Astrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlari
AQSHning Astrobotic kompaniyasi oʻzining yangi Griffin-1 oyga qoʻnish modulini deyarli toʻliq yigʻib boʻldi va uni yakuniy sinovlardan oʻtkazishga tayyorlamoqda. Ushbu qurilma yaqin kunlarda NASAning Reaktiv harakat laboratoriyasiga (JPL) yuboriladi va u yerda vibratsiya hamda termal yuklamalarga chidamlilik boʻyicha tekshiruvdan oʻtadi. Mazkur missiya kompaniya uchun oʻta muhim ahamiyatga ega, chunki u joriy yil boshidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng oʻz obroʻsini tiklash imkoniyatidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Griffin-1 moduli 650 kilogrammgacha foydali yukni Oy yuzasiga yetkazib berish imkoniyatiga ega. Rejaga muvofiq, qurilma 2024-yilning toʻrtinchi choragida SpaceX kompaniyasining Falcon Heavy ogʻir raketasi yordamida koinotga uchiriladi. Bu Astrobotic kompaniyasining Oyga yumshoq qoʻnishni amalga oshirish boʻyicha ikkinchi urinishi boʻladi.
Xatolardan chiqarilgan xulosalar va texnik yangilanishlarEslatib oʻtamiz, 2024-yil yanvar oyida Peregrine-1 moduli bilan bogʻliq missiya muvaffaqiyatsizlikka uchragan edi. Oʻshanda dvigatel tizimidagi klapan nosozligi sababli qurilma oʻz yoʻnalishini yoʻqotib, Oyga qoʻna olmagan. Griffin-1 loyihasini yaratishda muhandislar ushbu hodisani chuqur tahlil qilib, yonilgʻi tizimini tubdan modernizatsiya qilishdi.
Asosiy oʻzgarish sifatida bitta klapan oʻrniga ikkita mustaqil va turli xildagi klapanlardan iborat rezerv sxemasi joriy etildi. Astrobotic vakillarining taʼkidlashicha, bunday arxitektura avvalgi muammoning takrorlanishini butunlay istisno qiladi. Hozirda modulga deyarli barcha ilmiy uskunalar oʻrnatib boʻlingan, faqatgina FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform) lunnoxodi start oldidan Kanaveral burnida qoʻshiladi.
Oyning janubiy qutbini zabt etish yoʻlidaFLIP lunnoxodi NASAning VIPER loyihasi toʻxtatilgandan soʻng atigi 18 oy ichida Astrolab kompaniyasi tomonidan ishlab chiqildi. Ushbu apparat kelajakdagi boshqariladigan va yuk tashuvchi roverlar uchun texnologik sinov maydonchasi boʻlib xizmat qiladi. NASA mutaxassislari Griffin-1 missiyasini Oyning janubiy qutbini oʻzlashtirishdagi eng muhim bosqichlardan biri deb hisoblamoqda.
Missiya davomida qoʻnish texnologiyalari, aloqa tizimlari, robototexnikani masofadan boshqarish va kelajakdagi oy infratuzilmasi elementlarining oʻzaro aloqasi amaliyotda sinaladi. Bundan tashqari, yaqinda Astrobotic kompaniyasining Voyager Technologies tomonidan sotib olingani loyihaga boʻlgan qiziqishni yanada oshirdi. Yangi egalar ushbu missiyani Oyda insonning doimiy boʻlishini taʼminlash strategiyasining bir qismi sifatida koʻrmoqda.
Agar Griffin-1 missiyasi muvaffaqiyatli yakunlansa, u Yer yoʻldoshi yuzasiga yuborilgan eng yirik tijoriy apparatlardan biriga aylanadi. Bu nafaqat xususiy kosmonavtika, balki xalqaro ilmiy hamjamiyat uchun ham ulkan qadam boʻlib, kelajakda Oydagi doimiy bazalarni qurish uchun poydevor vazifasini oʻtaydi.
…