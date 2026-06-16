Xitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildi

·14·Texno
Xitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildi

Xitoyda elektromobillar uchun moʻljallangan va xizmat muddati yakunlangan akkumulyatorlarning noqonuniy aylanmasi bilan bogʻliq yirik sxema fosh etildi. CCTV telekanali oʻtkazgan surishtiruvga koʻra, utilizatsiya qilinishi kerak boʻlgan xavfli batareyalar qayta ishlanib, ommaviy ravishda elektr velosipedlariga oʻrnatilmoqda. Bu holat nafaqat texnik xavfsizlik qoidalarini buzmoqda, balki koʻchalarda yongʻinlar soni ortishiga ham sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, yaroqsiz holga kelgan quvvat bloklari sertifikatlangan korxonalar tomonidan utilizatsiya qilinishi shart. Biroq amalda ushbu batareyalar yashirin sexlarga tushib qolmoqda. U yerda ustalar zavod simlarini oʻzgartirib, himoya tizimlarini oʻchirib qoʻyishadi va 60 yoki 72 voltli yuqori kuchlanishli modullarni yigʻishadi. Vaholanki, isteʼmolchilar uchun moʻljallangan yengil texnikalar uchun meʼyoriy chegara 48 volt qilib belgilangan.

Yashirin sexlar va xavfli modifikatsiyalar

Noqonuniy tarqatish markazlarida bunday xavfli modifikatsiyalar uchun bor-yoʻgʻi 20 yuan (taxminan 3 AQSH dollari) miqdorida haq olinadi. Eng achinarlisi, ushbu zanjirga energetika sohasida faoliyat yurituvchi ayrim rasmiy korxonalar ham aralashib qolgani aniqlangan. Hujjat boʻyicha batareyalarni yoʻq qilishi kerak boʻlgan sertifikatlangan zavodlar, aslida ularni noqonuniy kanallar orqali qayta sotish bilan shugʻullanmoqda.

Ushbu holat texnik xavfsizlik nuqtai nazaridan oʻta xavfli hisoblanadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yashirin sexlarda akkumulyatorlarning qisqa tutashuv va ortiqcha yuklamadan himoya qiluvchi konturlari ataylab uzib qoʻyiladi. Bu esa har qanday vaqtda portlash yoki yongʻin kelib chiqishi xavfini keskin oshiradi.

Statistika va oqibatlar

Xavfsizlik xizmatlarining hisobotlarida keltirilgan raqamlar vaziyat naqadar jiddiy ekanini koʻrsatmoqda:

  • Elektr velosipedlarida yuz berayotgan barcha yongʻinlarning qariyb 33 foizi sxemalarning noqonuniy oʻzgartirilishi bilan bogʻliq;
  • Ushbu yongʻinlarning 80 foizi aynan elektromobillardan yechib olingan va muddatini oʻtagan akkumulyatorlar tufayli sodir boʻlmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda elektr velosipedlari va skuterlar ommalashib borayotganini hisobga olsak, ushbu muammo mintaqamiz uchun ham dolzarb ahamiyatga ega. Arzon narxdagi shubhali quvvat qurilmalari koʻpincha xuddi shunday noqonuniy yoʻllar bilan tayyorlangan boʻlishi mumkin.

Hozirda Xitoy hukumati ushbu yashirin bozorni tugatish va utilizatsiya jarayonini qatʼiy nazoratga olish choralarini koʻrmoqda. Mutaxassislar foydalanuvchilarga faqat rasmiy servis markazlariga murojaat qilishni va texnikaga oʻzboshimchalik bilan oʻzgartirish kiritmaslikni tavsiya qilmoqda.

XitoyElektromobilAkkumulyatorXavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildiOneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildiBugun, 13:29Sunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 13:27Raqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildiRaqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildiBugun, 13:25Astrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlariAstrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlariBugun, 12:56Redmi Turbo 5 global bozorga chiqdi: Gigant akkumulyator va uzoq muddatli yangilanishRedmi Turbo 5 global bozorga chiqdi: Gigant akkumulyator va uzoq muddatli yangilanishBugun, 12:24Microsoft Teams xodimlarning ofisda ekanligini Wi-Fi orqali aniqlaydiMicrosoft Teams xodimlarning ofisda ekanligini Wi-Fi orqali aniqlaydiBugun, 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi