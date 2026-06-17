SpaceX kompaniyasining Cargo Dragon kemasi XKSdan qimmatbaho yuklar bilan qaytdi
Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasining ko‘p marta ishlatiladigan Cargo Dragon yuk kemasi navbatdagi missiyasini muvaffaqiyatli yakunlab, Yerga qaytdi. Kema kapsulasi Tinch okeanining Kaliforniya qirg‘oqlari yaqinidagi San-Diyego shahri janubiga yumshoq qo‘ndi. Ushbu missiyaning yakunlanishi xalqaro kosmik tadqiqotlar uchun o‘ta muhim voqea hisoblanadi, chunki u koinotda o‘tkazilgan noyob tajribalar natijalarini olimlarga yetkazib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Orbita bo‘ylab parvozini yakunlagan kema maxsus parashyutlar tizimi yordamida suv yuzasiga tushdi. Mahalliy vaqt bilan tonggi soat 05:08 da amalga oshirilgan ushbu qo‘nishdan so‘ng, SpaceX qutqaruv kemasi kapsulani bortga ko‘tarib olish uchun belgilangan hududga yetib bordi. ixbt.com ma‘lumotiga ko‘ra, kema Yerga taxminan 1,6 tonna og‘irlikdagi qimmatbaho yuklarni olib kelgan.
Ilmiy tadqiqotlar va noyob imkoniyatlarQaytarilgan yuklarning asosiy qismini Xalqaro kosmik stansiya (XKS) ekipaji tomonidan o‘tkazilgan ilmiy tajribalar namunalari tashkil etadi. Ta‘kidlash joizki, Cargo Dragon hozirgi kunda XKSdan materiallarni Yerga qaytarish imkoniyatiga ega bo‘lgan dunyodagi yagona yuk kemasi hisoblanadi. Boshqa yuk kemalari, odatda, atmosferaning zich qatlamlarida yonib ketadi, bu esa SpaceX texnologiyasining naqadar ustun ekanligini ko‘rsatadi.
Ushbu kema joriy yilning 17-may kuni CRS-34 missiyasi doirasida stansiyaga yetib borgan edi. O’shanda u koinotga 2,3 tonna oziq-ovqat mahsulotlari, zaruriy asbob-uskunalar va ilmiy jihozlarni yetkazib bergan. Bir necha hafta davomida stansiyaga tutashgan holda turgan kema, endilikda o‘z vazifasini to‘liq bajarib, laboratoriya natijalarini mutaxassislarga topshirdi.
Ayni paytda Xalqaro kosmik stansiyada yetti kishidan iborat xalqaro ekipaj o‘z faoliyatini davom ettirmoqda. Jamoa tarkibida Roskosmos kosmonavtlari Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikaev va Andrey Fedyaev, NASA astronavtlari Kristofer Uilyams, Djessika Meir va Jek Xeteuey, shuningdek, ESA (Yevropa kosmik agentligi) vakili Sofi Adeno bor.
Kosmik tadqiqotlar sohasidagi bunday muntazam parvozlar nafaqat texnologik taraqqiyotni, balki xalqaro hamkorlikning barqarorligini ham ta‘minlamoqda. Cargo Dragon kemasining qayta-qayta ishlatilishi kosmik parvozlar tannarxini sezilarli darajada arzonlashtirishga xizmat qilmoqda, bu esa kelajakda O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham kosmik tadqiqotlar sohasida yangi imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin.
…