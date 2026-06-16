T-Bank iOS foydalanuvchilari uchun yangi ilovasini EatsRate nomi ostida chiqardi

·20·Texno
T-Bank iOS foydalanuvchilari uchun yangi ilovasini EatsRate nomi ostida chiqardi

Rossiyaning T-Bank (sobiq Tinkoff) moliya tashkiloti oʻzining investitsiya xizmatlari uchun yangilangan mobil ilovasini taqdim etdi. Mazkur reliz nafaqat texnik imkoniyatlarning kengayishi, balki App Store doʻkonidagi qatʼiy cheklovlarni aylanib oʻtish uchun tanlangan noodatiy uslubi bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Ilova iOS platformasida kulinariya xizmati sifatida niqoblangan holda eʼlon qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

T-Investitsiyalar rasmiy Telegram-kanali xabariga koʻra, yangi dasturiy taʼminot tizimning barqarorligi va ishlash tezligini sezilarli darajada oshirishga qaratilgan. Foydalanuvchilar endilikda yanada qulay interfeys va bir qator yangi tahliliy vositalardan foydalanishlari mumkin boʻladi. Bu, ayniqsa, bozor dinamikasi tez oʻzgarib turadigan bugungi sharoitda investorlar uchun juda muhimdir.

Yangi funksiyalar va texnik imkoniyatlar

Yangi talqinda foydalanuvchilar uchun bir qator qulayliklar joriy etilgan. Jumladan, xorijiy aksiyalar, kriptovalyutalar va turli indekslarga bogʻlangan hosilaviy moliyaviy vositalarni kuzatib borish uchun alohida boʻlim yaratildi. Bu investorlarga oʻz portfellarini yanada kengroq tahlil qilish imkonini beradi.

Shuningdek, savdo jarayonini tezlashtirish maqsadida bevosita grafikning oʻzidan turib bitimlar tuzish funksiyasi qoʻshildi. Fyucherslar boʻyicha kliring va bozor narxlarini batafsil hisoblab chiquvchi tizim ham takomillashtirildi. Bu kabi oʻzgarishlar professional treyderlar uchun ham, yangi boshlovchilar uchun ham platformadan foydalanish samaradorligini oshiradi.

Ilova ichidagi investorlar uchun moʻljallangan "Puls" ijtimoiy tarmogʻi ham eʼtibordan chetda qolmadi. Endilikda ushbu platformada tematik muhokamalar (tredlar) va turli reaksiyalar bildirish tizimi ishga tushirildi. Bu foydalanuvchilar oʻrtasida tajriba almashish va bozor yangiliklarini muhokama qilish jarayonini yanada interaktiv koʻrinishga keltirdi.

Oʻrnatish va xavfsizlik masalalari

iOS qurilmalari egalari uchun ilova App Store doʻkonida EatsRate nomi ostida joylashtirilgan. Tashqi koʻrinishidan taomlar va kulinariya bilan bogʻliq servis boʻlib koʻrinsa-da, yuklab olinganidan soʻng u toʻliq funksional investitsiya platformasiga aylanadi. Bunday uslub sanksiyalar tufayli bank ilovalarining oʻchirib tashlanishiga qarshi qoʻllanilayotgan vaqtinchalik yechim hisoblanadi.

Android foydalanuvchilari uchun esa jarayon biroz soddaroq kechmoqda. Ular yangilangan ilovani bevosita T-Bank rasmiy sayti orqali yuklab olishlari mumkin. Mutaxassislar foydalanuvchilarga faqat rasmiy manbalardan foydalanishni va shubhali havolalarga kirmaslikni tavsiya qilmoqda, chunki bank xizmatlarining niqoblanishi kiberfiribgarlar uchun ham yangi imkoniyatlar ochishi mumkin.

T-BankiOSApp StoreInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX kompaniyasining Dragon kemasi oltinchi parvozidan soʻng Yerga qaytmoqdaSpaceX kompaniyasining Dragon kemasi oltinchi parvozidan soʻng Yerga qaytmoqdaBugun, 10:29Moskva metrosida yangi avlod turniketlari ishga tushirildi: Texnologik yangilanish boshlandiMoskva metrosida yangi avlod turniketlari ishga tushirildi: Texnologik yangilanish boshlandiBugun, 10:28Ugreen va Honkai: Star Rail hamkorligida 45 vattli yangi quvvatlagich taqdim etildiUgreen va Honkai: Star Rail hamkorligida 45 vattli yangi quvvatlagich taqdim etildiBugun, 09:59Retro uslubdagi zamonaviy texnologiya: FiiO kompaniyasi RR13 choʻntak radiosini taqdim etdiRetro uslubdagi zamonaviy texnologiya: FiiO kompaniyasi RR13 choʻntak radiosini taqdim etdiBugun, 09:24Honor X80 Pro Max: 10 000 nit yorqinlik va 11 000 mAs sigʻimli akkumulyatorHonor X80 Pro Max: 10 000 nit yorqinlik va 11 000 mAs sigʻimli akkumulyatorBugun, 09:232GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdi2GIS xaritadan ijtimoiy tarmoqqa aylanmoqda: Yangi «Doʻstlar lentasi» ishga tushdiBugun, 08:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi