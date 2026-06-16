Xitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildi
Xitoyda elektromobillar uchun moʻljallangan va xizmat muddati yakunlangan akkumulyatorlarning noqonuniy aylanmasi bilan bogʻliq yirik sxema fosh etildi. CCTV telekanali oʻtkazgan surishtiruvga koʻra, utilizatsiya qilinishi kerak boʻlgan xavfli batareyalar qayta ishlanib, ommaviy ravishda elektr velosipedlariga oʻrnatilmoqda. Bu holat nafaqat texnik xavfsizlik qoidalarini buzmoqda, balki koʻchalarda yongʻinlar soni ortishiga ham sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, yaroqsiz holga kelgan quvvat bloklari sertifikatlangan korxonalar tomonidan utilizatsiya qilinishi shart. Biroq amalda ushbu batareyalar yashirin sexlarga tushib qolmoqda. U yerda ustalar zavod simlarini oʻzgartirib, himoya tizimlarini oʻchirib qoʻyishadi va 60 yoki 72 voltli yuqori kuchlanishli modullarni yigʻishadi. Vaholanki, isteʼmolchilar uchun moʻljallangan yengil texnikalar uchun meʼyoriy chegara 48 volt qilib belgilangan.
Yashirin sexlar va xavfli modifikatsiyalarNoqonuniy tarqatish markazlarida bunday xavfli modifikatsiyalar uchun bor-yoʻgʻi 20 yuan (taxminan 3 AQSH dollari) miqdorida haq olinadi. Eng achinarlisi, ushbu zanjirga energetika sohasida faoliyat yurituvchi ayrim rasmiy korxonalar ham aralashib qolgani aniqlangan. Hujjat boʻyicha batareyalarni yoʻq qilishi kerak boʻlgan sertifikatlangan zavodlar, aslida ularni noqonuniy kanallar orqali qayta sotish bilan shugʻullanmoqda.
Ushbu holat texnik xavfsizlik nuqtai nazaridan oʻta xavfli hisoblanadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yashirin sexlarda akkumulyatorlarning qisqa tutashuv va ortiqcha yuklamadan himoya qiluvchi konturlari ataylab uzib qoʻyiladi. Bu esa har qanday vaqtda portlash yoki yongʻin kelib chiqishi xavfini keskin oshiradi.
Statistika va oqibatlarXavfsizlik xizmatlarining hisobotlarida keltirilgan raqamlar vaziyat naqadar jiddiy ekanini koʻrsatmoqda:
- Elektr velosipedlarida yuz berayotgan barcha yongʻinlarning qariyb 33 foizi sxemalarning noqonuniy oʻzgartirilishi bilan bogʻliq;
- Ushbu yongʻinlarning 80 foizi aynan elektromobillardan yechib olingan va muddatini oʻtagan akkumulyatorlar tufayli sodir boʻlmoqda.
Hozirda Xitoy hukumati ushbu yashirin bozorni tugatish va utilizatsiya jarayonini qatʼiy nazoratga olish choralarini koʻrmoqda. Mutaxassislar foydalanuvchilarga faqat rasmiy servis markazlariga murojaat qilishni va texnikaga oʻzboshimchalik bilan oʻzgartirish kiritmaslikni tavsiya qilmoqda.
…