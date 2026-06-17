SpaceX sobiq muhandisi raketa texnologiyasini geotermal energiyaga tatbiq etmoqda

·0·Texno
SpaceX sobiq muhandisi raketa texnologiyasini geotermal energiyaga tatbiq etmoqda

SpaceX kompaniyasining sobiq muhandisi tomonidan asos solingan Critical Energy startapi geotermal energetika sohasida inqilob qilish maqsadida 22 million dollar investitsiya jalb qildi. Kompaniya raketa dvigatellari tamoyili asosida ishlaydigan modulli turbinalar yaratish orqali qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish samaradorligini oshirishni koʻzlamoqda. Bu loyiha dunyo boʻylab tobora ortib borayotgan elektr energiyasiga boʻlgan ehtiyojni qondirishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Xalqaro energetika agentligi (IEA) maʼlumotlariga koʻra, geotermal energiya salohiyati butun dunyo boʻylab 42 teravattga baholanmoqda. Bu koʻrsatkich oʻtgan yili insoniyat tomonidan isteʼmol qilingan umumiy energiya miqdoridan ikki baravar koʻpdir. TechCrunch nashrining xabar berishicha, Critical Energy aynan shu ulkan manbani oʻzlashtirishdagi asosiy texnologik boʻshliqni — moslashuvchan va ixcham turbinalar yetishmovchiligini toʻldirishni maqsad qilgan.

Raketa texnologiyasidan energetikagacha

Startap asoschisi va rahbari Spenser Jekson ilgari SpaceX kompaniyasida Falcon Heavy, Starship va Raptor raketa dvigatellari ustida ishlagan. U oʻz tajribasidan kelib chiqib, turbinalarni zavod sharoitida modulli koʻrinishda ishlab chiqarishni taklif qilmoqda. Hozirgi kunda geotermal stansiyalar uchun yirik turbinalarni joyida yigʻish oylar, hatto yillar talab qiladi. Critical Energy esa bu jarayonni tezlashtirish va arzonlashtirish yoʻlidan bormoqda.

Jalb qilingan mablagʻlar kompaniyaning birinchi 2,5 megavattli loyihasini qurishga yoʻnaltiriladi. Jeksonning taʼkidlashicha, geotermal energetika yaqin kelajakda yadroviy sintez va boʻlinish texnologiyalarini ortda qoldirishi mumkin. "Geotermal energiya ularni katta farq bilan magʻlub etadi. Toʻrt-besh yildan soʻng biz yiliga bir necha gigavatt quvvat yetkazib berishni rejalashtirganmiz", — deydi u.

Maʼlumotlar markazlari uchun yechim

Geotermal energiyaning rivojlanishi, ayniqsa, texnologiya gigantlari uchun juda muhim. Soʻnggi hisobotlarga koʻra, zamonaviy geotermal texnologiyalar 2030-yilga borib yangi qurilayotgan maʼlumotlar markazlarining (data-centers) uchdan ikki qismini elektr energiyasi bilan taʼminlashi mumkin. Bu sunʼiy intellekt va bulutli hisoblashlar davrida barqaror energiya manbaiga boʻlgan ehtiyojni qondiradi.

Critical Energy oʻz qurilmalarini ishlab chiqarishda Tesla va SpaceX qoʻllagan strategiyani qoʻllamoqchi: vaqt oʻtishi bilan barcha butlovchi qismlarni oʻz zavodlarida tayyorlashni yoʻlga qoʻyish. Hozircha ayrim qismlar tashqi bozorlardan sotib olinmoqda, biroq turbomashina qismlari raketa dvigatellariga oʻxshash boʻlgani uchun ularni maxsus sexlarda tayyorlash boshlangan.

Kompaniyaning ilk geotermal stansiyasi 2027-yilda ishga tushishi kutilmoqda. U Islandiya yoki Shimoliy Kaliforniyadagi mavjud geotermal hududlarga oʻxshash joyda oʻrnatiladi. Startapning uzoq muddatli rejasi esa hayratlanarli — 2045-yilga borib yiliga 300 gigavatt quvvatga ega turbinalar ishlab chiqarish. Bu global miqyosda qazib olinadigan yoqilgʻidan voz kechishda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin.

SpaceXGeotermal EnergiyaTexnologiyaStartapInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt xatolariga chek qoʻyiladi: Pramaana Labs 27 million dollar investitsiya oldiSunʼiy intellekt xatolariga chek qoʻyiladi: Pramaana Labs 27 million dollar investitsiya oldiBugun, 14:27SpaceX kompaniyasining Cargo Dragon kemasi XKSdan qimmatbaho yuklar bilan qaytdiSpaceX kompaniyasining Cargo Dragon kemasi XKSdan qimmatbaho yuklar bilan qaytdiBugun, 14:26Sony smartfon kameralarida inqilob qiladi: LOFIC texnologiyasiga ega Lytia L910 taqdim etildiSony smartfon kameralarida inqilob qiladi: LOFIC texnologiyasiga ega Lytia L910 taqdim etildiBugun, 05:53Pavel Durov Meta va Reliance kompaniyalarini Telegram faoliyatiga toʻsqinlik qilishda aybladiPavel Durov Meta va Reliance kompaniyalarini Telegram faoliyatiga toʻsqinlik qilishda aybladiBugun, 05:29Olam kengliklari va fizika qonunlari: Nega oʻzga sayyoraliklar Yerga kela olmaydi?Olam kengliklari va fizika qonunlari: Nega oʻzga sayyoraliklar Yerga kela olmaydi?Bugun, 03:20Anthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat kompaniya daromadini oshirmoqdaAnthropic va Tramp maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat kompaniya daromadini oshirmoqdaBugun, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi