Nimble kompaniyasi ikkiga boʻlinadigan noodatiy Sharepower tashqi akkumulyatorini taqdim etdi
Texnologiyalar olamida gadjetlarning ixchamligi va koʻp funksiyaliligi birinchi oʻringa chiqmoqda. Nimble kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan yangi Sharepower portativ akkumulyatori aynan shu tamoyil asosida yaratilgan boʻlib, u oʻzining konstruksiyasi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Ushbu qurilma shunchaki quvvat manbai emas, balki kerak boʻlganda ikkita mustaqil qurilmaga aylanuvchi transformordir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sharepower modeli ilk bor CES 2024 koʻrgazmasida Champ Stack 10K nomi ostida konsept sifatida namoyish etilgan edi. Endilikda ixbt.com nashri ushbu mahsulot seriyali ishlab chiqarishga chiqarilgani va bozorga yoʻl olgani haqida xabar bermoqda. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning magnitlar yordamida birlashuvchi ikki qismdan iborat ekanligidadir.
Bir qurilma ichida ikki imkoniyatFaktik jihatdan, Sharepower — bu vizual ravishda bir butun boʻlib koʻrinadigan, lekin alohida ishlay oladigan ikkita akkumulyatordir. Har bir qism 5000 mA/soat sigʻimga ega boʻlib, ularning har birida oʻziga xos ulanish interfeyslari mavjud. Birinchi yarmida korpusga oʻrnatilgan qisqa USB-C kabeli boʻlsa, ikkinchi yarmida toʻgʻridan-toʻgʻri korpusdan chiqib turuvchi USB-C shtekeri joylashgan.
Bunday konstruksiya foydalanuvchilarga katta qulaylik yaratadi. Masalan, doʻstingiz yoki hamkasbingizning telefoni quvvati tugab qolsa, butun qurilmani berish shart emas — shunchaki uni ikkiga ajratib, bir qismini boʻlishish kifoya. Bu ayniqsa sayohatlar yoki jamoaviy ish jarayonlarida juda qoʻl kelishi kutilmoqda.
Texnik koʻrsatkichlar va quvvat samaradorligiQurilmaning imkoniyatlari shunchaki qismlar yigʻindisidan koʻproqdir. Alohida holatda har bir boʻlak 20 W quvvat berishga qodir boʻlsa, ular birlashtirilganda umumiy quvvat 35 W gacha koʻtariladi. Bu esa smartfonlarni tezroq quvvatlash imkonini beradi. Umumiy sigʻim esa 10 000 mA/soatni tashkil etadi.
Nimble kompaniyasi ushbu mahsulotni yaratishda ekologik jihatlarga ham eʼtibor qaratgan. Zamonaviy aksessuarlar bozorida bunday innovatsion yondashuv kam uchraydi. Sharepower nafaqat texnik xususiyatlari, balki foydalanish ergonomikasi bilan ham iPhone va Android foydalanuvchilari uchun munosib tanlovga aylanishi mumkin.
Hozirda qurilma global bozorda sotuvga chiqmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham yaqin oylarda rasmiy yoki norasmiy dilerlar orqali paydo boʻlishi ehtimoli yuqori, chunki yurtimizda ixcham va universal quvvatlash qurilmalariga talab doimiy ravishda ortib bormoqda.
…