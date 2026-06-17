Rossiyada Gmail va Apple ID orqali avtorizatsiyadan oʻtish qoidalari qatʼiylashtirildi

·23·Texno
Rossiyada Gmail va Apple ID orqali avtorizatsiyadan oʻtish qoidalari qatʼiylashtirildi

Rossiya Federatsiyasi Federatsiya Kengashi internet resurslari egalari uchun foydalanuvchilarni avtorizatsiya qilish qoidalarini buzganlik uchun yirik miqdordagi jarimalarni nazarda tutuvchi qonunchilikka oʻzgartirishlarni maʼqulladi. Endilikda mamlakat hududidagi sayt va ilovalarga xorijiy tizimlar orqali kirishni cheklamagan platformalar jiddiy moliyaviy javobgarlikka tortiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qonun hujjatiga koʻra, Rossiya internet segmentidagi (Runet) resurslarga kirish uchun faqat ruxsat etilgan identifikatsiya usullaridan foydalanish shart. Bularga mobil telefon raqami orqali tasdiqlash, davlat identifikatsiya tizimlari (ESIA va Yagona biometrik tizim) hamda mahalliy servislar orqali avtorizatsiyadan oʻtish kiradi. Bu Gmail yoki Apple ID kabi xalqaro xizmatlardan foydalanishni cheklash yoʻlidagi navbatdagi qadamdir.

Jarimalar miqdori va masʼuliyat

Qonunbuzarlik uchun belgilangan maʼmuriy jazo choralari huquqbuzarning maqomiga qarab turlicha boʻladi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, talablarni bajarmagan platforma egalari uchun jarimalar miqdori quyidagicha belgilangan:

  • Fuqarolar (jismoniy shaxslar) uchun — 5 mingdan 10 ming rublgacha;
  • Mansabdor shaxslar uchun — 30 mingdan 50 ming rublgacha;
  • Yuridik shaxslar uchun — 200 mingdan 700 ming rublgacha.
Davlat Dumasi axborot siyosati qoʻmitasi raisi oʻrinbosari Anton Gorelkinning tushuntirishicha, ushbu choralar oddiy internet foydalanuvchilariga qarshi qaratilmagan. Asosiy masʼuliyat ikki yil davomida qonunchilik talablarini eʼtiborsiz qoldirib kelayotgan platforma egalari zimmasiga yuklanadi. Bu esa oddiy foydalanuvchilar oʻz akkauntlaridan foydalanishda davom etishlari mumkinligini, biroq sayt egalari yangi tizimga oʻtishga majbur ekanini anglatadi.

Texnologik mustaqillik va xavfsizlik

Rossiyalik qonun ijodkorlarining fikricha, ushbu chora mamlakat internet segmentining xorijiy texnologiyalarga qaramligini kamaytirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, Gʻarb davlatlari tomonidan taqdim etiladigan avtorizatsiya tizimlaridan voz kechish milliy maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlashning muhim sharti sifatida koʻrilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangilik Rossiya segmentidagi servislar (masalan, elektron tijorat, taʼlim yoki koʻngilochar portallar)dan foydalanishda qoʻshimcha noqulayliklar tugʻdirishi mumkin. Kelgusida Rossiya saytlarida roʻyxatdan oʻtish uchun faqat rus raqamlari yoki mahalliy tizimlar talab qilinishi ehtimoli yuqori.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, bunday "raqamli suverenitet" siyosati global internetning yanada fragmentatsiyalashuviga (boʻlinishiga) olib keladi. Rossiya hukumati ushbu qadamlar orqali foydalanuvchilar maʼlumotlari ustidan nazoratni kuchaytirishni va tashqi sanksiyalar sharoitida tizimlar barqarorligini taʼminlashni maqsad qilgan.

RossiyaAvtorizatsiyaGmailApple IDQonunchilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiRossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiBugun, 15:59Pinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiPinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdiBugun, 15:52Uber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiUber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiBugun, 15:52AQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiAQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiBugun, 15:50Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Bugun, 15:28Fizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiFizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi