Astrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlari

·18·Texno
Astrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlari

AQSHning Astrobotic kompaniyasi oʻzining yangi Griffin-1 oyga qoʻnish modulini deyarli toʻliq yigʻib boʻldi va uni yakuniy sinovlardan oʻtkazishga tayyorlamoqda. Ushbu qurilma yaqin kunlarda NASAning Reaktiv harakat laboratoriyasiga (JPL) yuboriladi va u yerda vibratsiya hamda termal yuklamalarga chidamlilik boʻyicha tekshiruvdan oʻtadi. Mazkur missiya kompaniya uchun oʻta muhim ahamiyatga ega, chunki u joriy yil boshidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻz obroʻsini tiklash imkoniyatidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Griffin-1 moduli 650 kilogrammgacha foydali yukni Oy yuzasiga yetkazib berish imkoniyatiga ega. Rejaga muvofiq, qurilma 2024-yilning toʻrtinchi choragida SpaceX kompaniyasining Falcon Heavy ogʻir raketasi yordamida koinotga uchiriladi. Bu Astrobotic kompaniyasining Oyga yumshoq qoʻnishni amalga oshirish boʻyicha ikkinchi urinishi boʻladi.

Xatolardan chiqarilgan xulosalar va texnik yangilanishlar

Eslatib oʻtamiz, 2024-yil yanvar oyida Peregrine-1 moduli bilan bogʻliq missiya muvaffaqiyatsizlikka uchragan edi. Oʻshanda dvigatel tizimidagi klapan nosozligi sababli qurilma oʻz yoʻnalishini yoʻqotib, Oyga qoʻna olmagan. Griffin-1 loyihasini yaratishda muhandislar ushbu hodisani chuqur tahlil qilib, yonilgʻi tizimini tubdan modernizatsiya qilishdi.

Asosiy oʻzgarish sifatida bitta klapan oʻrniga ikkita mustaqil va turli xildagi klapanlardan iborat rezerv sxemasi joriy etildi. Astrobotic vakillarining taʼkidlashicha, bunday arxitektura avvalgi muammoning takrorlanishini butunlay istisno qiladi. Hozirda modulga deyarli barcha ilmiy uskunalar oʻrnatib boʻlingan, faqatgina FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform) lunnoxodi start oldidan Kanaveral burnida qoʻshiladi.

Oyning janubiy qutbini zabt etish yoʻlida

FLIP lunnoxodi NASAning VIPER loyihasi toʻxtatilgandan soʻng atigi 18 oy ichida Astrolab kompaniyasi tomonidan ishlab chiqildi. Ushbu apparat kelajakdagi boshqariladigan va yuk tashuvchi roverlar uchun texnologik sinov maydonchasi boʻlib xizmat qiladi. NASA mutaxassislari Griffin-1 missiyasini Oyning janubiy qutbini oʻzlashtirishdagi eng muhim bosqichlardan biri deb hisoblamoqda.

Missiya davomida qoʻnish texnologiyalari, aloqa tizimlari, robototexnikani masofadan boshqarish va kelajakdagi oy infratuzilmasi elementlarining oʻzaro aloqasi amaliyotda sinaladi. Bundan tashqari, yaqinda Astrobotic kompaniyasining Voyager Technologies tomonidan sotib olingani loyihaga boʻlgan qiziqishni yanada oshirdi. Yangi egalar ushbu missiyani Oyda insonning doimiy boʻlishini taʼminlash strategiyasining bir qismi sifatida koʻrmoqda.

Agar Griffin-1 missiyasi muvaffaqiyatli yakunlansa, u Yer yoʻldoshi yuzasiga yuborilgan eng yirik tijoriy apparatlardan biriga aylanadi. Bu nafaqat xususiy kosmonavtika, balki xalqaro ilmiy hamjamiyat uchun ham ulkan qadam boʻlib, kelajakda Oydagi doimiy bazalarni qurish uchun poydevor vazifasini oʻtaydi.

AstroboticGriffin-1NASASpaceXOy Missiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildiOneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildiBugun, 13:29Sunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 13:27Raqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildiRaqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildiBugun, 13:25Xitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildiXitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildiBugun, 12:53Redmi Turbo 5 global bozorga chiqdi: Gigant akkumulyator va uzoq muddatli yangilanishRedmi Turbo 5 global bozorga chiqdi: Gigant akkumulyator va uzoq muddatli yangilanishBugun, 12:24Microsoft Teams xodimlarning ofisda ekanligini Wi-Fi orqali aniqlaydiMicrosoft Teams xodimlarning ofisda ekanligini Wi-Fi orqali aniqlaydiBugun, 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi