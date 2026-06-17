SpaceX kompaniyasining Cargo Dragon kemasi XKSdan qimmatbaho yuklar bilan qaytdi

·0·Texno
SpaceX kompaniyasining Cargo Dragon kemasi XKSdan qimmatbaho yuklar bilan qaytdi

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasining ko‘p marta ishlatiladigan Cargo Dragon yuk kemasi navbatdagi missiyasini muvaffaqiyatli yakunlab, Yerga qaytdi. Kema kapsulasi Tinch okeanining Kaliforniya qirg‘oqlari yaqinidagi San-Diyego shahri janubiga yumshoq qo‘ndi. Ushbu missiyaning yakunlanishi xalqaro kosmik tadqiqotlar uchun o‘ta muhim voqea hisoblanadi, chunki u koinotda o‘tkazilgan noyob tajribalar natijalarini olimlarga yetkazib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Orbita bo‘ylab parvozini yakunlagan kema maxsus parashyutlar tizimi yordamida suv yuzasiga tushdi. Mahalliy vaqt bilan tonggi soat 05:08 da amalga oshirilgan ushbu qo‘nishdan so‘ng, SpaceX qutqaruv kemasi kapsulani bortga ko‘tarib olish uchun belgilangan hududga yetib bordi. ixbt.com ma‘lumotiga ko‘ra, kema Yerga taxminan 1,6 tonna og‘irlikdagi qimmatbaho yuklarni olib kelgan.

Ilmiy tadqiqotlar va noyob imkoniyatlar

Qaytarilgan yuklarning asosiy qismini Xalqaro kosmik stansiya (XKS) ekipaji tomonidan o‘tkazilgan ilmiy tajribalar namunalari tashkil etadi. Ta‘kidlash joizki, Cargo Dragon hozirgi kunda XKSdan materiallarni Yerga qaytarish imkoniyatiga ega bo‘lgan dunyodagi yagona yuk kemasi hisoblanadi. Boshqa yuk kemalari, odatda, atmosferaning zich qatlamlarida yonib ketadi, bu esa SpaceX texnologiyasining naqadar ustun ekanligini ko‘rsatadi.

Ushbu kema joriy yilning 17-may kuni CRS-34 missiyasi doirasida stansiyaga yetib borgan edi. O’shanda u koinotga 2,3 tonna oziq-ovqat mahsulotlari, zaruriy asbob-uskunalar va ilmiy jihozlarni yetkazib bergan. Bir necha hafta davomida stansiyaga tutashgan holda turgan kema, endilikda o‘z vazifasini to‘liq bajarib, laboratoriya natijalarini mutaxassislarga topshirdi.

Ayni paytda Xalqaro kosmik stansiyada yetti kishidan iborat xalqaro ekipaj o‘z faoliyatini davom ettirmoqda. Jamoa tarkibida Roskosmos kosmonavtlari Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikaev va Andrey Fedyaev, NASA astronavtlari Kristofer Uilyams, Djessika Meir va Jek Xeteuey, shuningdek, ESA (Yevropa kosmik agentligi) vakili Sofi Adeno bor.

Kosmik tadqiqotlar sohasidagi bunday muntazam parvozlar nafaqat texnologik taraqqiyotni, balki xalqaro hamkorlikning barqarorligini ham ta‘minlamoqda. Cargo Dragon kemasining qayta-qayta ishlatilishi kosmik parvozlar tannarxini sezilarli darajada arzonlashtirishga xizmat qilmoqda, bu esa kelajakda O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham kosmik tadqiqotlar sohasida yangi imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin.

SpaceXCargo DragonXKSKosmosNASA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt xatolariga chek qoʻyiladi: Pramaana Labs 27 million dollar investitsiya oldiSunʼiy intellekt xatolariga chek qoʻyiladi: Pramaana Labs 27 million dollar investitsiya oldiBugun, 14:27SpaceX sobiq muhandisi raketa texnologiyasini geotermal energiyaga tatbiq etmoqdaSpaceX sobiq muhandisi raketa texnologiyasini geotermal energiyaga tatbiq etmoqdaBugun, 14:26Sony smartfon kameralarida inqilob qiladi: LOFIC texnologiyasiga ega Lytia L910 taqdim etildiSony smartfon kameralarida inqilob qiladi: LOFIC texnologiyasiga ega Lytia L910 taqdim etildiBugun, 05:53Pavel Durov Meta va Reliance kompaniyalarini Telegram faoliyatiga toʻsqinlik qilishda aybladiPavel Durov Meta va Reliance kompaniyalarini Telegram faoliyatiga toʻsqinlik qilishda aybladiBugun, 05:29Olam kengliklari va fizika qonunlari: Nega oʻzga sayyoraliklar Yerga kela olmaydi?Olam kengliklari va fizika qonunlari: Nega oʻzga sayyoraliklar Yerga kela olmaydi?Bugun, 03:20Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat kompaniya daromadini oshirmoqdaAnthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat kompaniya daromadini oshirmoqdaBugun, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi