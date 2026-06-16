AQSH Adliya vazirligi Elon Muskning xAI kompaniyasini himoya qilib chiqdi

·30·Texno
AQSH Adliya vazirligi Elon Muskning xAI kompaniyasini himoya qilib chiqdi

AQSH Adliya vazirligi Ilon Maskka tegishli xAI kompaniyasining Memfis shahridagi maʼlumotlar markazlarida ruxsatsiz ishlatilayotgan gaz turbinalari boʻyicha sud jarayoniga aralashdi. Hukumat ushbu qurilmalarning faoliyatini toʻxtatish milliy xavfsizlikka tahdid solishi mumkinligini taʼkidlamoqda. Wired nashri xabariga koʻra, mazkur masala sunʼiy intellekt texnologiyalarining harbiy sohadagi oʻrni naqadar ortib borayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

NAACP (Rangli tanli aholiga koʻmaklashish milliy assotsiatsiyasi) tomonidan aprel oyida berilgan daʼvo arizasida xAI kompaniyasining Colossus va Colossus 2 maʼlumotlar markazlarida oʻnlab tabiiy gaz turbinalaridan noqonuniy foydalanilayotgani aytilgan edi. Biroq Adliya vazirligi sudga taqdim etgan memorandumida ushbu turbinalarni oʻchirish AQSHning iqtisodiy va energetika xavfsizligiga putur yetkazishini bildirdi.

Vazirlikning qayd etishicha, xAI tomonidan ishlab chiqilgan Grok sunʼiy intellekt modeli AQSH Mudofaa vazirligining strategik operatsiyalarini qoʻllab-quvvatlovchi toʻrtta asosiy modeldan biridir. Xususan, ushbu texnologiya Yaqin Sharqdagi harbiy amaliyotlarda, jumladan, Erondagi nishonlarga berilgan zarbalarni muvofiqlashtirishda muhim rol oʻynagan. Shu sababli, hisoblash quvvatlarini energiya bilan taʼminlash toʻxtatilsa, harbiy operatsiyalar xavf ostida qolishi mumkin.

Ekologik muammolar va huquqiy bahslar

Hozirgi vaqtda xAI maʼlumotlar markazlarida jami 57 ta gaz turbinasi ishlab turibdi. Kompaniya bu qurilmalar tirkamalarga oʻrnatilgani sababli ularni "mobil" deb hisoblaydi va bir yil davomida havo ifloslanishi boʻyicha qatʼiy qoidalardan ozod ekanini daʼvo qilmoqda. Biroq ekologlar va NAACP vakillari federal qonunchilikka koʻra, bunday qurilmalar barqaror obʼyekt sifatida tasniflanishi va tegishli ruxsatnomalarga ega boʻlishi kerakligini taʼkidlamoqda.

Mahalliy aholi va faollar maʼlumotlar markazi ishga tushganidan beri hududda havo sifati keskin yomonlashganidan shikoyat qilmoqda. Turbinalar soni oʻtgan yildan beri ikki baravardan koʻproqqa koʻpaygan, bu esa zararli moddalar, jumladan, formaldegid va azot oksidi miqdorining oshishiga olib kelgan. Ushbu moddalar astma, saraton va yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshirishi bilan maʼlum.

Kelajakdagi rejalar va katta investitsiyalar

Ekologik eʼtirozlarga qaramay, Ilon Maskning sunʼiy intellekt imperiyasi kengayishda davom etmoqda. SpaceX tarkibiga kiruvchi xAI kelgusi uch yil ichida oʻz maʼlumotlar markazlarini energiya bilan taʼminlash uchun yana 2,8 milliard dollarlik gaz turbinalarini sotib olishni rejalashtirmoqda. Ushbu mablagʻning kamida 2 milliard dollari aynan mobil turbinalar uchun yoʻnaltiriladi.

Ushbu holat texnologik gigantlar va atrof-muhitni muhofaza qilish tashkilotlari oʻrtasidagi ziddiyatni yangi bosqichga olib chiqdi. Bir tomondan milliy xavfsizlik va innovatsiyalar poygasi tursa, ikkinchi tomondan aholi salomatligi va ekologik meʼyorlar masalasi koʻndalang boʻlib turibdi. Sudning yakuniy qarori AQSHda sunʼiy intellekt infratuzilmasini rivojlantirishning kelgusi tartibini belgilab berishi kutilmoqda.

Elon MuskxAIGrokAQSHSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Robinhood 300 ga yaqin xodimini ishdan boʻshatmoqda: AI endi bahona boʻlolmaydiRobinhood 300 ga yaqin xodimini ishdan boʻshatmoqda: AI endi bahona boʻlolmaydiBugun, 16:24SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiBugun, 15:55Flutterwave startapi Ripple investitsiyasi evaziga 3,2 milliard dollarga baholandiFlutterwave startapi Ripple investitsiyasi evaziga 3,2 milliard dollarga baholandiBugun, 15:55AI gadjetlar bozorida yangi yetakchi: Plaud kompaniyasining daromadi 100 million dollardan oshdiAI gadjetlar bozorida yangi yetakchi: Plaud kompaniyasining daromadi 100 million dollardan oshdiBugun, 15:20SpaceX dunyoning eng qimmat kompaniyalari beshligiga kirdi: Amazon ortda qoldiSpaceX dunyoning eng qimmat kompaniyalari beshligiga kirdi: Amazon ortda qoldiBugun, 13:51Rossiyada importga bogʻliq boʻlmagan yangi telekom-bulut platformasi ishga tushirildiRossiyada importga bogʻliq boʻlmagan yangi telekom-bulut platformasi ishga tushirildiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi