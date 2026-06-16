OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildi

·0·Texno
OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildi

Portativ oʻyin qurilmalari bozori yangi bosqichga koʻtarilmoqda. One Netbook kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagmani — OneXPlayer X2 Mini Pro portativ oʻyin kompyuterini rasman eʼlon qildi. Ushbu gadjet oʻzining texnik xarakteristikalari bilan nafaqat raqobatchilarini, balki koʻplab zamonaviy noutbuklarni ham ortda qoldirishga qodir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning ichki apparat qismida mujassamlashgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, OneXPlayer X2 Mini Pro AMD Ryzen AI Max+ 388 protsessori bilan jihozlangan. Bu chip sunʼiy intellekt imkoniyatlari va yuqori unumdorlikni birlashtirgan holda, eng ogʻir AAA toifasidagi oʻyinlarni ham bemalol ishga tushirishga xizmat qiladi. Hozirda Indiegogo platformasida kraudfanding kampaniyasi boshlangan boʻlib, qurilmaning boshlangʻich narxi 2466 AQSH dollari etib belgilangan.

Ekran va xotira imkoniyatlari

Geymerlar uchun vizual sifat birinchi oʻrinda turadi. Shu sababli, ishlab chiqaruvchilar qurilmaga 8,8 dyuymli AMOLED-displey oʻrnatishgan. Ekran 1920 x 1200 pikselli aniqlikka va 144 Hz yangilanish chastotasiga ega. Shuningdek, tasvirning ravonligini taʼminlovchi VRR texnologiyasi ham qoʻllab-quvvatlanadi. Bu esa dinamik oʻyinlarda kadrlar uzilishining oldini oladi.

Xotira masalasida OneXPlayer X2 Mini Pro haqiqiy rekordchi hisoblanadi. Bazaviy model 48 GB LPDDR5x operativ xotira va 1 TB PCIe 4.0 SSD bilan taʼminlangan. Yuqori konfiguratsiyalarda esa operativ xotira hajmi 64 GB gacha, doimiy xotira esa 2 TB gacha yetadi. Shuningdek, qoʻshimcha mini SSD va microSD kartalari yordamida umumiy xotira hajmini 8 TB gacha kengaytirish imkoniyati mavjud.

Sovutish tizimi va ergonomika

Bunday kuchli quvvatni jilovlash uchun maxsus sovutish tizimi ishlab chiqilgan. Qurilma ichida toʻrtta mis issiqlik trubkasi va daqiqasiga 5400 marta aylanuvchi ikkita ventilyator joylashgan. Maksimal yuklamalar paytida foydalanuvchilar Frost Bay tashqi suyuqlik asosidagi sovutish tizimini ham ulashlari mumkin. Bu portativ qurilmalar olamida kam uchraydigan texnologik yechimdir.

  • Boshqaruv elementlari: Hol datchiklariga ega olinadigan geympadlar;
  • Akkumulyator: 85 W·soat quvvatga ega va uni oʻyin davomida almashtirish mumkin;
  • Portlar: USB 4, USB 3.2 (Type-C va Type-A) hamda quloqchinlar uchun maxsus slot;
  • Vazni: Batareyasiz holatda 719 gramm.
Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari uchun ushbu qurilma yuqori narxi sababli premium segmentga mansub boʻlib qoladi. Biroq, uning imkoniyatlari mobil geyming kelajagi qanday boʻlishini koʻrsatib bermoqda. Hozirda buyurtma bergan xaridorlarga qurilmalarni yetkazib berish 2026-yilning iyul oyi oxiriga rejalashtirilgan. Bu vaqt oraligʻi texnologiyaning toʻliq optimallashtirilishi uchun zarur deb hisoblanmoqda.

OneXPlayerAMD RyzenOʻyin KompyuteriTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt xatolariga barham beriladi: Probably startapi 9 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 13:27Raqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildiRaqamli detoks uchun Commodore Callback 8020: Brauzersiz smartfon taqdim etildiBugun, 13:25Astrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlariAstrobotic kompaniyasi Griffin-1 oy modulini taqdim etdi: Yangi missiya tafsilotlariBugun, 12:56Xitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildiXitoyda yaroqsiz elektromobil akkumulyatorlarining noqonuniy bozori fosh etildiBugun, 12:53Redmi Turbo 5 global bozorga chiqdi: Gigant akkumulyator va uzoq muddatli yangilanishRedmi Turbo 5 global bozorga chiqdi: Gigant akkumulyator va uzoq muddatli yangilanishBugun, 12:24Microsoft Teams xodimlarning ofisda ekanligini Wi-Fi orqali aniqlaydiMicrosoft Teams xodimlarning ofisda ekanligini Wi-Fi orqali aniqlaydiBugun, 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi