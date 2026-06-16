T-Bank iOS foydalanuvchilari uchun yangi ilovasini EatsRate nomi ostida chiqardi
Rossiyaning T-Bank (sobiq Tinkoff) moliya tashkiloti oʻzining investitsiya xizmatlari uchun yangilangan mobil ilovasini taqdim etdi. Mazkur reliz nafaqat texnik imkoniyatlarning kengayishi, balki App Store doʻkonidagi qatʼiy cheklovlarni aylanib oʻtish uchun tanlangan noodatiy uslubi bilan ham eʼtiborni tortmoqda. Ilova iOS platformasida kulinariya xizmati sifatida niqoblangan holda eʼlon qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
T-Investitsiyalar rasmiy Telegram-kanali xabariga koʻra, yangi dasturiy taʼminot tizimning barqarorligi va ishlash tezligini sezilarli darajada oshirishga qaratilgan. Foydalanuvchilar endilikda yanada qulay interfeys va bir qator yangi tahliliy vositalardan foydalanishlari mumkin boʻladi. Bu, ayniqsa, bozor dinamikasi tez oʻzgarib turadigan bugungi sharoitda investorlar uchun juda muhimdir.
Yangi funksiyalar va texnik imkoniyatlarYangi talqinda foydalanuvchilar uchun bir qator qulayliklar joriy etilgan. Jumladan, xorijiy aksiyalar, kriptovalyutalar va turli indekslarga bogʻlangan hosilaviy moliyaviy vositalarni kuzatib borish uchun alohida boʻlim yaratildi. Bu investorlarga oʻz portfellarini yanada kengroq tahlil qilish imkonini beradi.
Shuningdek, savdo jarayonini tezlashtirish maqsadida bevosita grafikning oʻzidan turib bitimlar tuzish funksiyasi qoʻshildi. Fyucherslar boʻyicha kliring va bozor narxlarini batafsil hisoblab chiquvchi tizim ham takomillashtirildi. Bu kabi oʻzgarishlar professional treyderlar uchun ham, yangi boshlovchilar uchun ham platformadan foydalanish samaradorligini oshiradi.
Ilova ichidagi investorlar uchun moʻljallangan "Puls" ijtimoiy tarmogʻi ham eʼtibordan chetda qolmadi. Endilikda ushbu platformada tematik muhokamalar (tredlar) va turli reaksiyalar bildirish tizimi ishga tushirildi. Bu foydalanuvchilar oʻrtasida tajriba almashish va bozor yangiliklarini muhokama qilish jarayonini yanada interaktiv koʻrinishga keltirdi.
Oʻrnatish va xavfsizlik masalalariiOS qurilmalari egalari uchun ilova App Store doʻkonida EatsRate nomi ostida joylashtirilgan. Tashqi koʻrinishidan taomlar va kulinariya bilan bogʻliq servis boʻlib koʻrinsa-da, yuklab olinganidan soʻng u toʻliq funksional investitsiya platformasiga aylanadi. Bunday uslub sanksiyalar tufayli bank ilovalarining oʻchirib tashlanishiga qarshi qoʻllanilayotgan vaqtinchalik yechim hisoblanadi.
Android foydalanuvchilari uchun esa jarayon biroz soddaroq kechmoqda. Ular yangilangan ilovani bevosita T-Bank rasmiy sayti orqali yuklab olishlari mumkin. Mutaxassislar foydalanuvchilarga faqat rasmiy manbalardan foydalanishni va shubhali havolalarga kirmaslikni tavsiya qilmoqda, chunki bank xizmatlarining niqoblanishi kiberfiribgarlar uchun ham yangi imkoniyatlar ochishi mumkin.
…