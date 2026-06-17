Olam kengliklari va fizika qonunlari: Nega oʻzga sayyoraliklar Yerga kela olmaydi?

·0·Texno
Olam kengliklari va fizika qonunlari: Nega oʻzga sayyoraliklar Yerga kela olmaydi?

Soʻnggi paytlarda AQSH hukumati tomonidan maxfiy hujjatlarning eʼlon qilinishi va taniqli rejissyor Stiven Spilbergning oʻzga sayyoraliklar haqidagi yangi loyihalari fonida Yerga tashrif buyurishi mumkin boʻlgan gʻayritabiiy mavjudotlar haqidagi bahslar yana avj oldi. AQSH va Avstraliyada oʻtkazilgan soʻrovnomalar aholining qariyb uchdan bir qismi oʻzga sayyoraliklar sayyoramizga kelib turishiga ishonishini koʻrsatmoqda. Biroq zamonaviy fizika qonunlari va koinotning ulkan miqyosi bunday tashriflarning amalga oshishini deyarli imkonsiz qilib qoʻyadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, bunday sayohatlar yoʻlidagi birinchi va eng asosiy toʻsiq — bu masofadir. Quyoshga eng yaqin yulduz boʻlgan Proksima Sentavra Yerdan taxminan 40 trillion kilometr uzoqlikda joylashgan. Bu masofani yorugʻlik tezligida bosib oʻtish uchun 4,3 yil kerak boʻladi. Insoniyat yaratgan eng tezkor apparat — Parker Solar Probe zondi esa bor-yoʻgʻi 191 km/s tezlikda harakatlanadi, bu yorugʻlik tezligining atigi 0,064 foizini tashkil etadi. Bunday tezlikda eng yaqin qoʻshni yulduzgacha yetib borish uchun 6 650 yil talab etiladi.

Vaqt va energiya muammosi

Hatto yorugʻlik tezligiga yaqin tezlikda harakatlanish imkoniyati paydo boʻlganda ham, Albert Einstein tomonidan ilgari surilgan nisbiylik nazariyasi yuzaga chiqadi. Tezlik ortishi bilan vaqt oʻtishi sekinlashadi. Masalan, NASA astronavti Scott Kelly Xalqaro koinot stansiyasida bir yil yashab qaytgach, Yerdagi egizagidan bir necha millisoniyaga "yoshroq" ekani aniqlangan. Yulduzlararo masofalarda bu effekt shunchalik kuchayib ketadiki, koinotga yoʻl olgan ekipaj qaytib kelganida Yerdagi hayot yuzlab yillarga oʻzgarib ketgan boʻlishi mumkin.

Keyingi jiddiy cheklov energetika bilan bogʻliq. Fizika qonunlariga koʻra, obyekt yorugʻlik tezligiga yaqinlashgani sayin uning massasi ortib boradi va uni yanada tezlashtirish uchun cheksiz miqdordagi energiya talab etiladi. Hozirgi kunda insoniyat ixtiyorida boʻlgan hech bir energiya manbasi bunday ulkan kemani harakatga keltirishga qodir emas.

Koinotning oʻzi ham sayohatchilar uchun xavfli muhitdir. Garchi kosmos vakuum deb hisoblansa-da, u yerda gaz va chang zarralari mavjud. Oʻta yuqori tezlikda harakatlanayotgan kema uchun hatto bitta vodorod atomi ham kuchli radiatsiya manbasiga aylanib, kemani va uning ekipajini yoʻq qilib yuborishi mumkin.

Garchi nazariy jihatdan Alcubierre dvigateli kabi yorugʻlikdan tez harakatlanish modellari mavjud boʻlsa-da, ular hozircha faqat qogʻozdagi matematik hisob-kitoblardir. Amaliyotda esa, oʻzga sayyoraliklar mavjud boʻlgan taqdirda ham, ularning Yerga yetib kelishi uchun fizika qonunlarini butunlay chetlab oʻtishiga toʻgʻri keladi, bu esa hozirgi ilmiy qarashlarga koʻra imkonsizdir.

KoinotFizikaFanNASAO'zga Sayyoraliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat kompaniya daromadini oshirmoqdaAnthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat kompaniya daromadini oshirmoqdaBugun, 22:56Apple foydalanuvchilar maxfiyligini xavf ostiga qoʻymoqda: Hide My Email tizimi oʻzgaradiApple foydalanuvchilar maxfiyligini xavf ostiga qoʻymoqda: Hide My Email tizimi oʻzgaradiBugun, 22:28Quyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradiQuyosh astronomiyasida inqilob: 6 millimetrli optika koinot tadqiqotlarini oʻzgartiradiBugun, 21:29AQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildiAQSH Adliya vazirligi Ilon Maskning xAI kompaniyasini milliy xavfsizlik vajidan himoya qildiBugun, 21:26Nimble kompaniyasi ikkiga boʻlinadigan noodatiy Sharepower tashqi akkumulyatorini taqdim etdiNimble kompaniyasi ikkiga boʻlinadigan noodatiy Sharepower tashqi akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 20:58San-Fransisko sudi xAI kompaniyasining OpenAI ustidan shikoyatini rad etdiSan-Fransisko sudi xAI kompaniyasining OpenAI ustidan shikoyatini rad etdiBugun, 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi