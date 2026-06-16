OneXPlayer X2 Mini Pro: AMD Ryzen AI Max+ chipli eng kuchli portativ PK taqdim etildi
Portativ oʻyin qurilmalari bozori yangi bosqichga koʻtarilmoqda. One Netbook kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagmani — OneXPlayer X2 Mini Pro portativ oʻyin kompyuterini rasman eʼlon qildi. Ushbu gadjet oʻzining texnik xarakteristikalari bilan nafaqat raqobatchilarini, balki koʻplab zamonaviy noutbuklarni ham ortda qoldirishga qodir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning ichki apparat qismida mujassamlashgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, OneXPlayer X2 Mini Pro AMD Ryzen AI Max+ 388 protsessori bilan jihozlangan. Bu chip sunʼiy intellekt imkoniyatlari va yuqori unumdorlikni birlashtirgan holda, eng ogʻir AAA toifasidagi oʻyinlarni ham bemalol ishga tushirishga xizmat qiladi. Hozirda Indiegogo platformasida kraudfanding kampaniyasi boshlangan boʻlib, qurilmaning boshlangʻich narxi 2466 AQSH dollari etib belgilangan.
Ekran va xotira imkoniyatlariGeymerlar uchun vizual sifat birinchi oʻrinda turadi. Shu sababli, ishlab chiqaruvchilar qurilmaga 8,8 dyuymli AMOLED-displey oʻrnatishgan. Ekran 1920 x 1200 pikselli aniqlikka va 144 Hz yangilanish chastotasiga ega. Shuningdek, tasvirning ravonligini taʼminlovchi VRR texnologiyasi ham qoʻllab-quvvatlanadi. Bu esa dinamik oʻyinlarda kadrlar uzilishining oldini oladi.
Xotira masalasida OneXPlayer X2 Mini Pro haqiqiy rekordchi hisoblanadi. Bazaviy model 48 GB LPDDR5x operativ xotira va 1 TB PCIe 4.0 SSD bilan taʼminlangan. Yuqori konfiguratsiyalarda esa operativ xotira hajmi 64 GB gacha, doimiy xotira esa 2 TB gacha yetadi. Shuningdek, qoʻshimcha mini SSD va microSD kartalari yordamida umumiy xotira hajmini 8 TB gacha kengaytirish imkoniyati mavjud.
Sovutish tizimi va ergonomikaBunday kuchli quvvatni jilovlash uchun maxsus sovutish tizimi ishlab chiqilgan. Qurilma ichida toʻrtta mis issiqlik trubkasi va daqiqasiga 5400 marta aylanuvchi ikkita ventilyator joylashgan. Maksimal yuklamalar paytida foydalanuvchilar Frost Bay tashqi suyuqlik asosidagi sovutish tizimini ham ulashlari mumkin. Bu portativ qurilmalar olamida kam uchraydigan texnologik yechimdir.
- Boshqaruv elementlari: Hol datchiklariga ega olinadigan geympadlar;
- Akkumulyator: 85 W·soat quvvatga ega va uni oʻyin davomida almashtirish mumkin;
- Portlar: USB 4, USB 3.2 (Type-C va Type-A) hamda quloqchinlar uchun maxsus slot;
- Vazni: Batareyasiz holatda 719 gramm.
…