiriladi. Bu usul anʼanaviy vertikal uchirishga qaraganda ancha moslashuvchan va iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi.

Agar ushbu missiya muvaffaqiyatli yakunlansa, u koinot tadqiqotlarida muhim burilish yasaydi. Buning ahamiyati quyidagilarda namoyon boʻladi:

  • Eski va qimmatbaho teleskoplarni yangisiga almashtirmasdan, ularning ishlash muddatini uzaytirish imkoniyati paydo boʻladi;
  • Orbital xizmat koʻrsatish texnologiyalari amaliyotda sinovdan oʻtkaziladi;
  • Koinotdagi chiqindilar miqdorini kamaytirishga xizmat qiladi, chunki ishdan chiqqan apparatlar oʻrniga yangilarini uchirishga ehtiyoj qolmaydi.
Swift rasadxonasi koinotdagi eng kuchli portlashlarni — gamma-nurlanish chaqnashlarini oʻrganishda davom etishi uchun ushbu qutqaruv operatsiyasi hayotiy zaruratdir. NASA va uning hamkorlari ushbu texnologik yechim orqali koinotni oʻrganish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishni maqsad qilgan.

NASASwiftKoinotPegasus XLTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdi2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdiBugun, 08:55Rossiyada televizorlar savdosi keskin oshdi: Xiaomi va Haier bozor yetakchilariRossiyada televizorlar savdosi keskin oshdi: Xiaomi va Haier bozor yetakchilariBugun, 08:28Yaponiya Oyda inqilob qildi: Mitti robot 100 daqiqa davomida mustaqil harakatlandiYaponiya Oyda inqilob qildi: Mitti robot 100 daqiqa davomida mustaqil harakatlandiBugun, 08:27Quyosh «yozgi uyqu»ga ketmoqda: Yer aholisini xotirjamlik davri kutmoqdaQuyosh «yozgi uyqu»ga ketmoqda: Yer aholisini xotirjamlik davri kutmoqdaBugun, 07:55Maʼlumotlarni saqlash qurilmalari bozori qimmatlashadi: HDD taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiMaʼlumotlarni saqlash qurilmalari bozori qimmatlashadi: HDD taqchilligi 2028-yilgacha davom etadiBugun, 07:51Hindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarHindistonda Telegram messenjeri bloklandi: Sabab — tibbiyot oliygohlaridagi imtihonlarBugun, 07:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi