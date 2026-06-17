Nimble kompaniyasi ikkiga boʻlinadigan noodatiy Sharepower tashqi akkumulyatorini taqdim etdi

·13·Texno
Nimble kompaniyasi ikkiga boʻlinadigan noodatiy Sharepower tashqi akkumulyatorini taqdim etdi

Texnologiyalar olamida gadjetlarning ixchamligi va koʻp funksiyaliligi birinchi oʻringa chiqmoqda. Nimble kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan yangi Sharepower portativ akkumulyatori aynan shu tamoyil asosida yaratilgan boʻlib, u oʻzining konstruksiyasi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Ushbu qurilma shunchaki quvvat manbai emas, balki kerak boʻlganda ikkita mustaqil qurilmaga aylanuvchi transformordir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sharepower modeli ilk bor CES 2024 koʻrgazmasida Champ Stack 10K nomi ostida konsept sifatida namoyish etilgan edi. Endilikda ixbt.com nashri ushbu mahsulot seriyali ishlab chiqarishga chiqarilgani va bozorga yoʻl olgani haqida xabar bermoqda. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning magnitlar yordamida birlashuvchi ikki qismdan iborat ekanligidadir.

Bir qurilma ichida ikki imkoniyat

Faktik jihatdan, Sharepower — bu vizual ravishda bir butun boʻlib koʻrinadigan, lekin alohida ishlay oladigan ikkita akkumulyatordir. Har bir qism 5000 mA/soat sigʻimga ega boʻlib, ularning har birida oʻziga xos ulanish interfeyslari mavjud. Birinchi yarmida korpusga oʻrnatilgan qisqa USB-C kabeli boʻlsa, ikkinchi yarmida toʻgʻridan-toʻgʻri korpusdan chiqib turuvchi USB-C shtekeri joylashgan.

Bunday konstruksiya foydalanuvchilarga katta qulaylik yaratadi. Masalan, doʻstingiz yoki hamkasbingizning telefoni quvvati tugab qolsa, butun qurilmani berish shart emas — shunchaki uni ikkiga ajratib, bir qismini boʻlishish kifoya. Bu ayniqsa sayohatlar yoki jamoaviy ish jarayonlarida juda qoʻl kelishi kutilmoqda.

Texnik koʻrsatkichlar va quvvat samaradorligi

Qurilmaning imkoniyatlari shunchaki qismlar yigʻindisidan koʻproqdir. Alohida holatda har bir boʻlak 20 W quvvat berishga qodir boʻlsa, ular birlashtirilganda umumiy quvvat 35 W gacha koʻtariladi. Bu esa smartfonlarni tezroq quvvatlash imkonini beradi. Umumiy sigʻim esa 10 000 mA/soatni tashkil etadi.

Nimble kompaniyasi ushbu mahsulotni yaratishda ekologik jihatlarga ham eʼtibor qaratgan. Zamonaviy aksessuarlar bozorida bunday innovatsion yondashuv kam uchraydi. Sharepower nafaqat texnik xususiyatlari, balki foydalanish ergonomikasi bilan ham iPhone va Android foydalanuvchilari uchun munosib tanlovga aylanishi mumkin.

Hozirda qurilma global bozorda sotuvga chiqmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham yaqin oylarda rasmiy yoki norasmiy dilerlar orqali paydo boʻlishi ehtimoli yuqori, chunki yurtimizda ixcham va universal quvvatlash qurilmalariga talab doimiy ravishda ortib bormoqda.

NimbleSharepowerPowerbankTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradiQuyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradiBugun, 21:29AQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildiAQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildiBugun, 21:26San-Fransisko sudi xAI kompaniyasining OpenAI ustidan shikoyatini rad etdiSan-Fransisko sudi xAI kompaniyasining OpenAI ustidan shikoyatini rad etdiBugun, 20:50SpaceX bozor qiymati boʻyicha Amazon kompaniyasini ortda qoldirib, dunyoda beshinchi boʻldiSpaceX bozor qiymati boʻyicha Amazon kompaniyasini ortda qoldirib, dunyoda beshinchi boʻldiBugun, 20:21Google yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobGoogle yangi Android 17 tizimini taqdim etdi: Gemini va koʻp vazifalilikda inqilobKecha, 18:57Honor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipHonor oʻta chidamli X80 Pro Max smartfonini taqdim etadi: 11 000 mAs batareya va yangi chipKecha, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi