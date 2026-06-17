Rossiyada Gmail va Apple ID orqali avtorizatsiyadan oʻtish qoidalari qatʼiylashtirildi
Rossiya Federatsiyasi Federatsiya Kengashi internet resurslari egalari uchun foydalanuvchilarni avtorizatsiya qilish qoidalarini buzganlik uchun yirik miqdordagi jarimalarni nazarda tutuvchi qonunchilikka oʻzgartirishlarni maʼqulladi. Endilikda mamlakat hududidagi sayt va ilovalarga xorijiy tizimlar orqali kirishni cheklamagan platformalar jiddiy moliyaviy javobgarlikka tortiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qonun hujjatiga koʻra, Rossiya internet segmentidagi (Runet) resurslarga kirish uchun faqat ruxsat etilgan identifikatsiya usullaridan foydalanish shart. Bularga mobil telefon raqami orqali tasdiqlash, davlat identifikatsiya tizimlari (ESIA va Yagona biometrik tizim) hamda mahalliy servislar orqali avtorizatsiyadan oʻtish kiradi. Bu Gmail yoki Apple ID kabi xalqaro xizmatlardan foydalanishni cheklash yoʻlidagi navbatdagi qadamdir.
Jarimalar miqdori va masʼuliyatQonunbuzarlik uchun belgilangan maʼmuriy jazo choralari huquqbuzarning maqomiga qarab turlicha boʻladi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, talablarni bajarmagan platforma egalari uchun jarimalar miqdori quyidagicha belgilangan:
- Fuqarolar (jismoniy shaxslar) uchun — 5 mingdan 10 ming rublgacha;
- Mansabdor shaxslar uchun — 30 mingdan 50 ming rublgacha;
- Yuridik shaxslar uchun — 200 mingdan 700 ming rublgacha.
Texnologik mustaqillik va xavfsizlikRossiyalik qonun ijodkorlarining fikricha, ushbu chora mamlakat internet segmentining xorijiy texnologiyalarga qaramligini kamaytirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, Gʻarb davlatlari tomonidan taqdim etiladigan avtorizatsiya tizimlaridan voz kechish milliy maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlashning muhim sharti sifatida koʻrilmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangilik Rossiya segmentidagi servislar (masalan, elektron tijorat, taʼlim yoki koʻngilochar portallar)dan foydalanishda qoʻshimcha noqulayliklar tugʻdirishi mumkin. Kelgusida Rossiya saytlarida roʻyxatdan oʻtish uchun faqat rus raqamlari yoki mahalliy tizimlar talab qilinishi ehtimoli yuqori.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, bunday "raqamli suverenitet" siyosati global internetning yanada fragmentatsiyalashuviga (boʻlinishiga) olib keladi. Rossiya hukumati ushbu qadamlar orqali foydalanuvchilar maʼlumotlari ustidan nazoratni kuchaytirishni va tashqi sanksiyalar sharoitida tizimlar barqarorligini taʼminlashni maqsad qilgan.
…