Sunʼiy intellekt xatolariga chek qoʻyiladi: Pramaana Labs 27 million dollar investitsiya oldi

·0·Texno
Sunʼiy intellekt xatolariga chek qoʻyiladi: Pramaana Labs 27 million dollar investitsiya oldi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari rivojlanib borayotgan bir paytda, yirik korxonalar ushbu tizimlarni real biznes jarayonlariga joriy etishda ishonchlilik muammosiga duch kelmoqda. Mazkur muammoni hal qilishni maqsad qilgan Pramaana Labs startapi Khosla Ventures boshchiligidagi investitsiya raundida 27 million dollar mablagʻ jalb qildi. Loyihada, shuningdek, Accel, Boldcap, Nexus Venture Partners, Premji Invest va Unbound kabi nufuzli jamgʻarmalar ishtirok etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Pramaana Labs kompaniyasining asosiy maqsadi — sunʼiy intellektni matematik aniqlik bilan birlashtirish orqali tizimdagi "gallyutsinatsiyalar" (notoʻgʻri maʼlumot toʻqish) va xatoliklarni bartaraf etishdir. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, startap olingan sarmoyani huquqshunoslik, dori vositalarini yaratish va soliq hisoboti kabi xatolik qimmatga tushadigan sohalar uchun xavfsiz AI tizimlarini ishlab chiqishga yoʻnaltiradi.

Matematik aniqlik va deterministik yondashuv

Hozirgi kunda ommalashgan LLM (katta til modellari) oʻzining moslashuvchanligi bilan ajralib tursa-da, ular koʻpincha mantiqsiz natijalar berishi mumkin. Pramaana Labs esa ushbu modellarning ustiga maxsus tekshiruv qatlamini (deterministic layer) oʻrnatmoqda. Bu qatlam matematik isbotlarni tekshirishda qoʻllaniladigan ochiq manbali LEAN dasturlash tiliga asoslangan boʻlib, sunʼiy intellekt berayotgan javoblarni qatʼiy qoidalar asosida nazorat qiladi.

Kompaniya asoschisi va bosh ijrochi direktori Ranjan Rajagopalaning taʼkidlashicha, soliq kodeksi yoki huquqiy normalar xuddi matematika kabi qatʼiy qoidalarga ega. "Agarda sizda ushbu qoidalarning kodlashtirilgan varianti boʻlsa, u holda mantiqiy xulosalar aniq va oʻzgarmas boʻladi", — deydi u. Bu yondashuv sunʼiy intellektning erkin muloqot qilish qobiliyatini saqlab qolgan holda, uning natijalarini qonuniy va ilmiy jihatdan toʻgʻri boʻlishini taʼminlaydi.

Ekspertlar nazorati va kelajak rejalari

Pramaana Labs har bir soha uchun alohida LEAN uslubidagi tekshiruv tizimlarini yaratmoqda. Loyihaga dunyoning eng nufuzli mutaxassislari jalb etilgan. Masalan, soliq tizimi boʻyicha AQSH Ichki daromad xizmatining (IRS) sobiq komissari Danny Werfel maslahatchi sifatida ishlamoqda. Kiberxavfsizlik va farmatsevtika yoʻnalishlaridagi ishlarni esa IIT Delhi, IIT Madras va UC Berkeley universitetlari professorlari nazorat qilmoqda.

Oʻzbekiston sharoitida ham sunʼiy intellektni davlat xizmatlari, soliq va bank tizimiga joriy etishda bunday verifikatsiya tizimlari juda muhim hisoblanadi. Chunki moliyaviy va huquqiy masalalarda AI tomonidan yoʻl qoʻyiladigan kichik xato ham jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Pramaana Labs kabi startaplar aynan mana shu ishonchsizlik devorini buzishni maqsad qilgan.

Ranjan Rajagopalaning fikricha, dunyodagi eng qiyin muammolar yechilmas emas, balki tizimlashtirilmagandir. "Inson salomatligi, mablagʻi yoki erkinligiga daxl qiluvchi har qanday sohada qoidalar mavjud. Endi bizning vazifamiz — ushbu qoidalarni kodga aylantirishdir", — deya xulosa qiladi u. Ushbu texnologiya kelajakda korxonalarga sunʼiy intellektni shunchaki tajriba sifatida emas, balki asosiy ish quroli sifatida qoʻllash imkonini beradi.

Sunʼiy IntellektPramaana LabsKhosla VenturesTexnologiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX kompaniyasining Cargo Dragon kemasi XKSdan qimmatbaho yuklar bilan qaytdiSpaceX kompaniyasining Cargo Dragon kemasi XKSdan qimmatbaho yuklar bilan qaytdiBugun, 14:26SpaceX sobiq muhandisi raketa texnologiyasini geotermal energiyaga tatbiq etmoqdaSpaceX sobiq muhandisi raketa texnologiyasini geotermal energiyaga tatbiq etmoqdaBugun, 14:26Sony smartfon kameralarida inqilob qiladi: LOFIC texnologiyasiga ega Lytia L910 taqdim etildiSony smartfon kameralarida inqilob qiladi: LOFIC texnologiyasiga ega Lytia L910 taqdim etildiBugun, 05:53Pavel Durov Meta va Reliance kompaniyalarini Telegram faoliyatiga toʻsqinlik qilishda aybladiPavel Durov Meta va Reliance kompaniyalarini Telegram faoliyatiga toʻsqinlik qilishda aybladiBugun, 05:29Olam kengliklari va fizika qonunlari: Nega oʻzga sayyoraliklar Yerga kela olmaydi?Olam kengliklari va fizika qonunlari: Nega oʻzga sayyoraliklar Yerga kela olmaydi?Bugun, 03:20Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat kompaniya daromadini oshirmoqdaAnthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat kompaniya daromadini oshirmoqdaBugun, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi